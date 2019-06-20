ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ເປັນວັນສຳຄັນຢ່າງນຶ່ງຂອງໂລກ ຄືເປັນວັນອົບພະຍົບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນ ທີ່ຕ້ອງຫຼົບໜີໄພສົງຄາມ, ການປະຫັດປະຫານ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນນັ້ນ ໃນມື້ນີ້ຊຶ່ງເປັນວັນແຫ່ງອົບພະຍົບໂລກ ທາງ ວີໂອເອຈະນຳເອົາເລື້ອງລາວແລະປະສົບການຂອງແມ່ຍິງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ 2 ຄົນ, ຄື ດຣ. ພິດສະໄໝ ສີກິດໂກຂົງອຸ້ຍ ແລະທ່ານນາງ ທີນາ ມະຫາຣາດ ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວອົບພະຍົບລາວທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດ ພາຍຫລັງທີ່ລາວ ໄດ້ປ່ຽນປຽງລະບອບການປົກຄອງ ໃນທ້າຍປີ 1975. ເພື່ອບໍ່ເປັນການເສຍເວລາ ພວກເຮົາໄປຟັງການສຳພາດກັບແມ່ຍິງສອງຄົນຈາກຄອບຄົວອົບພະຍົບສອງຄົນນີ້ ຈາກບົວສະຫວັນ, ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ.
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄົນເຮົາເກີດມາໃຜໆ ກໍລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຜູກພັນຮັກ ຫອມບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ແຕ່ວ່າ ຍ້ອນສົງຄາມ, ການປະຫັດ ປະຫານ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຫລາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກຕ້ອງໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານ ແລະກາຍເປັນຄົນອົບພະຍົບຫລົບໄພ. ອີງຕາມອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ທົ່ວໂລກຕອນນີ້ ມີປະມານ 71 ລ້ານຄົນ ຖືກ ບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບໜີຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 70 ກວ່າປີນັບແຕ່ມີການປະກາດໃຫ້ມີວັນແຫ່ງອົບພະຍົບໂລກເປັນຕົ້ນມາ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແຫ່ງອົບພະຍົບໂລກໃນມື້ນີ້ ທາງວີໂອເອ ຂໍຖືເປັນກຽດນຳເອົາເລື້ອງລາວຊີວິດຂອງແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວສອງຄົນ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນຄອບຄົວອົບພະຍົບ ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນສະຫະລັດພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງລະບອບການເມືອງ ຊຶ່ງກໍຄື ດຣ. ພິດສະໄໝ ສີກິດໂກຂົງອຸ້ຍ ແລະມາຊິກສະພາສູງປະຈຳລັດ ໂອຮາຍໂອ ທີນາ ມະຫາຣາດ.
ດຣ. ພິດສະໄໝ ເປັນລູກສາວອົບພະຍົບລາວ ທີ່ພໍ່ແມ່ໄດ້ພາໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຢູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ໄປຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບໜອງຄາຍຕອນອາຍຸໄດ້ພຽງ 4 ປີເທົ່ານັ້ນ. ເປັນຫຍັງຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງຕ້ອງພາລູກນ້ອຍ 4 ຄົນ ໜີອອກຈາກບ້ານເມືອງໄປທັ້ງໆ ທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຂ້ອນຂ້າງດີ? ທ່ານນາງບອກວ່າໃນສະໄໝສົງຄາມອິນດູຈີນ ຫລືສົງຄາມຫວຽດນາມນັ້ນ ພໍ່ຂອງທ່ານນາງທີ່ເວົ້າໄດ້ຫລາຍພາສາ ຄື ລາວ, ໄທ ແລະຈີນ ແມ່ນເຮັດວຽກເປັນສອດແນມໃຫ້ແກ່ອົງການສືບລັບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຫລື CIA. ເມື່ອປະເທດເກີດມາການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງ ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ:
ເມື່ອສະຫະລັດຖອນອອກເຂົາເຈົ້າ, ພວກປະເທດລາວກໍຊອກຫາຊື່ຂອງພວກ ທີ່ເປັນໃຈອະເມຣິກັນ ເພື່ອຈະເອົາໄປສຳມະນາ. ຍ້ອນວ່າພໍ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ ເຂົາເຈົ້າ ເພິ່ນຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຄົນທີ່ພວກປະເທດລາວຕ້ອງການຕົວ. ສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງຫລົບໄປຢູ່ໄທ ຄິດວ່າຄົງຈະແມ່ນປີ 1976-77 ນີ້ຫລະ. ເພິ່ນຂ້າມນ້ຳຈາກລາວໄປໄທ ກັບອ້າຍຂ້ອຍ 2 ຄົນ ອາຍຸ 8 ກັບ 6 ປີ ຕອນນັ້ນ.
ທ່ານນາງເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ:
ແລ້ວແມ່ຂອງຂ້ອຍຖ້າອີກ 1 ເດືອນຈຶ່ງຂ້າມໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນໜ້າສົງໄສ. ເພິ່ນພາຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວໄປ. ຂ້ອຍໄດ້ 4 ປີ ແລະນ້ອງສາວໄດ້ 2 ປີ ຕອນນັ້ນ. ເພິ່ນເອົາເງິນຈ້າງຜູ້ຂັບເຮືອຂົນສົ່ງເຄື່ອງເພື່ອໃຫ້ລັກພາຂ້າມນ້ຳໄປໄປ. ພາກັນລີ້ຢູ່ໃນເຮືອຫັ້ນເພື່ອໄປຫາພໍ່ກັບອ້າຍຂ້ອຍ ແລະພວກເຮົາກໍກາຍເປັນອົບພະຍົບ.
ການເປັນອົບພະຍົບ ຫລືເປັນເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວອົບພະຍົບນັ້ນ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດແບບຕ່າງໆນາໆ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຍາກທີ່ພັນລະນາໄດ້. ດຣ. ພິດສະໄໝ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງກໍບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກຊາວອົບພະຍົບໂດຍທົ່ວໄປປານໃດ. ເທົ່າທີ່ຈຳໄດ້ ທ່ານນາງເລົ່າສູ່ວີໂອເອເລື້ອງກ່ອນຈະໄດ້ໄປຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບໃນປະເທດໄທສູ່ຟັງວ່າ:
ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ວ່າມື້ທີ່ພວກເຮົາຖືກຕຳຫລວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງໄທຢຸດພວກເຮົາ ຕອນນັ້ນ ຂ້ອຍ ກັບພໍ່, ແມ່, ອ້າຍແລະນ້ອງສາວຂອງຂ້ອຍ ພາກັນຍ່າງຢູ່ຕະຫລາດ. ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍຖາມຫາເອກະສານຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າມີອົບພະຍົບ ຫລັ່ງໄຫລເຂົາໄປຫລາຍ. ເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າໃຜເຜນຄົນອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ໃຜເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ. ພວກເຮົາບໍ່ມີເອກະສານ ແລ້ວເຂົ້າເຈົ້າກໍເອົາພວກເຮົາໄປຂັງຄຸກກ ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄຸກຂອງລັດເປັນເວລາ 2 ເດືອນລໍຖ້າໃຫ້ສູນມີບ່ອນຫວ່າງຈຶ່ງໄດ້ອອກຈາກຄຸກໄປ.
ຊີວິດຂອງອົບພະຍົບ ຫລືຜູ້ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນຕົນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະການລໍຄອຍ ກ່ອນຈະໄປຫາບ່ອນປອດໄພ ເພື່ອຕັ້ງຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ໄດ້. ຫລັງຈາກໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບເປັນເວລາປະມານ 2 ປີ ກໍຄືໃນປີ 1979 ຄອບຄົວຂອງ ດຣ. ພິດສະໄໝ ກໍໄດ້ຖືກຮັບ ໃຫ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງທຳອິດຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງໄດ້ຢູ່ເຮືອນພັກຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນເມືອງນຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງລັດຄອນເນັກຕິກັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດນັ້ນກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຖືກສົ່ງໄປຢູ່ໃນເມືອງແມນແຈັສເຕີ (Manchester) ໃນລັດດຽວກັນນັ້ນ. ໃນຕອນນັ້ນທ່ານນາງມີອາຍຸໄດ້ 6 ປີ ຊຶ່ງພົບມີປະສົບການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມງືນງົງຍ້ອນທັງບໍ່ຮູ້ພາສາ ແລະທັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບົບຕ່າງໆ ເພາະມັນແຕກຕ່າງກັນກັບສິ່ງທີ່ຕົນຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ໃນລາວ ແລະໄທປານຟ້າກັບດິນ. ທ່ານນາງເລົ່າເຖິງປະສົບການໃນມື້ທຳອິດທີ່ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຕອນນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
The first day of school, I didn’t know anything. I did not speak English…”
“ມື້ທໍາອິດຂ້າພະເຈົ້າໄປໂຮງຮຽນ ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງ, ຕອນໂຮງຮຽນເລີກ ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍຍ່າງໄປຍ່າງມາ ເພາະບໍ່ຮູ້ພາສາອັງກິດ ແລະບໍ່ມີໃຜຮູ້ພາສາລາວ
ທີ່ຈະອະທິບາຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້. ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢືນຢູ່ເສີຍເວລາ
ເຫັນໝູ່ຂຶ້ນລົດເມກັບບ້ານ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະເຮັດແນວໃດຈົນກວ່າ
ວ່າມີຄົນພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາພໍ່ແມ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະເອົາຂ້າພະເຈົ້າກັບໄປບ້ານ.”
ການຕັ້ງຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາ ແລະມີວັດທະນາທຳຕ່າງຈາກ ບ່ອນທີ່ຕົນກຳເນີດມານັ້ນ ຊາວອົບພະຍົບໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ໄດ້ມາຢູ່ບອ່ນປອດໄພ ແຕ່ວ່າ ກໍຕ້ອງຜ່ານຜ່າ ແລະສູ້ຊົນຊີວິດຢ່າງມາກມາຍ ແລະທຸກດ້ານ ຊຶ່ງດຣ. ພິດສະໄໝ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ກໍຄືກັນກັບຄອບຄົວອົບພະຍົບທົ່ວໄປ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍເວົາພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ຫລາຍ. ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກ. ພໍ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກເປັນຄົນອະນາໄມ ຢູ່ໂຮງງານແຫ່ງນຶ່ງ ຊົ່ວຄາວ ແມ່ຂ້ອຍກໍເຮັດວຽກເປັນຄົນແລ່ນເຄື່ອງຈັກ ເຮັດເຄື່ອງຫລໍ່ປລາສຕິກ. ພໍ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃນຕອນເຊົ້າ ແມ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃນຕອນບ່າຍ ແລ້ວພວກຂ້ອຍກໍໄປໂຮງຮຽນ. ພວກເຮົາມີແຕ່ຂາດເຂີນເງິນຄຳ. ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາມີແຕ່ອາໄສເງິນສະຫວັດດີການເພື່ອໃຫ້ມີອັນຊື້ຢູ່ຊື້ກິນ. ຕອນໃດພໍ່ຂ້ອຍຕົກງານ ພວກເຮົາກໍຈະຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູເຮືອນຫລວງ. ແລະການດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຮືອນຫລວງໃນເຂດໃນເມືອງແມ່ນມີພວກແກ້ງ, ມີການຂ້າຟັນລັນແທງກັນຫລາຍ. ສະນັ້ນ 6 ປີທຳອິດ ພວກເຮົາລຳບາກຫລາຍ ບໍ່ມີເງິນພໍໄດ້ ຊື້ຢູ່ຊື້ກິນ ຈົນກວ່າພໍ່ຂ້ອຍພາຄອບຄົວໄປຢູ່ລັດເວີມອນ ທີ່ມີຄົນມາຈາກບ້ານດຽວກັນ ຢູ່ຫ້ວຍຊາຍ ແລະຄົນລາວຢູ່ປະມານ 7 ຫລື 8 ຄອບຄົວ.
ເພື່ອຊ່ວຍຄອບຄົວຫາເງິນ ດຣ. ພິດສະໄໝເລົ່າຟັງວ່າ ຕົນເອງໄດ້ເປັນເດັກນ້ອຍຂາຍໜັງສືພິມຢູ່ຕາມຄຸ້ມບ້ານ ຕັ້ງແຕ່ຕອນອາຍຸ 8 ປີຈົນຮອດ 14 ປີ ຕອນຄອບຄົວຍ້າຍໄປຢູ່ລັດເວີມອນ ແລ້ວກໍໄປເຮັດວຽກເປັນຄົນອະນາໄມເຮືອນ ຢູ່ເຮືອນຂອງຄົນອາເມຣິກັນຜິວຂາວ ທີ່ຮັ່ງມີ ແລະເມື່ອອາຍຸໄດ້ 17 ປີ ເມື່ອສາມາດມີສິດຂັບລົດໄດ້ແລ້ວກໍໄປເຮັດວຽກເປັນຄົນເສີບອາຫານຢູ່ຮ້ານອາຫານ.
ເຊີນເບິ່ງວີດິໂອເລື້ອງລາວຂອງທ່ານນາງ ທີນາ ມະຫາຣາດ ເປັນພາສາອັງກິດ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າໆ ນາໆ ໃນການຕັ້ງຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຢ່າງຕ່າງແດນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຢາກໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຟັງເລື້ອງລາວຂອງຄອບຄົວທ່ານນາງ ທີນາ ມະຫາຣາດ, ສະມາຊິກສະພາສູງປະຈຳລັດໂອຮາຍໂອ ອາຍຸ 28 ປີ ທີ່ເລົ່າສູ່ຟັງໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ເປັນອົບພະຍົບດ້ວຍຕົວເອງກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານນາງກໍເກີດໃນຄອບຄົວຂອງອົບພະຍົບ ຊຶ່ງຕອນທີ່ທ່ານນາງເກີດໃນເດືອນພະຈິກປີ 1990 ນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານນາງ ຫາກໍ່ຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເມືອງໂຄລອມບັສ, ລັດໂອຮາຍໂອທາງພາກກາງຂອງສະຫະລັດໃໝ່ໆ.
ການດຳລົງຊີວິດ ເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ ຄອບຄົວຂອງຂອ້ຍບໍ່ມີເງິນ ມີຄຳຫຍັງຫລາຍ. ວຽກທຳອິດຂອງພໍ່ຂ້ອຍແມ່ນເປັນຄົນເລືອກມັນຝຣັ່ງ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສາງ. ແມ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຕິດກາໃສ່ຊຸດເຄື່ອງແບບ ແລະພໍ່ຂ້ອຍຕໍ່ມາກໍໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານດຽວກັນ. ແມ່ຂ້ອຍເອົາກາຕິດໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ພໍ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຂົນເຄື່ອງຂຶ້ນລົດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງທີນາ ກໍມີຄວາມດີໃຈທີ່ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມພຽບພ້ອມທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການສຶກສາ ແລະມີຫລັກລັດຖະທຳມະນູນ ອັນແໜ້ນແກ່ນ ເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ຄົນຫລາຍຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່າ ແລະເພດໄວໄດ້ໃຊ້ ສິດ ໃຊ້ສຽງຂອງຕົນຢ່າງສະດວກ.
