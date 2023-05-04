ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໐໔ ພຶດສະພາ ໒໐໒໓
ທຸລະກິດ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ດ້ວຍການຮັບເໝົາຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ພາບທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກຜູ້ປະກອບການຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ທີ່ກໍາລັງຕິດຕັ້ງໂຄງຮ່າງຂອງຖານປ້າຍ.

ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບແຮງງານລາວ ທີ່ໄປຫາເຮັດວຽກເປັນລູກຈ້າງຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທີ່ສູງກວ່າ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ ລາຍຮັບຂັ້ນຕໍ່າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຖ້າເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຢູ່ປະ ເທດເພື່ອບ້ານເປັນຄົນລາວເດ ພວກເຂົາດໍາເນີນການໄປແນວໃດ? ທິບສຸດາ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

Embed
ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນບໍລິສັດຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:04:48 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບແຮງງານ ທີ່ໄປຫາເຮັດວຽກຮັບຈ້າງຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເນື່ອງຈາກມີລາຍໄດ້ທີ່ດີກວ່າ. ແຕ່ໃນກໍລະນີຂອງຜູ້ປະ ກອບການທ່ານນຶ່ງ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການ ດ້ວຍການຮັບຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ ເພິ່ນກໍເຄີຍເປັນລູກຈ້າງ ທີ່ເດີນທາງມາຫາເງິນຫາຂັ້ນຕໍ່າ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານສຸວັນຄໍາ ແກ້ວນິມິດ, ເປັນຄົນລາວທີ່ມາຈາກແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງຍັງຄົງຖືສັນຊາດລາວ, ດໍາເນີນກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວຢູ່ໃນປະເທດໄທ ດ້ວຍການຮັບເໝົາຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີຂອງເພິ່ນນີ້ ແມ່ນຍັງໃຊ້ໃບອະນຸຍາດ MOU ແລະຍັງຄົງຕໍ່ເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ ເລື້ອຍໆໃນທຸກໆ 2 ປີ.

ບໍລິສັດຂອງເພິ່ນມີຊື່ວ່າ ‘ບໍລິສັດເກດແກ້ວ ຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ’ ຕັ້ງຢູ່ບາງ ກອກ, ໂດຍເປີດດໍາເນີນກິດຈະການມາໄດ້ 8 ປີແລ້ວ ເຊິ່ງຍອາໄສປະສົບການຈາກການເປັນລູກຈ້າງກ່ຽວກັບວຽກງານນີ້ມາເປັນເວລາ 20 ກວ່າປີ.

ສໍາລັບເງື່ອນໄຂຂອງການເປີດບໍລິສັດກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕັ້ງປ້າຍນີ້ ນອກຈາກຈະປະກອບເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນແລ້ວ ເງິນທຶນຄໍ້າປະກັນໃນການເປີດບໍລິສັດຈະຕ້ອງຢູ່ລະຫວ່າງ 50,000 ຫາ 500,000 ບາດ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຕົ້ນທຶນໃນການເປີດບໍລິສັດຂອງເພິ່ນມີໜ້ອຍ, ສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຈົດທະ ບຽນ ດວຍເງິນຄໍ້າປະກັນ 50,000 ບາດ, ເຊິ່ງເພິ່ນກ່າວໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບບາງຂັ້ນຕອນກ່ອນເປີດບໍລິສັດວ່າ:

“ມີເງິນຮອງຮັບວ່າ ເຮົາຊິປະກັນຈັກແສນ ຫຼືວ່າຈັກໝື່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ເຊິ່ງມັນຈະມີເງິນປະກັນ 50,000 ເຖິງ 500,000 ບາດ ຄັນເຮົາລົ້ມລະລາຍຫັ້ນນະ, ຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ ເຂົາກໍຊິຊົດໃຊ້ໃຫ້ຫັ້ນນະ ໄຟໄໝ້ໂຮງງານ ປະກັນເຮົາຮອງຮັບ ທີ່ເຮົາຈົດຖະບຽນບໍລິສັດນໍາຫັ້ນນະ ຄືໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດເຮົາ ທີ່ໄປຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດອື່ນຈັງຊີ້ນະ.”

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າບໍລິສັດຂອງເພິ່ນຈະເປັນບໍລິສັດນ້ອຍ ແຕ່ວຽກແມ່ນມີຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາທຸກໆມື້ ໃນຈໍານວນ 4 ຫາ 5 ວຽກ ແລະມີຢູ່ທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງເພິ່ນເອງ ຈະເດີນທາງໄປທຸກໆຂົງເຂດທີ່ຕິດຕໍ່ວຽກເຂົ້າມາ ນັບແຕ່ພາກເໜືອຈົນເຖິງພາກໃຕ້.

ເພິ່ນກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ແຕ່ລະວຽກ ແມ່ນມີຄ່າຕິດຕັ້ງປ້າຍໃນລາຄາລະຫວ່າງ 3,500 ບາດ ຫາ 30,000 ບາດ, ເຊິ່ງຄິດໄລ່ເປັນລາຄາ 20 ບາດຕໍ່ 1 ແມັດ, ຖ້າວຽກງານໃດຢູ່ໄກ ທາງຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຄິດໄລ່ຄ່ານໍ້າມັນເປັນໄລຍະທາງໃຫ້ ຕົວຢ່າງ: ຖ້າມາໄກຮອດອຸດອນ ຫຼືໜອງຄາຍ ເພິ່ນຈະໄດ້ຄ່ານໍ້າມັນລົດເພີ້ມປະມານ 15,000-20,000 ບາດ.

