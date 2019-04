ທ. ກິມ ຈົງ ອຶນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ທ. ປູຕິນ ຂອງຣັດເຊຍ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ

ພວມພົບປະຫາລືກັນ ໃນເມືອງ ວລາດີໂວສຕົກ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຸດຂອງລັດເຊຍ.

ໃນຄຳເຫັນທີ່ໃຫ້ໄປ ກ່ອນໜ້າການເຈລະຈາ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ບອກທ່ານ

ກິມ ວ່າ ທ່ານຄາດໝາຍວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍຂອງທ່ານກິມ ຈະຜັນຂະຫຍາຍສາຍ ສຳພັນສອງຝ່າຍ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ທັງສອງປະເທດ ເຂົ້າໃຈກັນ ໃນວິທີ ທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ

ກ່ຽວກັບແຫຼມເກົາຫຼີ.

ທ່ານກິມ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຜູ້ນຳທັງສອງ ຈະຈັດໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການປຶກ

ສາຫາລື ທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.”

ທ່ານກິມຄາດຫວັງວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານປູຕິນ ຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດ--ໂດຍ

ສະເພາະ ແລ້ວຈະແມ່ນການຊ່ອຍບັນເທົາຍ້ອນມາດຕະການລົງໂທດຂອງນານາຊາດ

ທີ່ຍັງຄົງມີຢູ່ ພາຍຫຼັງຈາກການເຈລະຈາດ້ານນິວເຄລຍ ກັບສະຫະລັດ ໄດ້ແຕກຫັກລົງ.

ໃນຄັ້ງນຶ່ງ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ເປັນປະເທດຫຼັກ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການ

ເງິນ ແກ່ເກົາຫຼີເໜືອ. ແຕ່ຫຼັງຈາກ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໄດ້ແຕກແຍກແລ້ວ ມົສກູ ກໍໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນສາຍສຳພັນກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ລຸນຫຼັງຕໍ່ມາ ຈຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ

ທີ່ວ່າ “ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັນ” ລະຫວ່າງ ທັງສອງເກົາຫຼີ.

North Korean leader Kim Jong Un and Russian President Vladimir Putin are meeting in Russia's far eastern city of Vladivostok.



In remarks before the start of the talks Thursday, Putin told Kim he expected his visit to Russia would develop bilateral ties and help the two nations understand how to reach settlement over the Korean peninsula.



Kim said he believes the two leaders will hold what he called "very meaningful dialogue."



Kim is expected to push Putin for economic aid — specifically relief from international sanctions that remain in place after nuclear talks with the United States broke down.



The Soviet Union was once one of North Korea's main financial backers. But after the Soviet Union broke up, Moscow prioritized relations with the South, before later adopting a policy of "equidistance" between the two Koreas.