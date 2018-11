ຢູ່​ໃນບ້ານ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ເລ​ເຄ​ຄໍ ທີ່​ຫາກໍ່ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອບໍ່​ນານ​ມານີ້ ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ

​ອອກ​ຂອງ​ມຽນ​ມານັ້ນ ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບຊາວ​ກະ​ຫລ່ຽງທີ່​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ ພວມ

ປະ​ສົບກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ ພາຍຫລັງທີ່​ມີ

​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ແລະ​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີໄປ ເປັນ​ເວ​ລາ​ນາ​ນກວ່າ 6 ທົດ​ສະ​ວັດ.

ສະ​ຕີບ ແຊນ​ຟອດ ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອໄດ້​ລົມ​ກັບຊາວ​ກະ​ຫລ່ຽງທີ່​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ

ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະປະ​ເຊີນ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້ມີ​ອາ​ນາ​ຄົດ​

ທີ່ໝັ້ນ​ຄົງ​ ແລະ​ສະ​ຫງົບ​ສຸກ​ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້

​ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ເລ​ເຄ​ຄໍ ທີ່​ຕັ້ງ​ໃໝ່ນັ້ນ ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ບົ່ງ​ບອກ ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ຍັງ​ຕ້ອງ​ມີ

​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບກັບມາຫາ​ຖິ່ນ​

ຖານ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄືນ.



ແຕ່ວ່າ ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ຕ່າງໆ ໄປ​ຫາ​ຂົງເຂດນັ້ນ ມັນບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ໃຫຍ່ທີ່​ສຸດໃນ​ຂະ​ນະ

​ທີ່ພວກ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ ຍັງ​ຂາດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ແບບ​ພື້​ນ​ຖານ​ຢູ່.

ລຸງຊໍ ປາ​ຕາ​ຢາ, ຜູ້​ນຳ​ຂອງຊາວ​ບ້ານເລ​ເຄ​ຄໍເວົ້າ​ວ່າ

"ບັນ​ຫາ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານນີ້ ​ດຽວນີ້ ແມ່ນ​ນ້ຳ​ດື່ມ, ນ້ຳ​ໃຊ້. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​

ລະ​ບົບ​ນ້ຳ ເຊັ່ນ ທໍ່​ນ້ຳ​ຮົ່ວ ຫລື ທໍ່​ແຕກ."

ເບິ່ງວີດິ​ໂອ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ຂອງ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ຊາວ​ກະ​ຫລ່ຽງ ໃນ​ບ້ານ​ຕັ້ງ​ໃໝ່

ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບຈາກ​ລັດ​ກະ​ຫລ່ຽງ ບວກ​ກັບ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ 3,000

ຄົນ ພາ​ກັນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ທີ່​ຖືກໆ. ແຕ່​ວ່າ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່ 900 ຄອບ​ຄົວທີ່​ໂອ

​ກາດ ທີ່​ຈະ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ນັ້ນແມ່ນເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງຫລາຍໆ

​ຄົນ,ລວມ​ທັງ ທ້າວ ໂວ​ໂຊ (Woh Soe), ອະ​ດີດ​ອົບ​ພະ​ຍົຍ ທີ່​ຫາກໍ່​ກັບ​ຄືນມານີ້ອີກ​

ດ້ວຍ.



ທ້າວ ໂວ​ໂຊ​ເວົ້າ​ວ່າ "ຢູ່​ບ່ອນ​ໜີ້, ມັນ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ແບບ​ຖາ​ວອນໄດ້​.

ວຽກທີ່​ມີ​ໃຫ້​ເຮັດ​ກໍ​ມີ​ແຕ່ເປັນ​ມື້ໆ​ໄປ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​

ພວກ​ເຮົາ​ເອງ."



​ອົບ​ພະ​ຍົຍຫລາຍ​ຄົນເຄີຍ​ເປັນ​ຊາວ​ນາ​ກ່ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ

ຫລົບໜີ​ຈາກ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄປ ແລະ​ດຽວນີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ດິນ​ໃຫ້​ເຮັດ​ນາ ເຂົາ​ເຈົ້າ

ກໍ​ເລີຍເປັນ​ຄົນ​ຫວ່າງ​ງານ​ໄປ.

ປ້າ ນໍ ​ລາ ​ກີ, ອະ​ດີດ​ຊາວ​ນາ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ

"ດຽວນີ້​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ຢູ່ ແຕ່​ວ່າ ໃນໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ລາວບໍ່​ສາ​ມາດ

ຊອກວຽກ​ໄດ້​. ຂ້ອຍ​ມີພີ່​ນ້ອງ ທີ່​ເປັນລູກ​ປ້າ ລູກ​ລຸງ​ອີກ​ສອງ​ຄົນ ທີ່​ຈະ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ

ຢູ່​ໃນ​ບ້ານນີ້ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ແຕ່​ວ່າ ຂ້ອຍ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊອກວຽກ​ຫຍັງ​ເຮັດ​ໄດ້ ຢູ່​

ບ່ອນ​ໜີ້. ມັນ​ຈະເປັນບັນ​ຫາຍາກ​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ການ​ຢຸດ​ຍິງກັນ​ແລ້ວ, ການ​ຍຶດ​ເອົາ​ດິນ​ກຳ​ລັງ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ແລະ​ໃນ

​ການ​ສຶກ​ສາ​ເມື່ອໝໍ່​ໆ ມານີ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ພວກທະ

​ຫານດີ ແມ່ນກວາມ​ເອົາເກືອບ​ຮອດ 50 ເປີ​ເຊັນ​ທີ່​ທຳ​ການ​ຢຶດ​ເອົາ​ດິນນັ້ນ.



ທ່ານ ປາ​ດໍ ມານ ບາ​ຕຸນ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ພະ​ແນກປ່າ​ໄມ້​ຂອງ​ລັດກະ​ຫລ່ຽງ ເວົ້າ​ວ່າ

"ກໍ​ຍັງ​ມີ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຫລາຍ​ຄົນເຊັ່ນ​ກັນ ລວ​ມ​ທັງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ມຽນ​ມາ​ນຳ ທີ່​ຢາກ​ເຮັດ

​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ເປີດ​ໂຮງ​ງານຕ່າງໆ. ພວກ​ເພິ່ນ​ເວົ້າ​ວ່າ

ຈະ​ສ້າງວຽກ​ເຮັດງານ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນນີ້ ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາກໍ​ຕ້ອງ​ພິ​ຈາ​ລະ​

ນາ​ເບິ່ງວ່າ ຈະ​ຈັດ​ການ ແລະເຮັດ​ໃຫ້ດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາໃຊ້​ໄດ້​ຜົນ​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ຄົນ

ໄດ້​ແນວ​ໃດ."



ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຊ້​ຈ່າຍແກ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຫລຸດ​ລົງ ຢູ່​ຟາກ

ຊາຍ​ແດນເບື້ອງ​ຂອງ​ໄທ, ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ໄປ​ສູ່​ຄວາ​ໝັ້ນ​ຄົງໄດ້ຄືນ​ອີກ ແລະຈະ​ມີ​ອະ

​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ແນ່ນອນຢູ່​ໃນມຽນ​ມາ​ນັ້ນ ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ຍັງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍາກ​ຢູ່.

In the recently built resettlement village of Lay Kay Kaw in eastern Myanmar, returning Karen refugees struggle to adjust after more than six decades of conflict and displacement. Steve Sandford spoke with Karen returnees about the challenges that lie ahead for a sustainable - and peaceful future.



In the new village of Lay Kay Kaw, there are clear signs that much development is still needed on the path to repatriation.



But roads to the area aren't the biggest concerns, as new settlers still lack the basics.



Saw Pataya, Lay Kay Kaw Village Leader

"The main problem in the village right now is the water supply. We have trouble with the water system such as a water pipes cracking or breaking down."



A mix of 3,000 Karen State refugees and internally displaced persons live in low-cost houses. But support for the 900 families with limited job opportunities is a concern for many, including former refugee Woh Soe.



Woh Soe, Recent Returnee

"Here, it's hard to get a permanent job. The only available work is day by day. We have to search for our own jobs."



Many of the refugees were farmers before being displaced, and now, without land, they are unemployed.



Naw La Gee, Former Karen Farmer

"Right now my son has a job to do but in the past he could not find any work. I have two more cousins that are going to resettle in this village soon but I don't know what jobs they can find here. It's going to be hard for them."



With a cease-fire in place, land grabs are rising and a recent study shows that military-connected businesses account for nearly 50% of them.



Padoh Mahn Batun, Karen Forestry Department

"There are also many investors, including the Myanmar government who want to do business in our area and open factories.They say they will create more jobs for locals but we have to consider know how to manage and make our land work for everyone."



As refugee camp budgets and food supplies shrink on the Thai side of the border, the prospect of returning to a secure and sustainable future in Myanmar remains in question.