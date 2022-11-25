ທ່ານອານວາ ອິບຣາຮິມ (Anwar Ibrahim) ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານມາເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນໄຊຊະນະຂອງນັກການເມືອງຫົວປະຕິຮູບທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການຕໍ່ສູ້ກັບພວກຊາດນິຍົມມາເລເຊຍ ເປັນເວລາຫລາຍມື້ ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ທີ່ມີຄວາມແຕກແຍກກັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີພັກໃດສາມາດກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ່ານອານວາ ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນພິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ຢູ່ທີ່ພະລາດຊະວັງແຫ່ງຊາດ ທີ່ຖ່າຍທອດອອກອາກາດທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ.
ກະສັດມາເລເຊຍ, ຊຸລຕານອັບດຸລລາ ຊຸລຕານ ອາມັດ ຊາ (Abdullah Sultan Ahmad Shah) ຊົງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານອານວາ ອາຍຸ 75 ປີ ເປັນຜູ້ນຳຄົນທີ 10 ຂອງປະເທດ ຫລັງຈາກຊົງຕັດວ່າ ພະອົງເພິງພໍໃຈ ທີ່ທ່ານອານວາ ເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ມີທ່າທາງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນສ່ວນໃຫຍ່.
ທ່ານອານວາຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ພັກພັນທະມິດແຫ່ງຄວາມຫວັງ ຫລື Alliance of Hope ຂອງທ່ານອານວາ ໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບ 82 ບ່ອນນັ່ງ, ຊຶ່ງບໍ່ເຖິງ 112 ບ່ອນນັ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນພັກ ທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າມາເລ ແບບບໍ່ຄາດຄິດ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ພັກພັນທະມິດແຫ່ງຊາດ ຫລື National Alliance ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ມູຮະຢິດດິນ ຢາສຊິນ (Muhyiddin Yassin) ຊຶ່ງເປັນພັກອຽງຂວາໃຫ້ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງ 73 ບ່ອນ, ໂດຍທີ່ພັກແນວໂຮມອິສລາມມາເລເຊຍ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ໄດ້ປາກົດວ່າ ກາຍເປັນພັກດຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍໄດ້ຮັບ 49 ບ່ອນນັ່ງ.