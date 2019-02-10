ກົດລະບຽບໃໝ່ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ສຳລັບໂຄງການວີຊາ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກ
ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບພະນັກງານດ້ານ ເທັກໂນໂລຈີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ
ພໍສົມຄວນຈາກ ຊິລິຄອນ ວາເລ ທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງສຳລັບພະນັກງານທີ່ມີ
ຄວາມສາມາດສູງ.
ໂຄງການວີຊາ H-1B, ເຊິ່ງອອກໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດປະມານ 85,000 ຄົນໃນແຕ່ລະ
ປີ, ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດທີ່ສູງກວ່າສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ມີປະລິຍາໂທຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ
ສະຫະລັດ, ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບສະບັບສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເດືອນມັງກອນ
ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.
ທ່ານ ແຟຣນຊິສ ຊິສນາ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກບໍລິການສັນຊາດສະຫະລັດ ແລະ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການປະກາດການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 30 ມັງກອນທີ່
ຜ່ານມາວ່າ “ຜູ້ຈ້າງງານ ສະຫະລັດ ທີ່ພະຍາຍາມຈ້າງພະນັກງານຕ່າງປະເທດທີ່ມີ
ປະລິຍາໂທ ຫຼື ສູງກວ່າໃນ ສະຫະລັດ ຈະມີໂອກາດໃນການຖືກເລືອກສູງກວ່າ ໃນ
ການອອກຫວຍວີຊາ H-1B.”
ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໄດ້ມີຂຶ້ນເມື່ອອຸດສາຫະກຳເທັກໂນໂລຈີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄົນເຂົ້າ
ເມືອງເພີ່ມເຕີມເພື່ອ ຕື່ມຕຳແໜ່ງຄວາມສາມາດທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່
ຄວາມເປັນຫ່ວງສ່ວນນຶ່ງທີ່ວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເອົາປຽບໂດຍບໍລິສັດຍັກ
ໃຫຍ່ເທັກໂນໂລຈີບາງແຫ່ງ ແລະ ບໍລິສັດຈ້າງຄົນຈາກພາຍນອກ ເພື່ອຫຼຸດຄ່າຈ້າງ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ສະຫະລັດ ບໍ່ມີບ່ອນເຮັດວຽກ.
ໂຄງການວີຊາ H-1B, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ໄດ້ຖືກ
ໃຊ້ສຳລັບວຽກງານທີ່ມີທັກສະສູງຫຼາກຫຼາຍ ລວມມີພະຍາບານ ແລະ ພໍ່ຄົວຮ້ານເຂົ້າ
ຈີ່, ແຕ່ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນສອງສ່ວນສາມຂອງວີຊານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ອອກ
ໃຫ້ວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາມສ່ວນສີ່ຂອງຈຳນວນພະນັກງານນັ້ນ
ແມ່ນມາຈາກປະເທດ ອິນເດຍ. ຍ້ອນຜູ້ຖືວີຊາດັ່ງກ່າວ ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະ
ລັດ ໄດ້ເຖິງ 6 ປີ, ຕົວເລກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ ສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຄາດວ່າມີຢູ່ຫຼາຍ
ກວ່າເຄິ່ງລ້ານຄົນ.
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