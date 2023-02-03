ກອງທັບເຮືອຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ພວມປັບໂຕ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃໝ່ ຂະນະທີ່ຣັດເຊຍແລະປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນທາງທະຫານອື່ນໆພວມທຳການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຊະນິດໃໝ່ ໃນການແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຕ້ພື້ນທະເລ ເຊັ່ນທໍ່ສົ່ງແກັສຫຼືນ້ຳມັນແລະສາຍເຄໂບ້ຕ່າງໆ.
ຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການຮັບຮູ້ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຈິງເມື່ອເດືອນກັນຍາປີກາຍ ໃນຂະນະທີ່ທໍ່ນອດສຕຣີມ (Nord Stream) ທີ່ສົ່ງແກັສ ແຕ່ຣັດເຊຍໄປໃຫ້ເຢຍຣະມັນໄດ້ແຕກຢູ່ໄຕ້ພື້ນທະເລບາລຕິກ ໃກ້ກັບເກາະບອນໂຮມ ຂອງເດັນມາກ ໂດຍສົ່ງປູມເປົ້າແກັສໃນປະລິມານຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນມາຍັງຜິວນ້ຳທະເລ.
ພວກນັກສືບສວນຂອງສະວີເດັນໄດ້ພົບຮ່ອງຮອຍຂອງການລະເບີດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ປະ
ເທດຕາເວັນຕົກສົງໄສວ່າ ເປັນການກໍ່ວິນາດສະກຳຂອງຣັດເຊຍ. ແຕ່ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກະທຳ ແລະກ່າວຫາປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີ.
ນັກວິເຄາະສີທາດ ກາວຊາລ (Sidharth Kausal) ຈາກສະຖາບັນສະຫະບໍລິການແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກຂອງອັງກິດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຂຽນລາຍງານເມື່ອໄວໆມານີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ Navies and Economic Warfare ຊຶ່ງແປວ່າກອງທັບເຮືອແລະສົງຄາມເສດຖະກິດ ກ່າວວ່າ “ມີຄວາມຕື່ນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ ແຕ່ເຫດການທີ່ທະເລບາລຕິກແນ່ນອນໄດ້ພາໃຫ້ມີການບັນເທົາກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃນທັນທີ.”
ບໍ່ດົນປານໃດຫຼັງຈາກເກີດເຫດການນີ້ແລ້ວ ອັງກິດກໍໄດ້ປະກາດແຜນການເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານປ້ອງກັນໄຕ້ພື້ນທະເລ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດ ທ່ານເບັນ ວອລເລສ ກ່າວເມື່ອວັນທີ 2 ຕຸລາຜ່ານມານີ້ວ່າ “ລະບົບອິນເຕີແນັດ ແລະພະລັງງານ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສເປັນຢ່າງສູງກັບທໍ່ສົ່ງແລະສາຍເຄໂບ. ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ປິດເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການແນເປົ້າໝາຍໂຈມຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດເມື່ອໄວໆມານີ້ ມອບໝາຍໃຫ້ກຳປັ່ນພິເສດ 2 ລຳ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນສາຍເຄໂບແລະທໍ່ສົ່ງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພ.”
ກຳປັ່ນລຳທຳອິດພວມໄດ້ຮັບການດັດແປງຢູ່ໃນເວລາໂດຍກອງທັບເຮືອຂອງອັງກິດ ທີ່ອູ່ຕໍ່ເຮືອນອກນະຄອນລີເວີພູລ ແລະມີກຳນົດຈະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ໃນທ້າຍປີນີ້ ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ “ກຳປັ່ນແມ່” ສຳລັບການປະຕິບັດງານຢູ່ຫ່າງໄກແລະລະບົບເປັນອິດສະຫຼະເພື່ອການສຳຫຼວດໄຕ້ນ້ຳແລະເຮັດສົງຄາມໄຕ້ພື້ນທະເລ.