ນັກກູ້ໄພ ຄົ້ນຫາ ຜູ້ຫາຍສາບສູນ ຈາກເຫດຕົມເຈື່ອນ ຄັ້ງໃຫຍ່ໃນລັດ ຄາລິຟໍເນຍ

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ບັນດານັກກູ້ໄພ ກຳລັງຄົ້ນຫາປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນໃນເມືອງ ແຊນຕ້າ ບາບາ
ຣາ ຫຼັງຈາກດິນຕົມເຈື່ອນຮຸນແຮງ ໄດ້ໄຫຼຖ້ວມເຮືອນຊານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຖະໜົນ
ຫຼາຍສາຍ. ແມ່ນໍ້າຂີ້ຕົມທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຝົນຕົກໜັກໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງ
ໄດ້ໄຫຼລົງຈາກພູຂອງເມືອງ ແຊນຕ້າ ບາບາຣາ ເຂົ້າໃສ່ເມືອງ ມັອນເຕຊີໂຕ
(Montecito) ນັ້ນ, ໄດ້ຖ້ວມ ແລະ ທຳລາຍເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ພ້ອມກັບຕັນທາງອອກຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ປະຊາຊົນ 15 ຄົນ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ
ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມກັບອີິກຫຼາຍຄົນຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່. ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ
ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງ ແລະຖະໜົນທີ່ຖືກຖົມໂດຍຂີ້ຕົມ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ
ສລາຕີກາ ໂຮກ (Zlatica Hoke) ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍ
ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພ ໄດ້ພະຍາຍາມລຸຍຜ່ານດິນຕົມທີ່ໜາໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອ
ເຂົ້າຫາປະຊາຊົນ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ ແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າອອກໄປບ່ອນທີ່ປອດ
ໄພ. ບາງຄົນຕ້ອງຖືກດຶງອອກຈາກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍເຮລິຄັອບເຕີ. ຖະໜົນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນບາງແຫ່ງແມ່ນບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປມາໄດ້ ຍ້ອນຕົມເຈື່ອນ ແລະ ຊາກຫັກພັງ
ຈາກເຮືອນທີ່ຖືກທຳລາຍປະມານ 100 ຫຼັງ. ໄຟປ່າໃຫຍ່ຄັ້ງປະຫວັດສາດໃນເດືອນທີ່
ຜ່ານມາ ໄດ້ໄໝ້ຕົ້ນໄມ້ຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ແຄມພູ ເໜືອເມືອງ ມັອນເຕຊີໂຕ ແລະ ມັນກໍບໍ່
ມີສິ່ງໃດຫຼາຍພໍທີ່ຈະຍຶດດິນຕົມນັ້ນໄວ້. ຕົມເຈື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຊຸເອົາລົດດຸດໄປນຳ
ເຊິ່ງໄດ້ຕຳເຂົ້າໃສ່ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ລົດຫຼາຍຄັນຢູ່ທາງລຸ່ມ. ໃນບາງກໍລະນີ ດິນຕົມ
ໄດ້ໄຫຼເຂົ້າໃສ່ເຮືອນຂອງບາງຄົນໂດຍກົງ ແລະເຮືອນຂອງບາງຄົນນັ້ນ ແມ່ນຖືກຖົມ
ເກືອບໝົດຫຼັງເລີຍ.
ທ່ານ ບິລ ບຣາວນ໌ (Bill Brown) ຕຳຫຼວດເມືອງ ແຊນຕ້າ ບາບາຣາ ກ່າວວ່າ “ຄຳເວົ້າ
ດຽວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຄິດໄດ້ໃນຕອນນີ້ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າມັນເປັນແນວໃດນັ້ນ. ມັນ
ເບິ່ງຄືກັບການຕໍ່ສູ້ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີນຶ່ງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນອົບພະຍົບອອກຈາກຂົງ
ເຂດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ມີພຽງລະຫວ່າງ 10 ແລະ 15 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງນັ້ນ.
ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນໄດ້ອົບພະຍົບໃນລະຫວ່າງໄຟປ່າເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີ
ຄວາມພ້ອມທີ່ຈະ ຫ້າງເຄື່ອງຂອງກັບຄືນໄປໃນໄວໆນີ້.
ນາງ ແຄໂຣລ໌ ເບັນແນັດ (Carole Bennett) ປະຊາຊົນເມືອງ ມັອນເຕຊີໂຕ ກ່າວວ່າ
“ມື້ຄືນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກບອກວ່າ ພວກເຮົາຄວນອົບພະຍົບອອກໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ວ່າ ຂ້ອຍເມື່ອຍຟັງຄຳເວົ້າພວກນັ້ນແລ້ວ. ຂ້ອຍຈະບໍ່ອົບພະຍົບໄປໃສ. ພວກເຮົາຄິດ
ວ່າມັນຈະເປັນພຽງຝົນຕົກເທົ່ານັ້ນ. ໂອເຄ, ເຮົາມີຝົນຕົກ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ
ຫຍັງແບບນີ້ມາກ່ອນ.”
ບາງຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທັງໄຟ ແລະຕົມເຈື່ອນ.
ທ້າວ ຈາລສ໌ ສຕູບສ໌ (Charles Stoops) ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ
“ທຳອິດພວກເຮົາຖືກໄຟໄລ່ອອກຈາກຟາມລ້ຽງສັດ ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ແລະ ຕອນນີ້ພວກ
ເຮົາກໍຖືກນໍ້າຖ້ວມ ສະນັ້ນໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ມັນຂ້ອນຂ້າງຈະໂຫດຮ້າຍພໍສົມຄວນ.
ມັນເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນໄຟໄໝ້, ເພາະ
ວ່າຈາກໄຟໄໝ້ທັງໝົດນັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ມີຊາກຫັກພັງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ.”
ເມືອງ ແຊນຕ້າ ບາບາຣາ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງພູ ທີ່ມີປ່າໄມ້ສີຂຽວຫຼາຍໜ່ວຍ ແລະ
ຊາຍຝັ່ງຕິດກັບມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກນັ້ນ, ໄດ້ເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈຂອງບັນດາຄອບຄົວ
ຜູ້ຮັ່ງມີ ແລະ ຜູ້ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນເຊັ່ນນາງ ໂອປຣາ ວິນຟຣີ ຜູ້ທີ່ເຮືອນຂອງລາວ ກໍໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນເຫດດິນຕົມເຈື່ອນເຊັ່ນກັນ.
ນາງ ໂອປຣາ ວິນຟຣີ ນັກສະແດງກ່າວວ່າ “ມັນເຄີຍມີຮົ້ວຢູ່ບ່ອນນີ້, ເຮືອນຂອງເພື່ອນ
ບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກທຳລາຍໝົດ.”
ປະຊາຊົນປະມານ 300 ຄົນ ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ
ພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມກັບຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນມີລາຍງານວ່າຫາຍສາບສູນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ພື້ນທີ່ປະມານ 8000 ເຮັກຕາເປັນ “ເຂດຫ້າມຜ່ານສາທາລະນະ”
ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍສຸກເສີນເຂົ້າໄປໄດ້. ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງໄດ້ຖືກຕັດ ບ່ໍມີໄຟຟ້າ ແລະ
ນໍ້າໃຊ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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