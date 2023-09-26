ຣັດເຊຍ ປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງອາກາດຈາກຢູເຄຣນ

ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ທັບມ້າງການໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍຍິງລູກສອນໄຟນຶ່ງລູກ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ທ່າເຮືອແຫຼມໄຄຣເມຍ ໃນເມືອງເຊວາສໂຕໂປລ ແລະທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັໍບເຈັດລໍາ ຢູ່ເທິງນ່ານຟ້າເຂດແບລໂກຣອດ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວ.
ໂດຍອ້າງຂໍ້ມູນຂັ້ນຕົ້ນ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງເຊວາສໂຕໂປລ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານມີຄາຍ ຣາຊໂວສສຣາເຢັບ ກ່າວຢູ່ໃນເຕເລກຣາມວ່າ ໜ່ວຍປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕົກ ໃກ້ກັບສະໜາມເຮືອບິນທະຫານແບລເບັກ.
ການເຕືອນໄພທາງອາກາດ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນເມືອງເຊວາສໂຕໂປລ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ໃນທີ່ສຸດໄດ້ຖືກຍົກເລີກ. ການສັນຈອນຢູ່ຂົວຂ້າມທີ່ສຳຄັນເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຣັດເຊຍ ກັບແຫລມໄຄຣຍເມຍທີ່ຣັດເຊຍຄວບຄຸມໄດ້ເລີ້ມເປີດຄືນ.
ຢູ່ທີ່ແບລໂກຣອດ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບເຈັດລໍາຕົກ. ບໍ່ມີການເສຍຊີວິດ ທີີ່ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດວິຢາແຈັສເລ ແກລດກັອຟ ກ່າວຢູ່ໃນເຕເລກຣາມ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ທຳ ລາຍໂດຣນສອງລໍາ ຢູ່ເທິງຂົງເຂດເຄີຣສ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງການໂຈມຕີ.
ກຳລັງພິເສດຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອທະເລດຳຂອງຣັດເຊຍ ພົນເຮືອວິກຕໍ ໂຊໂກລອຟ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຢູເຄຣນ ອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງບັນຊາການກອງທັບເຮືອຂອງຣັດເຊຍ ໃນເມືອງເຊວາສໂຕໂປລ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຫລືປະຕິເສດການກ່າວຫາຂອງຢູເຄຣນ ໃນການໂຈມຕີເມື່ອວັນສຸກ ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການປະຊຸມຂອງຜູ້ນຳກອງທັບເຮືອຣັດເຊຍ ໃນເມືອງເຊວາສໂຕໂປລ ຢູ່ແຫຼມໄຄຣເມຍ ບ່ອນຣັດເຊຍໄດ້ຜະໜວກເອົາ ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວ.