ກອງທັບສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ແລ່ນເຮືອໄປໃກ້ເກາະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນທະເລ
ຈີນໃຕ້ນັ້ນ, ອີງຕາມການຢືນຢັນຂອງທ່ານຈິມ ແມດຕິສ (Jim Mattis) ໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າປັກກິ່ງຈະຕໍາໜິການກະທໍາດັ່ງກ່າວນັບມື້ ນັບຫລາຍຂຶ້ນ
ກໍຕາມ.
ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງ ໄປຍັງເກາະຮາວາຍຢູ່ນັ້ນ ທ່ານຈິມ ແມດຕິສ (Jim Mattis)
ກ່າວວ່າ "ມັນເປັນການປະຕິບັດງານເພື່ອອິດສະລະພາບໃນການເດີນເຮືອ. ແລະ
ທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນເນາະວ່າ ມີແຕ່ປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ເອົາ
ບາດກ້າວອັນແຂງຂັນຕໍ່ຕ້ານການປະຕິບັດງານດັ່ງ ກ່າວ ຫລືເວົ້າວ່າພວກເຂົາບໍ່ພໍ
ໃຈຕໍ່ການປະຕິບັດງານນັ້ນ.”
ທະເລຈີນໃຕ້ຄາດວ່າ ຈະເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງໃຫຍ່ຢູ່ໃນການສົນທະນາກັນໃນອາທິດນີ້ ເມື່ອທ່ານແມດຕິສເດີນທາງໄປຍັງສິງກະໂປ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການ ໂອ້ລົມສົນທະນາ
ແຊງກຣີລາ (Shangri-La) ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງບັນດາຜູ້ນໍາດ້ານປ້ອງ
ກັນຊາດຂອງປະເທດໃນຂົງເຂດເອເຊຍ ແລະຜູ້ນໍາປະເທດອື່ນໆ.
ເຮືອລົບຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດສອງລໍາ ໄດ້ແລ່ນໄປໃກ້ເກາະທີ່ຄອບຄອງໂດຍ
ຈີນ ຢູ່ໃນໝູ່ເກາະພາຣາແຊລ (Paracel) ນອກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງຫວຽດນາມ. ສ່ວນ
ຈີນນັ້ນກໍໄດ້ສົ່ງເຮືອລົບຂອງຕົນສອງລໍາໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ເພື່ອບອກເຕືອນ
ເຮືອຂອງສະຫະລັດວ່າ ໃຫ້ອອກໄປຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງປັກກິ່ງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເວົ້າວ່າການປະຕິບັດງານເພື່ອອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນ
ເຮືອ ຫລື FONOP, ແມ່ນມີໝາຍກໍານົດ ແລະມີຂຶ້ນເປັນປະຈຳຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ແຕ່ວ່າ
ການປະຕິບັດງານເພື່ອອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອເທື່ອຫລ້າສຸດມີຂຶ້ນໃນເວລາ
ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເປັນພິເສດໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບຈີນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທໍານຽບຫ້າແຈໄດ້ຖອນຄືນການເຊື້ອເຊີນຂອງຕົນ ໃຫ້ຈີນເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການຊ້ອມລົບຣິມແພັກ (RIMPAC) ຊຶ່ງເປັນການຊ້ອມລົບທາງທະເລສາກົນທີ່ຈະ
ມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງທ້າຍປີນີ້ ໂດຍໄດ້ອ້າງອ້າງເຫດຜົນວ່າ ປັກ ກິ່ງໄດ້ຫັນໝູ່ເກາະຕ່າງໆໃນ
ທະເລຈີນໃຕ້ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດດໍາເນີນການທາງທະຫານ.
ລາຍງານເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈີນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍລະບົບປ້ອງກັນທາງ
ອາກາດໄປຢູ່ໝູ່ເກາະສະແປຣັດລີ (Spratly) ຊຶ່ງເປັນການກະທໍາຫລ້າສຸດຂອງປັກ
ກິ່ງໃນການທີ່ຈະຫັນເອົາເກາະດອນໃນທະເລຈີນໃຕ້ໃຫ້ເປັນເຂດທະຫານ.
ທ່ານແມດຕິສ (Mattis) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ "ເມື່ອພວກເຂົາກະທໍາການທີ່ ບໍ່ໂປ່ງ
ໃສຕໍ່ພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຮ່ວມມືກັນໄດ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດຮ່ວມມືກັນໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການກະທໍາແບບນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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