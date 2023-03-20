ວັງເຄຣັມລິນເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງທ່າເຮືອ ມາຣີອູໂປລ ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກການຢຸດແວ່ທີ່ ແຫຼມໄຄຣເມຍ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 9 ປີ ຂອງການເຂົ້າຄອບຄອງເຂດແດນດັ່ງກ່າວຢ່າງຜິດກົດໝາຍຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນປີ 2014.
ຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງຮອດເມືອງ ມາຣີອູໂປລ ໃນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດມິທຣີ ເປສກອຟ ໄດ້ກ່າວ, ດ້ວຍພາບວິດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ປູຕິນ ລົມກັບປະຊາຊົນຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສິລະປະກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລະ ສູນເດັກນ້ອຍໃນແຫຼມໄຄຣເມຍ.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສານອາຍາສາກົນ ໄດ້ອອກໝາຍຈັບທ່ານ ປູຕິນ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາອາຊະຍາກຳສົງຄາມສຳລັບການຈັບເດັກນ້ອຍ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການບຸກລຸກ 13 ເດືອນຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານ ປູຕິນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ແລະ ວັງເຄຣັມລິນ ໄດ້ເອີ້ນການກ່າວຫານັ້ນວ່າ “ບໍ່ມີຜົນທາງກົດໝາຍ ແລະ ເປັນໂມຄະ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ຖອນອອກຈາກແຫຼມໄຄຣເມຍ ແລະ ທຸກພື້ນທີ່ທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ, ແຕ່ສົງຄາມຢູພາກພື້ນດິນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄປບໍ່ມາ, ໂດຍບໍ່ມີຝ່າຍໃດຍາດເອົາເຂດແດນໄດ້ຫຼາຍ.
ການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມຂອງທ່ານ ປູຕິນ ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກໃນເດືອນກຸມພາ 2022. ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດຕາເວັນຕົກຫຼາຍຄົນໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ, ລວມທັງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ກີຢິບ, ເຊິ່ງແມ່ນນະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ພະຍາຍາມແຕ່ລົ້ມແຫຼວ ທີ່ຈະຍຶດຄອງໃນອາທິດຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ.
ເມືອງ ມາຣີອູໂປລ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຸດສູນກາງຂອງການຕໍ່ສູ້ທັງຫຼາຍໃນຫຼາຍເດືອນທຳອິດຂອງສົງຄາມ, ແນວໃດກໍ່ຕາມເວລາທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານນັ້ນ, ມີປະຊາຊົນປະມານ 100,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງຢູ່ ຈາກປະຊາຊົນຂອງເມືອງກ່ອນສົງຄາມ 450,000 ຄົນ.
ລາຍງານຂ່າວຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ເດີນທາງຮອດເມືອງ ມາຣີອູໂປລ ດ້ວຍເຮລິຄັອບເຕີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງອ້ອມ “ອະນຸສອນສະຖານຕ່າງໆ” ຂອງເມືອງ, ຫໍສະແດງຄອນເສີດ ແລະ ແຄມຝັ່ງທະເລ. ຊ່ອງ ໂຣຊີຢາ 24 ຂອງລັດຖະບານໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ປູຕິນ ລົມກັບປະຊາຊົນ ຢູ່ນອກສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ພັກອາໄສທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະຖືກພາທ່ຽວຊົມອ້ອມນຶ່ງໃນອາພາດເມັ້ນຕ່າງໆ.