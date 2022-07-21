ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີກີ ລາວຣອຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມົສກູຢາກຍຶດເອົາດິນແດນໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ນອກເໜືອຈາກພາກພື້ນດອນບາສ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ຢູເຄຣນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການໂຈມຕີຫ້າເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຫຼື ຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ໃນພາກເໜືອຂອງຢູເຄຣນ. ແລະ ໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຄວບຄຸມພາກພື້ນດອນບາສ.
ແຕ່ທ່ານ ລາວຣອຟ ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດເພື່ອວັນພຸດວານນີ້ກັບສື່ມວນຊົນລັດຖະບານວ່າ ຣັດເຊຍ ບໍ່ຮູ້ສຶກຖືກບີບບັງຄັບອີກຕໍ່ໄປໃນການຕໍ່ສູ້ຢູ່ພາກພື້ນດອນບາສ ບ່ອນທີ່ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງຂອງ ກີຢິບ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເວລາທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ລາວຣອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ RT ແລະ ອົງການ RIA Novosti ຂອງລັດຖະບານວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້, ພູມສາດແມ່ນໄດ້ປ່ຽນແປງ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຂວງໂດເນັດສ໌ ແລະ ລູຮານສ໌ ເທົ່ານັ້ນ. ມັນແມ່ນເມືອງ ເຄີສັນ, ຊາໂປຣິເຊຍ ແລະ ຫຼາຍເຂດແດນອື່ນໆ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.”
ທ່ານ ລາວຣອຟ, ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງຣັດເຊຍ, ໄດ້ກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ເຂດແດນຂອງ ມົສກູ ຈະຍັງຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ ຖ້າບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກນຳສົ່ງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກໄປໃຫ້ ກີຢິບ ເພີ່ມເຕີມ.
ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະສົ່ງລະບົບຍິງຈະຫຼວດຕື່ມອີກສີ່ຊຸດໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ພ້ອມກັບລູກປືນໃຫຍ່ເພີ່ມເຕີມ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນກຳລັງໃຊ້ລະບົບຈະຫຼວດໄລຍະໄກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ລວມທັງລະບົບ HIMARS ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ສະຫະລັດ, ແລະ ລະບົບອື່ນໆຈາກພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ. ທະຫານຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງທຳການຜັກດັນຢ່າງໜັກເພື່ອຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນພາກພື້ນ ດອນບາສ.”
ນາຍພົນ ມາກ ມິລລີ, ປະທານຂອງເສນາທິການຮ່ວມ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຍິງຈະຫຼວດຫຼາຍລູກທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ສະຫະລັດ ເພື່ອຍິງກອງບັນຊາການ ຣັດເຊຍ ແລະ ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງອຸປະກອນຕ່າງໆ ລວມມີຂົວຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນຂ້າມແມ່ນ້ຳ ນີບເປີ ໃນພາກພື້ນ ເຄີສັນ.