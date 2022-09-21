ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນຍ້າຍສ່ວນນຶ່ງຂອງກອງທະຫານສຳຮອງປະເທດຂອງທ່ານ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບວ່າ ການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງບ້ານເກີດ ແລະ ອຳນາດປະທິປະໄຕຂອງ ຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບຈະເອີ້ນເອົາທະຫານສຳຮອງ 300,000 ຄົນ ໃຫ້ໄປສະເໜີຕົວ.
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດຕາເວັນຕົກແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ອ່ອນແອ ແລະ ທຳລາຍ ຣັດເຊຍ, ແລະ ວ່າປະເທດຂອງທ່ານ “ຈະໃຊ້ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາມີເພື່ອປົກປ້ອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ທີ່ຕອນນີ້ແມ່ນ 7 ເດືອນແລ້ວ ເພື່ອ “ປົດປ່ອຍ” ພາກພື້ນດອນບາສ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ໂດຍກ່າວວ່າປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ຢາກເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ ຢູເຄຣນ.
ພວກຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງພວກພື້ນ ລູຮານສ໌ ແລະ ໂດເນັດສ໌ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ມົສກູ ໃນພາກພື້ນດອນບາສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະຈັດການລົງຄະແນນສຽງເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ສຳລັບເຂດແດນຕ່າງໆເພື່ອປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ ຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ປະຕິເສດສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ເປັນການພະຍາຍາມຂອງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຈັດການລົງປະຊາມະຕິຫຼອກລວງ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານວ່າ “ສະຖານະການໃນເຂດແນວໜ້າໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ “ການຕັດສິນໃຈແມ່ນເປັນຂອງ ຢູເຄຣນ, ຖານະຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຍ້ອນສຽງ ຫຼື ການປະກາດໃດໆຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາໃນເລື່ອງນີ້.”
ການປ່ອນບັດລົງປະຊາມະຕິໃນພາກພື້ນ, ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫຼາຍຄົນທີ່ເວົ້າພາສາ ຣັດເຊຍ, ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ມົສກູ.