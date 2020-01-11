ງານຕະຫລາດນັດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫວງໂຕກຽວ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ເປັນການນຳເອົາຫຸ່ນຍົນ ຫລື ໂຣບອດ (robot) ຂອງປີ 2019 ມາວາງສະແດງ. ບັນດານັກວິສະວະກອນທັງຫຼາຍໄດ້ປະດິດຫຸ່ນຍົນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຫລິ້ນເກມ ໃນຂະນະທີ່ຫຸ່ນຍົນອັນອື່ນໆ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍກອບກູ້ຊີວິດຄົນໄວ້ໄດ້. ດັ່ງທີ່ອາແຣສ ອາແຣບບາຊາດີ (Arash Arabasadi), ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ລາຍງານມາ ຫຸ່ນຍົນເຫລົ່ານີ້ ມີໄວ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໜ້ອຍນຶ່ງ, ຊຶ່ງ
ບົວສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫຸ່ນຍົນ ຫລື ໂຣບອດ (robot) ຕ່າງໆ ສໍາລັບທຸກໆ ກາລະໂອກາດເຊັ່ນເມື່ອໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າໃຫ້ຟັງ ທ່ານມີແຕ່ເກີດຄວາມອັດສະຈັນທັງນັ້ນ. ງານວາງສະແດງຫຸ່ນຍົນສາກົນທີ່ນະຄອນໂຕກຽວ ຫລື ໄອເຣັກສ໌ (iREX) ໃນປີນີ້ -- ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຈຸດເດັ່ນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນຢູ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມນຸ້ມນວນອ່ອນໂຍນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານຊາໂຕຊີ ຢາເຊະ (Satoshi Yase), ນັກວິສະວະກອນຈາກບໍລິສັດ ໂອມຣອນ (OMRON) ກ່າວເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນວ່າ:
"ຄວາມຊຳນິຊຳນານສະເພາະດ້ານຂອງຫຸ່ນຍົນໂຕນີ້ກໍຄື ການໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ຫລື AI ເພື່ອກຳນົດລະດັບຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ຫລື ຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂອງນັກຫລິ້ນກິລາຄົນນຶ່ງ. ພວກເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍການຮັບຮູ້ຂອງຫຸ່ນຍົນຕໍ່ສະພາບຂອງນັກຫລິ້ນກິລາ ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຕິຊົມ ເມື່ອມັນຫລິ້ນແຂ່ງກັບຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ອີ່ຫລີ."
ພວກນັກວິສະວະກອນ ໄດ້ນຳເອົາໝາທີ່ເປັນຫຸ່ນຍົນ ຫລືໂຣບອດ ໂຕນຶ່ງ ທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜ້າພົມຂອງທ່ານເປື້ອນ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດເຮັດກົນລະວິທີທີ່ແນບນຽນ ມາສະແດງໃຫ້ຄົນເບິ່ງໄດ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະໜຸກສະໜານ ແລະເປັນເກມ ນັ້ນແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່ານັ້ນກໍຄື ເຄື່ອງຈັກທີ່ນຳເອົາມາສະແດງເຫລົ່ານີ້ ຍັງສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງ ແລະແມ່ນແຕ່ກອບກູ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ໂຕຊີຢາ ຫລື ເທັດ ໂອກູມາ (Toshiya "Ted" Okuma) ຈາກບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳໜັກກາວາຊາກິ (Kawasaki) ຈຳກັດ ເວົ້າວ່າ:
"ຫຸ່ນຍົນນີ້ ຜະລິດຂຶ້ນມາເພື່ອໃຊ້ຢູ່ໃນທີ່ໃດກໍຕາມ ທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍສຳລັບມະນຸດ ທີ່ຈະໄປຍັງທີ່ນັ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າຫາກມີຟອງຍັກຊູນາມິ ຫລື ໄພພິບັດແບບໃດແບບນຶ່ງ ຫລື ມີອັກຄີໄພ. ເມື່ອມອງໄປຫາອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ແລ້ວ ມັນສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ຢູ່ໃນອະວະກາດ ຫລື ການສຳຫລວດເພື່ອຄົ້ນເບິ່ງພື້ນທະເລທີ່ເລິກໆ ກໍເປັນໄດ້."
