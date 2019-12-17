ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຫລັ່ງໄຫລມາ ຫລົບໜີຈາກສະໜາມລົບເຂັ່ນຂ້າກັນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະທະວີບອາຟຣິກາ, ຫລົບໜີຈາກການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເວລາໃດກໍໄດ້ ໂດຍພວກແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ໃນເຂດທະວີບອາເມຣິກາກາງ ແລະແລ່ນໜີຈາກການກົດຂີ່ຂອງລະບອບການປົກຄອງຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍ.
ໂລກທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະວິກິດການ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ມີອົບພະຍົບເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ເສັ້ນສະແດງທ່າອ່ຽງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະຫລຸດລົງເລີຍ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ມີອົບພະຍົບຫລາຍກວ່າ 70 ລ້ານຄົນ ແລະມີຄົນທີ່ຕ້ອງຫລົບໄພໄປອາໄສຢູ່ນອກຊາຍແດນຂອງປະເທດຕົນຢູ່ທົ່ວໂລກ ເກືອບຮອດ 26 ລ້ານຄົນ, ອີງຕາມອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNHCR.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບອົບພະຍົບໂລກຄັ້ງທຳອິດ ຂອງອົງການ UNHCR ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ນະຄອນເຈນີວານັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນຄາດວ່າ ຈຳນວນຊາວອົບພະຍົບ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພວກເພິ່ນສະຫລຸບການນັບຈຳນວນຄົນທັງໝົດຄັ້ງສຸດທ້າຍສຳລັບປີ 2019 ນີ້.
ຢູ່ໃນການກ່າວເປີດກອງປະຊຸມນັ້ນ, ທ່ານ ຟີລິບໂປ ກຣັນດີ (Filippo Grandi), ຫົວໜ້າອົງການ UNHCR ເວົ້າວ່າ ກອງປະຊຸມທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ ຕ້ອງໄດ້ເຫັນ "ການສະແດງອອກຄວາມໝັ້ນໝາຍຢ່າງແຂງແກ່ນ" ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ຂອງພວກນັກທຸລະກິດ ແລະອົງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກທັງຫລາຍ.
ທ່ານ ກຣັນດີເວົ້າວ່າ "ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມນີ້, ຂອງການປະຊຸມກັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການໂອ້ລົມກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຮວບຮວມເອົາການສະໜັບສະໜຸນຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນດ້ານນ້ຳໃຈ ຕໍ່ປະເທດທີ່ຮັບເອົາອົບພະຍົບໄປອາໄສຢູ່ ແລະມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະແບ່ງເອົາການແບກຫາບພາລະຢ່າງ ເທົ່າທຽມກັນຫລາຍຂຶ້ນ."
ໂດຍທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສະວິດເຊີແລນ, ຄັອສຕາ ຣິກາ, ເອທິໂອເປຍ, ເຢຍຣະມັນ, ປາກິສຖານ ແລະເທີກີ, ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອເພີ້ມທະວີການສະໜັບສະໜຸນຂອງສາກົນໃຫ້ແກ່ອົບພະຍົບ ໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອຜ່ອນເບົາຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ແນວໜ້າ" ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຮັບເອົາອົບພະຍົບເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍນັ້ນ ແລະວາງຂີດໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງອອກມາວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມີຫຍັງແດ່ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະວຽກເຮັດງານທຳ ແລະສະໜອງການປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ອົບພະຍົບຫລົບໄພຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປສູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງປອດໄພໄດ້.