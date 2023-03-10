ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດເພື່ອຄ້ຳປະກັນການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຈາກທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລດຳຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ພຽງເຄິ່ງດຽວ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບວ່າ ມັນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະໝົດອາຍຸໃນອາທິດໜ້ານີ້ຫຼືບໍ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຂໍ້ລິເລີ້ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະເທີກີ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດປີກາຍ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການທາງດ້ານອາຫານຂອງໂລກ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຢູເຄຣນ ສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ສາມາດສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດ ຈາກທ່າກຳປັ່ນ 3 ແຫ່ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸ 120 ມື້ ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍ ແລະຈະມີການຕໍ່ອາຍຸຕື່ມອີກໃນວັນທີ 18 ມີນານີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຝ່າຍໃດຄັດຄ້ານ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມົສກູໃຫ້ສັນຍານວ່າ ຕົນຈະຕົກລົງໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸ ກໍຕໍ່ເມື່ອຂໍ້ຈຳກັດທີ່ມີຕໍ່ການສົ່ງອອກຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບການຍົກເລີກເທົ່ານັ້ນ.
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ມີການແນເປົ້າໝາຍຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງ ໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກ ແຕ່ມົສກູກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຕໍ່ການຈ່າຍເງິນ ລໍຈິສຕິກແລະອຸດສາຫະກຳປະກັນໄພຂອງຕົນ ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ສາມາດສົ່ງອອກອານຫານປະເພດເມັດ ແລະຝຸ່ນວິທະຍາສາດຂອງຕົນໄດ້.