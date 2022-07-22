ປະເທດຕ່າງໆໃນທະວີບອາຟຣິກາ ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນຕ້ອງຕິຕໍ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການຄ້າ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ປະເທດຕ່າງໆໃນອາຟຣິກາ ເພີ້ມການຄ້າ ລະຫວ່າງກັນແລະກັນ, ພ້ອມທັງຟື້ນຟູພາກສ່ວນການກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະການຂະຫຍາຍໂຕທີ່ຊັກຊ້າ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເນື່ອງມາຈາກສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ໂມຮໍາເມັດ ຢູຊັບ (Mohammed Yusuf) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະ ເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ວິກິດການອາຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະມານ 300 ລ້ານຄົນຢູ່ປະເທດຕ່າງໆໃນອາຟຣິກາ ປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ. ວິກິດການຢູ່ອາຟຣິກາ ມີຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນວ່າ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງທະວີບອາຟຣິກາ. ລາຄາຂອງອາຫານແລະພະລັງງານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງ, ພ້ອມທັງການຕັດການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຈາກ ຢູເຄຣນ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທາງອອນລາຍໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້, ທ່ານສະຕີເຟັນ ຄາຣິງກີ (Stephen Karingi), ຫົວໜ້າການຄ້າ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ປະເທດຕ່າງໆໃນທະວີບອາຟຣິກາເຫຼົ່ານັ້ນຕ່າງກໍຕ້ອງຕິເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ຕະຫຼາດອາຫານຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມຕື່ນຕົກໃຈເຫຼົ່ານີ້ ຈາກທະວີບອື່ນ, ແຕ່ ຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງປະເຊີນ ກັບບັນຫາທີ່ຕື່ນຕົກ ໃຈອັນນີ້ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມີການຄ້າທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະອາຫານການກະເສດລະຫວ່າງອາຟຣິກາດ້ວຍກັນທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນດີກວ່າເກົ່າ ແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນພາກ ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບກະສິກໍາ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະສົບກັບບັນຫາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ນະເວລານີ້ເລີຍ.”
ຫຼາຍໆປະເທດໃນທະວີບອາຟຣິກາ ແມ່ນເພິ່ງພາທັງປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ຢູ ເຄຣນ ສໍາລັບດ້ານອາຫານແລະຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການກະເສດ, ນັກຊ່ຽວ ຊານທັງຫຼາຍກໍາລັງຜັກດັນຫຼາຍໆປະເທດຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາໃຫ້ປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນເພື່ອຂ້າມຜ່ານວິກິດການຕ່າງໆດັ່ງກ່າວມານັ້ນ.
ທ່ານ ຄາຣິງກີ ກ່າວວ່າ ທະວີບແຫ່ງນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຂົງເຂດການຄ້າເສລີຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ຫຼື AFCFTA, ເຊິ່ງນັກເສດຖະສາດໄດ້ກ່າວວ່າ ມີປະສິດທິພາບທີ່ຈະນໍາເອົາປະຊາກອນປະມານ 30 ລ້ານຄົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“AFCFTA ກໍາລັງເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການເພີ້ມມູນຄ່າທາງການຄ້າ ກ່ຽວກັບສິນ ຄ້າເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ແລະສິນຄ້າທາງການກະເສດ, ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນທາງການຄ້າໃນດ້ານແປ້ງເຂົ້າເບລ່, ແປ້ງສາລີ ຫຼືແປ້ງໝາກເດືອຍ ເຊິ່ງມີການຜະລິດຈາກປະເທດນຶ່ງ ນໍາໄປອີກປະເທດອື່ນໆ. ຂໍເວົ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຈົ້າມີພື້ນຖານ ແລະກົດລະບຽບຂອງແຫຼ່ງກໍາເນີດຕ່າງໆທີ່ຄືກັນ.”
ທ່ານໂອລິເວີ ຊິນການວາ (Oliver Chinganva), ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິອາຟຣິກາ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ອາຟຣິກາມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ ເນື່ອງຈາກວິກິດການຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທາງຄະນະກໍາມາທິການກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຂອງປີນີ້ມາ, 23 ປະ ເທດໃນທະວີບອາຟຣິກາ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂວິກິດການທາງດ້ານອາຫານ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຢູ່ໃນພະວະໜີ້ສິນ ຫຼື ປະເຊີນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີໜີ້ສິນ.
ຄະນະກໍາມາທິການ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆບັນເທົາການບໍລິການທາງດ້ານໜີ້ສິນ ຕໍ່ປະເທດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.