ສ່ວນລາຄາໃນການປົດປ້າຍ ຈະເປັນອີກພາກສ່ວນນຶ່ງ, ໂດຍຜູ້ປະກອບການໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດບາງຕອນໃຫ້ຟັງວ່າ:

“ລາຄາເຮົາເໝົາຂາດໂຕຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດແລ້ວ ເຮົາກະຄິດຄ່າແຮງກັບເຂົາອີກຮອບນຶ່ງເວລາທີ່ເຮົາໄປປົດ, ຄ່າປົດ 1 ແມັດ 10 ບາດ ເຊິ່ງເຮົາຈະໄດ້ດີແມ່ນຕອນທີ່ເຮົາຕິດຕັ້ງ ເຂົາກໍຊິໄລ່ຄ່ານໍ້າມັນໃຫ້ເຮົາພ້ອມ, ຖ້າຢູ່ໃນກຸງເທບ ເຮົາກໍເສຍນໍ້າມັນລົດເອງ.”

ວຽກຂອງເພິ່ນ ເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງການແຮງງານຄົນເປັນຫຼັກ, ສະນັ້ນ ແຮງງານປະຈໍາຂອງບໍລິສັດ ຈໍາເປັນຈຶ່ງຕ້ອງມີ ໂດຍເພິ່ນບອກວ່າ ມີພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ 3 ຄົນ ແລະພະນັກງານທີ່ເປັນແຮງງານລາວ 5 ຄົນ, ໂດຍແຕ່ລະຄົນ ຈະໄດ້ຄ່າຈ້າງ 500 ບາດຕໍ່ມື້.

ແຮງງານມີ່ເປັນຄົນສັນຊາດລາວທັງໝົດ ແມ່ນມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຕາມຂັ້ນຕອງຂອງ MOU ທຸກຢ່າງ, ເຊິ່ງ ເພິ່ນກ່າວວ່າ ໄດ້ເສຍຄ່າປະກອບເອກະສານຢູ່ທາງຝ່າຍ ສປປ ລາວ 5,500 ບາດຕໍ່ຄົນ ແລະເສຍຄ່າປະກອບເອກະສານຂັ້ນທໍາອິດເຂົ້າມາປະເທດໄທໂດຍຜ່ານກົມແຮງງານ 12,000 ບາດຕໍ່ຄົນ, ໃນນີ້ ເພິ່ນຈະຕ້ອງຕໍ່ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເປັນແຮງງານລາວໃນທຸກໆ 2 ປີ ດ້ວຍເງິນຄ່າທໍານຽມ 1,800 ບາດ ໂດຍລວມຄ່າປະກັນສຸຂະພາບໄປພ້ອມເລີຍ ເນື່ອງຈາກເປັນກົດຂໍ້ບັງຄັບ.

ເມື່ອຖາມວ່າ ຖ້າມີແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພິ່ນຈະຕ້ອງເສຍຄ່າເອກະສານ, ຄ່າຢູ່ຄ່າກິນ ແລ້ວເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຈ້າງແຮງງານຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດ? ເພິ່ນກ່າວວ່າ ກໍຍ້ອນມັນຍາກເລື້ອງແຮງງານ ເພາະແຮງງານຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເອງກໍຫາຍາກ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ແດ່ ຫຼື ບາງທີ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍມີຊ່ອງທາງອື່ນທີ່ດີກວ່າ. ສະນັ້ນ ແຮງງານລາວ ຫຼືແຮງງານຕ່າງດ້າວອື່ນໆ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຫຼາຍສໍາລັບວຽກຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ໃນທີ່ນີ້.

ເພິ່ນກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດຂອງເພິ່ນຮັບທຸກງານທີ່ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາ, ສະນັ້ນ ລູກຄ້າປະຈໍາຈຶ່ງມີຫຼາຍ, ໂດຍລາຍໄດ້ຈາກກໍາໄລສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະເດືອນຫຼັງຈາກຫັກຕົ້ນທຶນ, ຄ່າແຮງງານ ແລະລາຍຈ່າຍຕ່າງໆອອກທັງໝົດ ຈະມີມູນຄ່າຢູ່ 50,000 ບາດ ຕໍ່ເດືອນ.

ມາເຖິງຕອນນີ້ ທຸກຄົນອາດຈະມີຂໍ້ສົງໄສວ່າ ຖ້າເພິ່ນເປັນຜູ້ປະກອບການ ແຕ່ຊໍ້າພັດຖືໜັງສືກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ? ເຊິ່ງເພິ່ນກໍກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຂອງເພິ່ນ ແມ່ນດໍາເນີນງານ ພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງພັນລະຍາ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດໄທນັ້ນເອງ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະປະກອບການກ່ຽວກັບຫຍັງ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ທີ່ໃດ ຫຼືເຮັດວຽກໃດໆກໍຕາມ ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄື ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຊ່ອງທາງຂອງກົດໝາຍຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຂອງກົດໝາຍບ້ານເມືອງເພິ່ນ ແລະເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG