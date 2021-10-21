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ມະຫາອຳນາດ ລະດັບພູມິພາກ ສະໜັບສະໜຸນການຊ່ວຍເຫຼືອອັຟການິສຖານ ແລະກົດດັນຕາລິບານ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານ ທີ່ລວມເອົາທຸກພັກຝ່າຍ

ທ່ານອັບດຸລ ຊາລາມ ຮານາຟີ (ຜູ້ຢູ່ທາງກາງ) ເວົ້າກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມນານາຊາດທີ່ຣັດເຊຍເປັນເຈົ້າພາບ ກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ, ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ, ປະເທດຣັດເຊຍ, ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ປີ 2021.

ກອງປະຊຸມນາໆຊາດ ທີ່ຣັດເຊຍເປັນເຈົ້າພາບໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ກົດດັນໃຫ້ກຸ່ມຕາລິບານຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ “ທີ່ຮວມເອົາທຸກພັກຝ່າຍຢ່າງແທ້ຈິງ” ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດຈັດການປະຊຸມຜູ້ບໍລິຈາກໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍຫລີກລ້ຽງໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃນປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມພວມປະເຊີນໜ້າຢູ່ນັ້ນ.

ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ ການປຶກສາຫາລືໃນຮູບແບບຂອງມົສກູໃນອັຟການິສຖານ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາລັດຖະບານຊົ່ວຄາວຕາລິບານ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຈາກຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອີຣ່ານ, ປາກິສຖານ, ອິນເດຍ ລວມທັງ 5 ປະເທດອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດໃນເອເຊຍກາງນໍາດ້ວຍ.

“ບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນໍາອັຟການິສຖານໃນປັດຈຸບັນ ເອົາບາດກ້າວເພີ້ມຕື່ມເພື່ອປັບປຸງການປົກຄອງ ແລະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ມີທຸກພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ສະທ້ອນຢ່າງພຽງພໍເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທຸກໆກໍາລັງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດຢ່າງເໝາະສົມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຖະແຫລງການຮ່ວມ ທີ່ເຜີຍແຜ່ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ.

ຄະນະຜູະແທນໄດ້ສະແດງ “ຄວາມກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະມະນຸດສະທໍາທີ່ເຊື່ອມໂຊມລົງ ໃນອັຟການິສຖານ, ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບປະຊາຄົມນາໆຊາດທີ່ຈະຕ້ອງລະດົມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ.”

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດການປະຊຸມຜູ້ບໍລິຈາກ ທີ່ນໍາພາໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ “ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າ ເປົ້າໝາຍສໍາຄັນຫລັກຂອງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະການເງິນຫລັງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ, ແລະການພັດທະນາຂອງອັຟການິສຖານຕ້ອງແບກຮັບພາລະໂດຍການດໍາເນີນງານຂອງປະເທດທີ່ມີກໍາລັງທະຫານ ທີ່ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໃນຊ່ວງ 20 ປິີທີ່ຜ່ານມາ.”

ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງກອງທັບສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ, ເຊິ່ງໄດ້ຖອນກຳລັງອອກຈາກອັຟການິສຖານຢ່າງໄວວາຫລັງຈາກການປະຕິບັດງານ 20 ປີຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທີ່ແຜ້ວທາງໃຫ້ກຸ່ມຕາລິບານກັບມາມີອໍານາດຄວບຄຸມປະເທດ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.

ວໍຊິງຕັນຍັງໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາທີ່ມົສກູໃນຄັ້ງນີ້, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ອ້າງເຖິງເຫດຜົນທາງເທັກນິກ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງວໍຊິງຕັນສັນຍາວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃນອະນາຄົດ.

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