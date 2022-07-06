ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ເມືອງ ສໂລວຽນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງເຈົ້າເມືອງດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຂອງ ມົສກູ ໄດ້ເລີ່ມການໂຈມຕີໃນແຂວງ ໂດເນັດສ໌ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມແຂວງ ລູຮານສ໌ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ໃນການສຳພາດອອກໂທລະພາບຢູເຄຣນ, ເຈົ້າເມືອງ ທ່ານ ວາດິມ ລຽກ ທຳອິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນຫຼົບໜີ. ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ທ່ານໄດ້ກັບຄຳເວົ້າ ແລະ ໄດ້ແນະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລີ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພັກອາໄສ. ກ່ອນໜ້າການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ດົນກວ່າ 4 ເດືອນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ເມືອງດັ່ງກ່າວມີປະຊາກອນກ່ອນສົງຄາມປະມານ 107,000 ຄົນ.
ທ່ານ ລຽກ ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ປືນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ໂຈມຕີເມືອງແລ້ວ,” ໂດຍກ່າວວ່າ ເຮືອນ 40 ຫຼັງໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນ ເຟສບຸກ, ທ່ານ ລຽກ ໄດ້ກ່າວວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ອີກ 7 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຂະນະທີ່ລະເບີດໄດ້ຕົກລົງໃສ່ສູນກາງຕະຫຼາດຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມແຂວງ ລູຮານສ໌, ເມືອງ ສໂລວຽນ ແລະ ບາກມຸດ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດການສະໜອງອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນສຳລັບກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ປາກົດວ່າເປັນສະຖານທີ່ຕໍ່ໄປຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄື່ອນເຂົ້າໃນແຂວງ ໂດເນັດສ໌, ທີ່ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເມືອງນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມແລ້ວ.
ກອງທັບ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຫຼາຍເມືອງ ແລະ ບ້ານຂອງແຂວງ ໂດເນັດສ໌ ທີ່ຢູໃກ້ກັບເມືອງ ສໂລວຽນ ໃນວັນທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ໄດ້ຖືກຕ້ານຢັນໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະເຄື່ອນເຂົ້າໄປສູ່ເມືອງນຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ ທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າພາກໃຕ້ຂອງເມືອງນັ້ນ, ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະດັນໄປສູ່ອີກສອງເມືອງ ແລະ ລະດົມຍິງເຂດຕ່າງໆໃກ້ກັບເມືອງ ຄຣາມາຕອສ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ຈະສືບຕໍ່ໄປຈົນກວ່າເປົ້າໝາຍທຸກແຫ່ງທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຖືກບັນລຸ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ຊອຍກູ ໄດ້ກ່າວວ່າປັດຈຸບັນນີ້ “ບູລິມະສິດຫຼັກ” ສຳລັບ ມົສກູ ແມ່ນ “ການຮັກສາຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ” ຂອງກອງທະຫານ, ພ້ອມກັບ “ປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງພົນລະເຮືອນ.”
ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຫຼື ຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ແຕ່ນັບແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຍຶດເອົາພາກພື້ນອຸດສາຫະກຳ ດອນບາສ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.