ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງການຜັກດັນຂອງ ສະຫະລັດ ໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດຳເນີນການ ກັບຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການຢຸດການຕໍ່ສູ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະຢຸດຕິການປະກອບອາວຸດຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆ ໃນເຂດກາຊາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌.
ສະຫະລັດໄດ້ສະເໜີຮ່າງມະຕິສະບັບນຶ່ງໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ ສຽງຮ້ອງໂຮໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຍ້ອນວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະຈຳນວນພົນລະເຮືອນທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ຕໍ່ຮ່າງມະຕິທີ່ເນັ້ນໃສ່ດ້ານມະນຸດສະທໍາຈາກ ບຣາຊີລ, ໂດຍອ້າງວ່າຈໍາເປັນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່ານີ້ ສໍາລັບການທູດທີ່ນໍາພາໂດຍສະຫະລັດ.
ຂໍ້ຄວາມເບື້ອງຕົ້ນຂອງສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ນັກການທູດຫຼາຍຄົນຕົກໃຈກັບຄວາມ ກົງໄປກົງມາ ທີ່ລະບຸວ່າອິສຣາແອລ ມີສິດທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ອີຣ່ານ ຢຸດການສົ່ງອອກອາວຸດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ລວມເອົາ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວເພື່ອມະນຸດສະທຳ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ. ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມສຸດທ້າຍເບົາບາງລົງ ທີ່ຖືກນຳເອົາມາລົງຄະແນນສຽງ.
ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມາສ-ກຣີນຟີລດ໌ (Linda Thomas-Greenfield), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ສະພາທີ່ມີສະມາຊິກ 15 ຄົນ ຫຼັງຈາກການຢັບຢັ້ງສອງຄັ້ງ ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໜ້າຜິດຫວັງ. ໂດຍໄດ້ກ່າວວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງຄະແນນສຽງໃນມື້ນີ້ແມ່ນ ຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ຖືກຂັດຂວາງ."
ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫາຍາກຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະແນະນຳ ການດຳເນີນການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຕາມປະເພນີແລ້ວ ວໍຊິງຕັນ ຈະປົກປ້ອງພັນທະມິດຂອງຕົນ ຄືອິສຣາແອລ ຢູ່ໃນອົງການຂອງໂລກດັ່ງກ່າວ.