ບັນດານັກວິສະວະກອນໄດ້ອອກແບບ ລໍ້ນັ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຫຸ່ນຍົນອັນນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຊ້ຊ່ວຍຫລີກຄົນ ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄົນແອອັດ ເປັນການສະເພາະ.
ທ່ານດຸຍຮິງ ຫງວຽນ (Duyhinh Nguyen) ຈາກບໍລິສັດ ແພນາໂຊນິກ (Panasonic) ບອກວ່າ:
"ໂດຍການຂີ່ສິ່ງຂັບເຄື່ອນໂດຍຫຸ່ນຍົນປະເພດນີ້ ຜູ້ຄົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ການເດີນທາງໄປມາບໍ່ສະດວກ ຫລືພົບບັນຫານັ້ນ ສາມາດທີ່ຈະໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງຂອງໄດ້ຢ່າງສະດວກໃຈ ແລະແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຢູ່ໃນສະໜາມບິນເປັນເລື້ອງທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມສຸກດີໄດ້."
ລໍ້ນັ່ງທີ່ເປັນຫຸ່ນຍົນທີ່ຊື່ວ່າ ວີລ ເນັກສ໌ (Whill Next) -- ທີ່ເປັນ "Safety Sensor" ໃນພາສາອັງກິດຊຶ່ງແປວ່າ “ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມປອດໄພ” ນັ້ນ-- ສາມາດທີ່ຈະຮູ້ຈັກວ່າ ມີສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ແລະກໍຢຸດແລ່ນໄດ້ເມື່ອມັນມີຄວາມຈຳເປັນ. ມັນຍັງມີຫຸ່ນຍົນທີ່ເປັນເພື່ອນໄປນຳກັນອີກ ທີ່ຂົນເອົາຫີບ ແລະໄປຕາມຮອຍທີ່ລໍ້ນັ່ງນັ້ນແລ່ນໄປ ຈົນເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ.
ງານວາງສະແດງໄອເຣັກສ໌ (iREX) ແມ່ນມີຂຶ້ນສອງປີໃດເທື່ອນຶ່ງ. ປີ 2019 ແມ່ນເຫັນວ່າ ໄດ້ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ມີຄົນໄປວາງສະແດງ 637 ຄົນ ຊຶ່ງເກືອບຮອດ 650 ຄົນ ແລະມີ 3,600 ຮ້ານວາງສະແດງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
A recent trade fair in Tokyo showcased the robots of 2019. Engineers created some that play games while others could save lives. As VOA's Arash Arabasadi reports, these robots exist to make the world a little better.
Robots for all occasions like those times when you just want to get away. This year's Tokyo International Robot Exhibition -- or iREX -- spotlighted machines making the world a kinder place.
Satoshi Yase, Engineer, OMRON Corporation:
"This robot's specialty is using artificial intelligence to determine a player's skill level or areas of improvement. We can really expand on robots sensing the condition of a player and how we receive feedback when it's playing against someone."
Engineers showed off a robot dog that presumably won't stain your carpets but can still do a neat trick.
Much more than just fun and games, the machines on display may actually improve and even save our lives.
Toshiya "Ted" Okuma, Kawasaki Heavy Industries Limited:
"This robot is made to be used anywhere that may be dangerous for a human to go. For example, if there's a tsunami or some kind of natural disaster or a fire. Looking ahead, it could be used in space or deep-sea exploration."
Engineers designed this robotic wheelchair specifically to maneuver in crowded places.
Duyhinh Nguyen, Panasonic Corporation:
"By riding in this type of robotic mobility' people who find travel unappealing or troublesome can enjoy shopping and make even traveling at an airport a pleasant experience."
The Whill Next robotic chair -- that's "Safety Sensor" in English -- can detect objects and automatically stop when needed. It also has a companion robot that carries luggage and tracks the chair to its final destination.
iREX happens once every two years. 2019 saw the biggest turnout with nearly 650 ((637)) exhibitors and 3,600 booths.