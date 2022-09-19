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ວັນຈັນ, 19 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ແພດ​ໝໍ​ບຳ​ນານໄດ້ເດີນ​ທາງ​ໄປ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ຕອນນີ້​ລາວ​ກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ທາ​ຣົກ​ເກີດ​ໃໝ່

ນາງ​ ເວ​ໂຣ​ນິ​ກາ, ເດັກ​ທາ​ຣົກ​ເກີດ​ໃໝ່​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ 29 ອາ​ທິດ, ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ກາ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ເດັກ​ທາ​ຣົກ​ເກີດ​ໃໝ່ ໂປ​ຄ​ຣອບ, ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ໌, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 15 ສິງ​ຫາ, 2022.

ທ່ານ ພອ​ລ ຣັນ​ຈ໌ ຮູ້​ສຶກບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວໄດ້​ເບິ່ງ​ທະ​ຫານ​ບົກ ຣັດ​ເຊຍ ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ເປັນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່​ຍັງສືບຕໍ່ຮຸນ​ແຮງ​ເລື້ອຍໆ.

ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້​ຈົນ​ຮອດ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົ​ດວ່າ ລາວ​ຈະ​ໄດ້​ຍ່າງ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ບັນ​ດາ​ແພດ​ໝໍ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ປິ່ນ​ປົວເດັກ​ທາ​ຣົກ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ເກີດ​ໃໝ່ ແລະ ແອ​ນ້ອຍ​ໃນ​ໂຮງ​ໝໍ ອີ​ວາ​ໂນ-ຟ​ຣານ​ກີບ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ມານ 75 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງ​ຈາກ​ເມືອງ ລີ​ວິບ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້.

ທ່ານ ຣັນ​ຈ໌, ໝໍ​ປົວ​ຕາ​ທີ່​ອອກ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ, ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຍາມ​ຫວ່າ​ງຫຼັງ​ອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ, ເຊັ່ນ​ການ​ໄປ​ຕີ​ກັອ​ຟ, ຫຼິ້ນ​ກິ​ລາເທັນ​ນິ​ສ, ແລະ ການ​ເດີນທາງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ແຕ່​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ລາວ​ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ຫາ​ໂອ​ກາດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ອື່ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ຂອງ​ທ່ານ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ສອນ ຫຼື ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ.

ທ່ານ ຣັນ​ຈ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ, ດ້ວຍ​ການ​ລົມ​ກັບ​ໜັງ​ສື​ພິມ ເຮ​ໂຣ​ລ໌-ໄທ​ຣ​ບູນ​ (Herald-Tribune) ຈາກ​ໂຮງ​ໝໍ ອີ​ວາ​ໂນ-ຟ​ຣານ​ກິບ ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ນັ່ງ​ຢູ່​ຊື່ໆ ແລະ ບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ສຳ​ລັບ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຫຼືອ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ນັ່ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ຄື​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ, ເບິ່ງ​ສົງ​ຄາມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ມີ​ແຕ່​ຄິດ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໄດ້​ແດ່.”

ທ່ານ ຣັນ​ຈ໌ ໄດ້​ສົ່ງ​ອີ​ເມ​ລຫຼາຍ​ສິບ​ສະ​ບັບ ແລະ ໂທ​ລະ​ສັບ​ຫາ​ຄົນ​ທີ່​ລາວ​ຮູ້​ຈັກ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ມັນ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແຕ່​ໄດ້ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຜິດ​ພາດຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຮອດ​ໂຮງ​ໝໍ ອີ​ວາ​ໂນ-ຟ​ຣານ​ກີບ ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ການ​ເດີນ​ທາງ 10 ວັນ​ຂອງ​ລາວ​ໃຊ້​ໄລ​ຍະ 80 ໄມ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ເມືອງ ລີ​ວິບ ເພື່ອ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລັນ​ແວ່ນ​ຕາ​ພິ​ເສດ ໃຫ້​ແພດ​ໝໍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໂຮງ​ໝໍ ອີ​ວາ​ໂນ-ຟ​ຣານ​ກີບ ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ສຸກ​ເສີນ​ເດັກ​ທາ​ຣົກ​ເກີດໃໝ່​ຂອງ​ໂຮງ​ໝໍ​ເດັກ​ນ້ອຍ, ພ້ອມ​ກັບ​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ຢູ່​ທາງ​ຂ້າງ.

ທ່ານ ຣັນ​ຈ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ສຶກ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນຫຼາຍ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ 1, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, 2 ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄດ້​ແທ້. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ເປັນ​ຄື​ຄົນ​ກະ​ລົກ​ກະ​ລົນ ແລະ ບອກ​ທຸກ​ຄົນ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ວິ​ທີນີ້, ນີ້​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ. ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ແທ້ໆ​ທີ່​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່ນີ້.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນຫຼາຍ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຖື​ກ​ຜັກ​ດັນ​ໂດຍ​ເງິນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ດີ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ໄຂ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ມັນ​ແມ່ນ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ພິ​ເສດ ແລະ ສົດ​ຊື່ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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