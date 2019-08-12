ຣັດເຊຍປາກົດວ່າ ກຳລັງໃຊ້ອາວຸດທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ສຸດຂອງຕົນອັນນຶ່ງ ຊຶ່ງກໍຄືການທ່ອງທ່ຽວ ຕໍ່ຈໍເຈຍ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້ແລະນ້ອຍກວ່າ. ມົສກູຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍໄປຫາຈໍເຈຍ, ພາຍຫລັງທີ່ມີກະແສຟອງປະທ້ວງຄັ້ງຫລ້າສຸດຢູ່ໃນຈໍເຈຍທີ່ຄັດຄ້ານການທີ່ຣັດເຊຍເຂົ້າຍຶດຄອງສອງຂົງເຂດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ ມົສກູຍັງ ໄດ້ເອີ້ນເອົາຊາວຣັດເຊຍກັບຄືນບ້ານອີກດ້ວຍ. ການຕັດສິນໃຈເຮັດແນວນັ້ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງຈໍເຈຍ ທີ່ກາງຕໍ່ໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນ. ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ, Ricardo Marquina ມີລາຍງານມາຈາກ ຕະບີລີຊີ, ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັບແຕ່ປີ 1983, ເປັນຕົ້ນມາ, ອະນຸສາວະລີມິດຕະພາບລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບຈໍເຈຍໄດ້ຕັ້ງຢູ່ເທິງຈອມພູຕ່າງໆຂອງຈໍເຈຍ, ຊຶ່ງເປັນການສັນລະເສີນສາຍພົວພັນຂອງຈໍເຈຍກັບຣັດເຊຍ.
ມາຮອດມື້ນີ້ ກໍເປັນເວລາ 11 ປີ ຫລັງຈາກສົງຄາມລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບຈໍເຈຍ ໃນປີ 2008 ສິ້ນສຸດລົງ, ຄົນຣັດເຊຍພາກັນມາທີ່ນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ນຳເຂົາເຈົ້າ, ປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກໜີຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ຢູ່ເທິງພູເຫລົ່ານີ້, ບໍ່ເຄີຍມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເກີດບັນຫາຫຍັງຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຣັດເຊຍເລີຍ.
ທ້າວ ອີຊາດທ໌ (Izat), ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຣັດເຊຍ ກ່າວເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ: ພວກ
ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຖືກນາບຂູ່ຈັກເທື່ອເລີຍ. ບໍ່ມີໃຜບອກພວກເຮົາວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ບໍ່ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຕໍ່ພວກເຮົາ. ທຸກຄົນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບແກ່ພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມດີໃຈ.”
ທ້າວອາເລັກຊານເດີ (Alexandr), ນັກທ່ອງທ່ຽວຣັດເຊຍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: “ທຸກຢ່າງແມ່ນ
ດີຫຼາຍ. ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ. ຜູ້ຄົນໃຈດີຫລາຍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກຖ້ຽວບິນຕ່າງໆ ຈາກຣັດເຊຍ ໄປຫາຈໍເຈຍ ເພື່ອເປັນ
ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ເດືອນແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ນະຄອນ
ຫລວງຂອງ ຈໍເຈຍ ຊຶ່ງເປັນມາດຕະການທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຈໍເຈຍ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍແລ້ວ.
ທ້າວ ອາຕີອອມ (Artiom), ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຣັດເຊຍບອກວ່າ: "ໝູ່ຂອງຂ້ອຍບາງຄົນ
ບໍ່ໄດ້ມາໜີ້. ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເດີນທາງໄປພັກຜ່ອນຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຖືກຊັກຊວນໃຫ້ຫັນເຫໄປຍ້ອນຂ່າວສານ. ບໍ່ແມ່ນໃຜກໍຈະຮູ້ຈັກແຍກແຍະ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງພວກຫລິ້ນການເມືອງກັບປະຊາຊົນທຳມະດາໄດ້."
ທ້າວ ມາຣາດ (Marat), ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຣັດເຊຍອີກຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ: "ຂ້ອຍຄິດວ່າ
ມາດຕະການນີ້ ບໍ່ເປັນທຳ. ຢູ່ທີ່ນີ້ ທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງແມ່ນດີ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຕ້ອນ
ຮັບດີ. ຫລາຍຄົນພາກັນຢາກມາຢູ່."
ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາການເກືອດຫ້າມຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍເຈຍເສຍລາຍໄດ້ຄາດຄະເນ
ຢູ່ປະມານ 400 ລ້ານໂດລາ. ນັກວິເຄາະບາງຄົນເວົ້າວ່າ ສະພາບການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ຈໍເຈຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຕົນ ສ້າງລາຍໄດ້ມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ.
ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປາປາບວາ (Vladimir Papava), ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດ
ຖະກິດ ຈໍເຈຍ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: “ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ອີງໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວ
ເປັນຄວາມຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ ຂອງນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຂອງຈໍເຈຍ. ບັນຫາຕົ້ນຕໍ
ຂອງເສດຖະກິດ ຈໍເຈຍ ກໍຄືພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່
ແທ້ຈິງ.”
ທຸລະກິດບາງອັນກໍໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງວັງເຄຣັມລິນແລ້ວ.
ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ ທີ່ຢູ່ເຂດສວນອາງຸ່ນ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ບໍ່ມີໃຜ
ລອຍຫລິ້ນຢູ່ໃນສະລອຍນ້ຳ ເຖິງແມ່ນວ່າອາກາດຈະຮ້ອນເອົ້າຢ່າງແຮງກໍຕາມ, ແລະ
ຫ້ອງກໍເປົ່າຫວ່າງໄປໝົດ. ນອກນັ້ນ ທຸລະກິດທັງຫລາຍຍັງໄດ້ຮັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກມົສກູ
ອັນນຶ່ງອີກ. ກໍຄືການຫ້າມນຳເຂົ້າເຫລົ້າວາຍ ຈາກຈໍເຈຍ ຊຶ່ງເປັນມາດຕະການທີ່ຣັດເຊຍ
ໃຊ້ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ຕົນມີບັນຫາກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງ ອີລີນາ ຊັກແນສວີລີ (Elena Chaknashvili), ຜູ້ຜະລິດເຫລົ້າວາຍກ່າວເປັນ
ພາສາຈໍເຈຍວ່າ: “ພວກເຮົາສົ່ງເຫລົ້າວາຍອອກໄປຍັງ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ, ໂປແລນ,
ເຢຍຣະມັນ, ລັດເວຍ. ການສົ່ງອອກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນສົ່ງໄປຣັດເຊຍ, ແຕ່ວ່າ ໜ້າ
ເສຍດາຍ, ແມ່ນແຕ່ວ່າ ບໍ່ມີການເກືອດຫ້າມກໍຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ສົ່ງໄປອີກແລ້ວ ຍ້ອນ
ເຫດຜົນທາງການເມືອງ.”
ຣັດເຊຍຫ້າມການນຳເຂົ້າເຫລົ້າວາຍຈາກຈໍເຈຍ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ
ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປາປາບວາເວົ້າອີກວ່າ: “ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງໃໝ່ສຳລັບ ຈໍເຈຍເລີຍ.
ຣັດເຊຍ ເຄີຍໄດ້ປິດຕະຫຼາດເຫລົ້າວາຍ ຂອງຕົນບໍ່ໃຫ້ມີວາຍຈາກຈໍເຈຍເຂົ້າມາແຕ່
ປີ 2006 ແລະ ຈໍເຈຍໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເອົາຕົວລອດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາຕົວລອດໄດ້
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງ ຜະລິດເຫລົ້າວາຍ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະກໍໄດ້ຄົ້ນ
ພົບຕະຫລາດໃໝ່ອີກ. ແລະດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຫລົ້າວາຍຈາກຈໍເຈຍ
ຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດ, ໃນຢູໂຣບ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສະຫະລັດ.”
ເສດຖະກິດຂອງຈໍເຈຍທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນກາງຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ຢູ່ທາງເໜືອຂອງຕົນ
ທີ່ສົ່ງທະຫານມາຍຶດຄອງ 20 ເປີເຊັນຂອງແຜ່ນດິນຂອງຕົນນັ້ນ.
ເປັນເລື້ອງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກຫລາຍ, ປະເທດດຽວກັນທີ່ປ້ອນເງິນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະຂະແໜງອື່ນໆຂອງເສດຖະກິດຈໍເຈຍ, ກໍເປັນທັງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອີກດ້ວຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
Russia appears to be using one of its most powerful weapons - tourism - against Georgia, it's smaller neighbor to the south. Moscow has banned direct flights between Russia and Georgia, after the latest wave of protests in Georgia against Russia's occupation of two of its regions. Moscow has also called for Russian citizens to return home. That decision is meant to damage the Georgian economy, which is highly dependent on tourism.
Since 1983, the Russia-Georgia Friendship Monument has stood atop the Georgian mountains, extolling the ties between Georgia and Russia.
Today, 11 years after the Russian-Georgian war of 2008, Russian tourists come here ignoring the orders of their leader, President Vladimir Putin, to leave the country due to supposed threats to their security.
But on these mountains, there are no reports of problems for Russian visitors.
Izat, Russian Tourist (male in Russian:
"We have not felt threatened at any moment. Nobody has told us we are not welcome. Everyone welcomes us joyfully."
Alexandr, Russian Tourist (male in Russian:
"Everything is perfect. There is no problem. People are very nice."
President Putin cancelled direct flights between Russia and Georgia in response to protests that have been taking place since last month in the Georgian capital, a measure that is already damaging Georgia's economy.
Artiom, Russian Tourist (male, in Russian:
"Some of my friends did not come. They decided to go somewhere else on vacation. They were swayed by the media. Not everyone knows how to draw the difference between politics and ordinary people."
Marat, Russian Tourist (male in Russian:
"I think the measures are not fair. Here, everything is fine. We are welcomed. Many people want to keep coming."
So far the Russian ban is estimated to have cost Georgia 400 million dollars.
Some analysts say this shows the need to diversify the Georgian economy.
Vladimir Papava, Former Georgian Minister of Economy: "Economic development based on tourism is a serious mistake of the Georgian political elite.The main problem for the Georgian economy is that we need to develop the real sector of the economy."
Some businesses have already felt the Kremlin's economic blow.
At this hotel among the vineyards of the east of the country, no one swims in the pool despite the intense heat, and the rooms sit empty. This business faces yet another threat from Moscow: a ban on Georgian wine imports a measure Russia uses every time it has a problem with this southern neighbor.
Elena Chaknashvili, Winemaker (female in Georgian:
"We have wine export to Russia, Ukraine, Poland, Germany, Latvia.The biggest export we do is to Russia, but unfortunately, even if there is no embargo, we are no longer doing it because of political reasons."
The Russian ban on Georgian wines has also led to new opportunities.
Vladimir Papava, Former Georgian Minister of Economy:
"It is not a new story for Georgia. Russia already closed its market for Georgian wine in 2006 and Georgia managed to survive. Not only survived but produce much more quality wine and find new markets. And now you can find Georgian wine in different countries, Europe, China, Japan, United States."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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