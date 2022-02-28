ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດຄາດວ່າຜູ້ນໍາເບລາຣຸສ, ທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ລູຄາເຊັນໂກ (Alexander Lukashenko) ຈະເອົາກອງທັບທີ່ມີກໍາລັງອັນແຂງແກ່ນ 48,000 ຄົນ ຂອງທ່ານ ເຂົ້າໄປທຳສົງຄາມທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໃນ ສອງສາມຊົ່ວໂມງ ຫຼືສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້ານີ້ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ທີ່ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບຸກລຸກຢູເຄຣນນັ້ນ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເບລາຣຸສ ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນຕັ້ງ ຂອງກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ເພື່ອໂຈມຕີກີຢິບຈາກທາງທິດເໜືອ ແລະມີພຽງແຕ່ກຳລັງພິເສດຂອງເບລາຣຸສ ຈຳນວນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສູ້ລົບໃດໆ, ແຕ່ການບຸກ ລຸກຂອງຣັດເຊຍ ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າສິ່ງທີ່ວັງເຄັຣມລິນ ໄດ້ຄາດໄວ້. ແລະໂດຍທີ່ກີຢິບຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນໄວ້ໄດ້ຢູ່, ຜູ້ນຳຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ປາກົດວ່າ ຈະຫັນໄປຫາພັນທະມິດ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຕົນ ເພື່ອເພີ້ມການບຸກໂຈມຕີຂຶ້ນ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງເບລາຣຸສມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແນວຫນ້າອີກອັນນຶ່ງທີ່ເປີດຂຶ້ນໃນສົງຄາມໂດຍມີຄວາມຢ້ານກົວກັນວ່າ ກໍາລັງຂອງເບລາຣຸສບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເສີມສ້າງການປິດລ້ອມນະຄອນຫຼວງຂອງຢູເຄຣນໂດຍຣັດເຊຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະໂຈມຕີຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອ ແລະພາກກາງຂອງຢູເຄຣນອີກ ຊຶ່ງຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຂດລວິບ (Lviv), ບ່ອນທີ່ມີພວກອົບພະຍົບຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ຖືກຕິດຄ້າງ ແລະລໍຖ້າເຖິງສອງມື້ເພື່ອຈະຂ້າມຊາຍແດນໄປຫາປະເທດໂປແລນນັ້ນ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫລື NGO ແລະໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະຫະລັດ ແລະການສະຫລຸບຈາກ ການປະເມີນຜົນໂດຍອົງການສືບລັບໄດ້ເຕືອນວ່າ: "ເມືອງຕ່າງໆໃນພາກຕາ ເວັນຕົກບໍ່ໄດ້ຖືວ່າປອດໄພອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ." ພະນັກງານ NGO ທີ່ຍັງຢູ່ໃນຢູ ເຄຣນຖືກແນະນຳໃຫ້ຊອກຫາບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ລຽບຊາຍແດນ ຍ້ອນ ວ່າບ້ານເຫລົ່ານັ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປອດໄພຈາກການຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນ ໄຟທີ່ອາດຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນະຄອນ ແລະເມືອງທີ່ໃຫຍ່ນັ້ນ ຫລາຍກວ່າ.
ຂໍ້ຄວາມນັ້ນເຕືອນວ່າ: "ຊາຍແດນແມ່ນມີຄວາມແອອັດຫຼາຍ ແຕ່ວ່າເຂດຢູ່ ໃກ້ກັບຊາຍແດນສາມາດເປັນ "ເຂດປອດໄພ" ຈາກການຖືກຍິງໂດຍລູກ ສອນໄຟ - ໃຫ້ພິຈາລະນາຢ່າງທີ່ຖ້ວນໃນການທີ່ຈະຍ້າຍໄປຫາບ້ານຕ່າງໆ ໃນເຂດຊາຍແດນ - ທີ່ພັກອາໄສຈະເປັນບັນຫາ - ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ / ຜູ້ ນໍາພາໂຄງການເພື່ອຂໍເຊົາເຮືອນນຳຢູ່ຕາມຊາຍແດນໂປແລນ /ສະໂລວາເກຍ/ຮັງກາຣີ.”
ຜູ້ນຳເບລາຣຸສ, ທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ລູຄາເຊັນໂກ ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ກໍາລັງຂອງທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານໃດໆຕໍ່ຢູເຄຣນ. ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມານີ້, ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບທ່ານປູຕິນ, ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າຕົນເຫັນດີ ທີ່ຈະຮັກສາກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໃຫ້ປະຈຳຢູ່ເບລາຣຸສ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ທ່ານກ່າວວ່າ, ຢູເຄຣນໄດ້ເສຍໄຊໃນສົງຄາມ ແລະໄດ້ສະເໜີວ່າ ຈະເປັນ ເຈົ້າພາບຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບໃຫ້.
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