ເກີດຢູ່ໃນຄອບຄົວອົບພະຍົບ ພວກເຮົາມີແຕ່ຂາດເຂີນຊັບພຍາກອນ ເງິນຄຳ ແຕ່ກໍຍັງດີກວ່າຢູ່ບ້ານຂອງພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ ທີ່ຢູ່ເມືອງລາວ ທີ່ບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນຫລາຍສຳລັບການສຶກສາ. ຢູ່ອາເມຣິກາ ມີການສຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການສຶກສາເມື່ອທຽບໃສ່ລາວ. ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໂຊກດີທີ່ໄດ້ຢູ່ບ່ອນມີຊັບພະຍາກອນການສຶກສາຫລາຍ. ແຕ່ກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງບຸນຄຸນທີ່ມີລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ. ຍ້ອນວ່າ ມີລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ ຂ້ອຍຈຶ່ງມີເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີເສລີພາບໃນການປາກເວົ້ານັ້ນແລ້ວຂ້ອຍກໍຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ສິດ ໃຊ້ສຽງ ເພື່ອຫາສຽງເລືອກຕັ້ງເພື່ອ ໃຫ້ມາເຮັດວຽກເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ ເພື່ອຕ້ານກັບພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າຂ້ອຍຕາງໜ້າໃຫ້ຄົນທຸກຈົນ ຢູ່ໃນລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ເມື່ອຫວນຄືນແລ້ວ ຊີວິດຂອງຊາວອົບພະຍົບທີ່ຕ້ອງໄດ້ໜີພັດພາກ ຈາກບ້ານເກີດເມືອງ, ຈາກພີ່ນ້ອງ ແລະເພື່ອນຝູງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກຕ່າງໆ ນາໆ ທັງໃນຕອນຫລົບໜີຈາກປະເທດ ແລະໃນຕອນຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ໃນຕ່າງແດນເປັນເວລາຫລາຍໆ ປີ ແຕ່ວ່າ ພວກລູກຫລານຂອງຄອບຄົວຄົນກຸ່ມນີ້ ທີ່ມີຄວາມ ມານະອົດທົນ, ບາກບັ່ນ ແລະຂົນຂວາຍເອົາຄວາມຮູ້ ແລະພັດທະນາຕົນເອງໃນດ້ານຕ່າງໆຢູ່ບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃໝ່ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍມັກຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫລືມີຊີວິດການເປັນຢູ່ອັນດີກວ່າພໍ່ແມ່ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫລາຍ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງຂອງດຣ. ພິດສະໄໝ ເຖິງຈະມາຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນ, ຈາກປະຊາຄົມ ທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນດ້ານພາສາ, ວັດທະນະທຳ, ແລະຂາດຄວາມຮູ້ໃນລະບົບການສຶກສາຂອງສຫະລັດກໍຕາມ ແຕ່ ທ່ານນາງ ກໍຍັງ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເພື່ອຮຽນໃນຂັ້ນປະລິນຍາໂທ ແລະປະລິນຍາເອກຢູ່ ມະ ຫາວິທະຍາໄລຮ່າເວີດ (Harvard) ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ ອັນດັບນໍາໜ້າ ຂອງໂລກ ແລະກາຍເປັນແມ່ຍິງອາເມຣິກັນ ເຊື້ອຊາດລາວຜູ້ທໍາ ອິດ ທີ່ສາມາດປີນບັນໄດອາຊີບ ກາຍມາເປັນຮອງສາດສະດາຈານ ທີ່ມີສິດ ສອນ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕະຫລອດໄປ ຊຶ່ງພາສາອັງກິດ ເອີ້ນວ່າ "tenured professor" ນັ້ນ. ທ່ານນາງສອນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາ ໄລລັດມັດຊາຈູເຊັສ (Massachusetts) ທີ່ເມືອງໂລວ໌ (Lowell) ມາໄດ້ 7 ປີແລ້ວ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານນາງ ທີນາ ກໍໄດ້ກາຍເປັນແມ່ຍິງອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວຄົນທຳອິດທີເປັນສະມຊິກສະພາສູງປະຈຳລັດ ກໍຄືລັດໂອຮາຍໂອ ມາໄດ້ເກືອບ 1 ປີແລ້ວ.
ເຊີນອ່ານບົດສະຫລຸບຂອງລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Stories of Two Lao-American Women from Refugee Families in the U.S.
To celebrate the World Refugees’ Day, June 20, VOA Lao Service interviewed two successful Lao-American women who came from refugee families that escape the persecution in Laos after the country changed its regime in 1975. Dr. Phitsamay Sikitkokhong Uy, Associate Professor, University of Massachusetts-Lowell left her homeland, Houisay City in northern Laos with her family when she was four in 1976 as her father worked as an informant for Central Intelligent Agency (CIA). They were waiting in Nongkhai refugee camp, Thailand, for two years before entering the U.S. to settle down in Connecticut where they lived in poverty all their six year of residence until they moved to Vermont. Similarly, Tina Maharath’s family had to go through hardship in many different ways. However, she feels grateful to grow up in the U.S. where educational resources are amply available and constitution is strong so she can raise her voice and successfully run for office of Ohio State’s senate.
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