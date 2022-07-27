ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະຖອນຕົວອອກຈາກສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ຫຼັງຈາກປີ 2024 ເພື່ອສ້າງສະຖານີອະວະກາດຂອງໂຕເອງ. ຫົວໜ້າອົງການອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ປະກາດໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານຢູຣີ ບໍຣິຊັອບ (Yuri Borisov) ຫົວໜ້າບໍລິຫານງານຂອງອົງການລັດວິສາຫະກິດອະວະກາດ ຣອສກອສມອສ (Roscosmos) ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະວ່າ ຣັດເຊຍມີແຜນການທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ບັນດາປະເທດພາຄີ ກ່ອນທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຢ່າງຊິ້ນເຊີງ.
ທ່ານບໍຣິຊັອບ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບທ່ານປູຕິນວ່າ “ແນ່ນອນ ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍທຸກຢ່າງຕໍ່ປະເທດພາຄີຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກສະຖານີອະວະກາດແຫ່ງນີ້ ຫຼັງຈາກປີ 2024 ນັ້ນ ແມ່ນຕົກລົງກັນໄປແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະເລີ້ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສະຖານີອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ ພາຍໃນເວລານັ້ນ.”
ມົສກູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການສ້າງສະຖານີອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນບູລິມະສິດອັນສຳຄັນສຸດ.
ອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຢ່າງເປັນການສະເພາະ ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວຂອງຣັດເຊຍອອກຈາກສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ອີງຕາມການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ຂອງອົງການອະວະກາດສະຫະລັດຫຼື NASA ຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ອົງການ NASA ແລະບັນດາປະເທດພາຄີອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບໂຄງການອະວະກາດນາໆຊາດ ຫວັງທີ່ຈະສືບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງຕົນໄປຈົນຮອດປີ 2030 ແຕ່ຣັດເຊຍບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃດໆ ຫຼັງຈາກປີ 2024 ໄປແລ້ວ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປະເທດຕາເວັນຕົກແລະມົສກູເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຍ້ອນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງມີຂຶ້ນນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກອົງການ NASA ແລະ Roscosmos ໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ຈະຫຼວດຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອສົ່ງນັກບິນອະວະກາດຂຶ້ນໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ.