ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນທີ່ປະເທດໄທຈະລິເລີ້ມໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງແກ່ພວກທີ່ຕ້ອງການຢາກຂໍລີ້ໄພ ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະອົບພະຍົບຕ່າງກໍພາກັນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນຢ້ານວ່າ ຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີຄວາມຫວັງ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິເສດ ຫຼືຮູ້ສຶກຕື່ນຕົກໃຈໃນການຖືກຈັບ ແລະອາດຈະຖືກເນລະເທດ.
ເລີ້ມແຕ່ວັນສຸກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຊາວຕ່າງດ້າວທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານທີ່ຢ້ານຖືກປະຫັດປະຫານຢູ່ທີ່ບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດຍື່ນເອກກະສານຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ຂໍຖານະ “ເປັນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ” ແລະຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ກໍຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທດໄດ້ຢ່າງເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ປະເທດໄທບໍ່ເຄີຍລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລະຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍລະ ຫວ່າງ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ແລະພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສ່ວນ ໃຫຍ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວ ໃນການຖືກຈັບແລະເນລະເທດກັບຄືນບ້ານ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກະປະມານວ່າ ມີຜູ້ຂໍລີ້ໄພປະມານ 5,000 ຄົນຢູ່ໃນປະເທດໄທ ແຕ່ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ຈຳນວນທີ່ແທ້ຈິງມີທ່າທາງວ່າຈະສູງກວ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນຫຼີກລ່ຽງໃນການຖືກຈັບ ແລະໃນບາງໂອກາດ ຈຳນວນນຶ່ງກໍຖືກຈັບໄດ້ແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າໄດ້ຫຼົບໜີມາເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຕໍ່ການປະຫັດປະຫານ ຍ້ອນສະຖານະຫຼືການເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພາຍໃຕ້ການກົນໄກການກວດສອບໃໝ່ແຫ່ງຊາດ ຫຼື NSM ຄະນະກຳມະການທີ່ນຳພາໂດຍຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ຈະກວດຢ່າງລະອຽດເບິ່ງຄຳຮ້ອງ ຂອງບຸກຄົນ “ທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼືບໍ່ເຕັມໃຈ” ທີ່ຈະກັບຄືນປະເທດ “ເນື່ອງຈາກມີເຫດຜົນໃນຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະຖືກປະຫັດປະຫານ.”