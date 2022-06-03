ພາວະອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຂາດແຄນ ແລະ ລາຄາສູງເປັນປະຫວັດການ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ທຸກປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກແມ່ນສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດກໍແມ່ນໃນປະເທດລາວເຮົາ.
ລາຄາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນສູງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຖິງແມ່ນທຸກຢ່າງຈະມີລາຄາຂຶ້ນສູງນັ້ນ, ແຕ່ເງິນເດືອນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຍັງຢູ່ຄືເກົ່າ. ສຳລັບບາງຄົນແມ່ນໂຊກດີທີ່ມີຄອບຄົວອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໂອນເງິນໄປໃຫ້, ພໍໄດ້ຊ່ວຍປະຄັບປະຄອງຊີວິດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້. ດັ່ງທີ່ຄົນລາວທ່ານນຶ່ງຈາກນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງເງິນໄປໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ລາວໃຊ້ເນາະ ເພາະວ່າລາຄາເຄື່ອງຂອງອາຫານຕ່າງໆແມ່ນແພງຫຼາຍ ເງິນເດືອນໃຊ້ບໍ່ພໍ. ທາງຄອບຄົວເພິ່ນວ່າປາກັບຊີ້ນນີ້ໂລນຶ່ງແມ່ນບໍ່ຫຼຸດແສນກີບ. ນອກຈາກອາຫານແລ້ວຍັງມີຄ່າໄຟຟ້າ ຄ່ານ້ຳມັນ. ກະອີຕົນຄົນລາວອື່ນໆ ທີ່ທຸກຍາກຢູ່, ກະຫວັງວ່າວິກິດການນີ້ຊິຈົບໄວໆ.”
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງ ເງິນໂດລາກັບກີບແມ່ນ 13,894 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ. ແລະ 470,94 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ, ອີງຕາມທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ. ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງເວົ້າວ່າ ແຕກເງິນໂດລາໄດ້ຫຼາຍແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກໍ່ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.
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