ອົງການ ນີລະໂທດກໍາ ສາກົນ ຕໍານິ ທະຫານ ອິນໂດເນເຊຍ ວ່າທໍາການ ເຂັ່ນຂ້າແບບ ຜິດກົດໝາຍ

ອົງການນີລະໂທດກໍາສາກົນ ກ່າວວ່າ ກໍາລັງຮັກສາມຄວາມສະຫງົບຂອງອິນໂດເນເຊຍ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຂັ່ນຂ້າ 95 ຄົນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງປາປົວ
ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ພິມອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນເລື້ອງສິດ
ທິມະນຸດ, ຫລາຍຄົນໃນຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນພວກນັກ ເຄື່ອນໄຫວດ້ານການ
ເມືອງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຍົກທຸງ “ດາວໃນຕອນເຊົ້າ ” ຫລື "Morning Star",
ຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງຂະບວນການເພື່ອເອກະລາດ ນັ້ນຂຶ້ນ; ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ແມ່ນຖືກ
ຂ້າຕາຍໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນຂະບວນແບບສັນຕິຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການເມືອງ. ຫລາຍຄົນແມ່ນຖືກຂ້າຕາຍຍ້ອນການໃຊ້ກໍາລັງແບບບໍ່ຈໍາເປັນ ຫລືໃຊ້
ກໍາລັງຫລາຍຈົນເກີນໄປ.
ອົງການນີລະໂທດກໍາເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີການຂ້າຄົນຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃດໆ ໄດ້ຖືກສອບສວນ
ໂດຍພວກສອບສວນທີ່ເປັນອິດສະລະເລີຍ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ຕ້ອງຕິປະທານາ
ທິບໍດີໂຈໂກ ວີໂດໂດ (Joko Widodo) ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມສັນຍາທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ຈະປັບ
ປຸງສະພາບການດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປາປົວ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຂຶ້ນກໍາຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2014
ນັ້ນ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນຂອງການສໍາພາດຄອບຄົວຂອງພວກໄດ້ຮັບເຄາະ
ຮ້າຍ, ພວກທີ່ໄດ້ເຫັນເຫດການ, ແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ ທີ່ດໍາເນີນໄປ
ເປັນເວລາ 2 ປີ.
ທ່ານ Usman Hamid, ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງອົງການນີລະໂທດກໍາອິນໂດເນເຊຍກ່າວ
ວ່າ "ວັດທະນະທໍາຂອງການບໍ່ສາມາດແຕະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ພາຍໃນກໍາລັງ ປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບຕ້ອງໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ, ແລະຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂ້າຄົນຕາຍທີ່ຜ່ານມາ
ຕ້ອງໄດ້ຖືກລົງໂທດຕາມນັ້ນ."
ຈາກາຕາ ໄດ້ປົກຄອງເກາະປາປົວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເກາະນີວກີນີ ນັບແຕ່
ລັດຖະບານປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຍຶດເອົາເກາະປາປົວ ເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຕົນໃນທ້າຍ
ຊຸມປີ 1960 ເປັ້ນຕົ້ນມາພາຍຫລັງທີ່ມັນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງແດນມາກເປັນເວ
ລານານຫລາຍທົດສະວັດ.
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