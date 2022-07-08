ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດທ່ານບໍຣີສ ຈອນສັນ ທີ່ປະເຊີນກັບການໂຕນພັກຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນລັດຖະບານທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມຂອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳພັກ ແຕ່ຈະຮັກສາການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈົນກວ່າຈະມີການເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າພັກຄົນໃໝ່.
ທ່ານຈອນສັນກ່າວວ່າມັນເປັນ "ເຈດຕະນາທີ່ຈະແຈ້ງ" ຂອງພັກອະນຸລັກນິຍົມ ຂອງທ່ານທີ່ຄວນຈະມີຜູ້ນໍາຄົນໃຫມ່. ທ່ານຈອນສັນຍັງກ່າວອີກວ່າ ໃນເວລານີ້ ທ່ານຈະຍັງຄົງເປັນຜູ້ນຳຂອງປະເທດຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຕຳນິທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຄວນຈະຖືກປົດອອກ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ການປະກາດຂອງທ່ານ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານປະມານ 50 ຄົນ, ໃນນັ້ນລວມທັງລັດຖະ ມົນຕີຂັ້ນສູງຫລາຍຄົນໃນຂະນະລັດຖະບານໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈອນສັນລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ທ່ານຈອນສັນ ຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງເມື່ອໃດ. ການລາອອກຂອງທ່ານຈະນໍາໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງພາຍໃນພັກອະນຸລັກນິຍົມເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ນໍາຄົນໃຫມ່, ຜູ້ທີ່ຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປອີກດ້ວຍ. ແຕ່ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ ໂດຍທີ່ມີສະມາ ຊິກພັກຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ແນສາຍຕາຈ້ອງໃສ່ຕຳແໜ່ງສູງສຸດນັ້ນແລ້ວ.
ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ກຳອໍານາດຢູ່ໄດ້ສອງມື້ແລ້ວ ໂດຍທີ່ ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລາອອກ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານມີ “ສິ່ງຮຽກຮ້ອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ” ຈາກຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຕໍ່ໄປ.