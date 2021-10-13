ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເສດຖະກິດຂອງຈີນກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງການຂາດແຄນພະລັງງານ ແລະບັນຫາຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຢ່າງ ຖືກກະທົບກະເທືອນຢູ່ນັ້ນ ວິກິດການທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວອອກເປັນວົງກວ້າງ ໃນຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບ ກໍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນມາແລ້ວທີ່ວິກິດການທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆຢູ່ໃນກຸ່ມ ບໍລິສັດຊາຍນາແອເວີແກຣນ (China Evergrande), ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງຄົນ, ມັນກວມເອົາສ່ວນແບ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫລື GDP ຂອງຈີນເກືອບຮອດ 30 ເປີເຊັນ -ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງຂະແໜງການນີ້ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ເກືອບໝົດທຸກປະເທດນັ້ນຫລາຍ.
ວິກິດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເລັ່ງໃຫ້ເພີ້ມຄວາມໄວຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍທີ່ມີບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະສັບຫຼາຍແຫ່ງບໍ່ສາມາດຊໍາລະພັນທະບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້, ຫຼືບໍ່ກໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການໂຍະຍານຈາກເຈົ້າໜີ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການພາດ ວັນກຳນົດການຊຳລະໜີ້.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ການເສື່ອມໂຊມລົງ ຂອງຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງຈີນອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດລັ່ງເລທີ່ຈະວາງເດີມພັນກັບບໍລິສັດຈີນໂດຍທົ່ວໄປ - ເຊິ່ງເປັນຂ່າວບໍ່ດີໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານໃນປັກກິ່ງກໍາລັງດິ້ນຮົນ ເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງຢູ່ນີ້.
ວິກິດການໃນຂະແໜງຄ້າຂາຍຊັບສິນແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ບໍ່ດີເປັນພິເສດ ສໍາລັບຈີນ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນຖ່ານຫີນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ເຊິ່ງມັນໃຊ້ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງໄຟຟ້າຢູ່ໃນປະເທດ.
ການຂາດແຄນຖ່ານຫີນແມ່ນຖືກຜັກດັນມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ລວມທັງການຂວ້ຳບາດຂອງຖ່ານຫີນອອສເຕຣເລຍຕໍ່ຈີນທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີກາຍນີ້ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຄນເບີຣາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ ກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກໍາເນີດຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ເຊິ່ງໄດ້ປາກົດຕົວຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ໃນຈີນ.
ແຕ່ວ່າຈີນຍັງໄດ້ວາງລະບຽບການໃໝ່ຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຄາພະລັງງານ ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນລະດັບຕໍ່າ ທີ່ບໍ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການຖອນການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງ ຖ່ານຫີນ, ແລະຫລຸດການຜະລິດລົງ.
ໃນອາທິດນີ້, ປັກກິ່ງປະກາດວ່າ ຕົນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດພະລັງງານຕັ້ງລາ ຄາໃນຕະຫຼາດທີ່ເປີດກວ້າງເອງ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳກັດ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ ມີລາຄາແພງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ມັນກໍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນກັນ.
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