ປະທານາທິບໍດີກາຊັກສະຖານ ທ່ານກັສຊິມ-ໂຈມາດ ຕໍກາເຢັບ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງການສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພຮ່ວມທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CSTO ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປະຈຳຂົງເຂດທີ່ນຳພາໂດຍຣັດເຊຍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກາຊັກສະຖານ ເພື່ອຮັບມືກັບອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
ອົງການ CSTO ໄດ້ຕົກລົງແລະຈະສົ່ງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບໄປຍັງກາຊັກສະຖານ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາເມເນຍ ທ່ານນິໂກລ ປາຊິນຢານ (Nikol Pashinyan) ຊຶ່ງເປັນປະທານຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຫຼາຍໆພັນຄົນ ໄດ້ປະທະກັບຕຳຫຼວດ ແລະບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງການລັດ ຖະບານໃນຄື້ນຟອງຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍກາງທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນແຫ່ງນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຍ້ອນການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.
ພວກເດີນຂະບວນທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ຊຶ່ງບາງຄົນມີໄມ້ຄ້ອນຢາງຂອງຕຳຫຼວດຫຼືບໍ່ກໍທ່ອນໄມ້ເປັນອາວຸດ ແລະໂລ່ປ້ອງກັນ ໄດ້ພາກັນຈູດໄຟເຜົາບ້ານພັກຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະຫ້ອງການເຈົ້າຄອງກຳແພງ ທີ່ນະຄອນອາລມາຕີ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ພາກັນເຂົ້າຄວບຄຸມສະໜາມບິນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ໂຈະການເດີນທາງຊົ່ວຄາວ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ເຂົ້າຕໍ່ສູ້ກັບພວກປະທ້ວງໂດຍໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາ ລະເບີດມືທີ່ສົ່ງແສງແຮງຈ້າແລະສຽງດັງ ພ້ອມທັງລູກປືນຢາງ ຍິງເຂົ້າໃສ່ເພື່ອຂັບໄລພວກປະທ້ວງ ແຕ່ປາກົດວ່າ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ກະຊວງພາຍໃນຂອງກາຊັກສະຖານກ່າວວ່າ ມີຕຳຫຼວດແລະກຳລັງຮັກສາດິນແດນ 8 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ 317 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວ.
ພວກທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການສື່ສານຄົມມະນາຄົມລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ໃນຫຼາຍໆເຂດຂອງປະເທດ ຊຶ່ງພວກນັກຂ່າວຂອງວິທະຍຸຢູໂຣບເສລີແລະວິທະຍຸອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ທັງອິນເຕີແນັດແລະການບໍລິການໂທລະສັບ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເກືອບໃຊ້ບໍ່ໄດ້.
ທ່ານຕໍກາເຢັບກ່າວເຖິງໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະໂຈນ” ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແອບໃນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດຕຶກອາຄານ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະອາວຸດ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເມືອງ ຂອງກາຊັກສະຖານ. ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມສະໜາມບິນອາລມາຕີ ແລະເຮືອບິນ 5 ລຳທີ່ນັ້ນ ຮວມທັງເຮືອບິນຕ່າງປະເທດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບຄັ້ງທີສອງ ພາຍໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
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