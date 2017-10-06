ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນຸດຍາດໃຫ້ພວກ
ນັກຂ່າວ ແລະພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ “ເຂົ້າໄປ” ໃນລັດຣາໄຄນ໌ “ໄດ້ຢ່າງ
ເຕັມທີ່”.
ທ່ານ Ed Royce ປະທານກໍາມະການດ້ານການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາຕ່ຳ ເວົ້າ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ການໃຫ້ນັກຂ່າວເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່, ການໃຫ້ອົງການພັດ
ທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ ຫລື USAID ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ ແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ. ເພາະວ່າ ຕາບໃດທີ່ມີຄົນເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຫັ້ນ ມັນຈະມີການກວດເບິ່ງການກະທໍາໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນປະເພດນີ້."
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ Royce ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນ 32 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 28 ລ້ານໂດລາ ຈະສົ່ງໄປຍັງບັງກລາແດັສ ທີ່ມີຊາວໂຣຮິງຢາປະມານເຄິ່ງລ້ານຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນນັ້ນ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານ Patrick Murphy, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ
ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພົນ
ລະເຮືອນ ແລະທະຫານຂອງມຽນມາ ເອົາມາດຕະການເພື່ອຍຸດຕິການກໍ່ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ແລະ ທ່ານ Eliot Engel ສະມາຊິກສະພາຂັ້ນສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນ
ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຄວນພິຈາລະນາເອົາ ມາດຕະການລົງ
ໂທດທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກອງທັບມຽນມາ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ຍັງກ່າວຢໍ້າຄືນຄໍາເຫັນຂອງຂ້າຫລວງໃຫຍ່ດ້ານສິດ
ທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດທີ່ເວົ້າວ່າ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາທີ່ພາໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໄພເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍນັ້ນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ
ການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