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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ມີການປະທ້ວງ ຍ້ອນການຕິດຕັ້ງ ອາວຸດ ຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້

ພວກປະທ້ວງພາກັນໃສ່ໝວກ ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ ເປັນຮູບເຮືອ ແລະລູກສອນໄຟ ກຳລັງປະທ້ວງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າກົງສູນຈີນ ໃນນະຄອນ ມະນີລາ ປະເທດຟິລິບປີນ ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2018.

ປັກກິ່ງໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບການປະທ້ວງແຕ່ພຽງເບົາບາງ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ຈີນ ໄດ້
ຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟ ຢູ່ໝູ່ເກາະສະແປຣັດລີ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຈີນທີ່ຈະ
ເສີມກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງ
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກວິເຄາະທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.

ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ ໄດ້ທວງໃຫ້ຈີນ ຍ້າຍລູກສອນໄຟ ອອກໄປ
ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ກົດດັນຫຍັງ ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ. ສ່ວນຟີລິບປິນ ກໍມີ “ກົນໄກທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່”
ໃນການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກວັບການຈັດຕັ້ງທາງທະຫານ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມອງ
ເຫັນວ່າ ປັກກິ່ງ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທຳນຽບ ປະທານາທິບໍດີ
ຟີລິບປິນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ແຕ່ປະເທດທັງ 2 ພ້ອມດ້ວຍ
ບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ແລະໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ບ່ອນທີ່ມີ
ລາຍງານວ່າ ຈີນ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟ ຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ ແລະລະບົບລູກສອນໄຟ
ທີ່ຍິງຈາກພື້ນດິນຫາອາກາດ ໃນເດືອນເມສາ ຜ່ານມານີ້.

ການຢຸດເຊົາບໍ່ມີການປະທ້ວງຕື່ມອີກ ໄດ້ເປີດໂອກາດອັນຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ ຈີນ ທີ່ຈະຮັກ
ສາລູກສອນໄຟຂອງຕົນຢູ່ໃນ 3 ເກາະດອນນ້ອຍໆ ໃນໝູ່ເກາະສະແປຣັດລີ ບ່ອນທີ່
ຈີນໄດ້ສ້າງຄ້າຍທະຫານ ໃນຮອບ 2 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບອາວຸດເພີ້ມຕື່ມ
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ອີງຕາມພວກນັກຊ່ຽວຊານ. ຈີນ ກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງທົດລອງ
ເຮືອບິນລົບຂອງຕົນຢູ່.

ທ່ານຊອນ ຄິງ ຮອງປະທານຂອງ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຍຸດທະສາດການເມືອງພາກ
ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວວ່າ “ການປະທ້ວງທີ່ຄ່ອຍໆມິດງຽບລົງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຕໍ່ຕ້ານ
ການຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟຂອງປັກກິ່ງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ການຄອງ
ຄວາມເປັນເຈົ້າ ຂອງປັກກິ່ງ ຕໍ່ເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ກວ້າງຂວາງ ໃນເວລານີ້ ເກືອບວ່າເປັນ
ທີ່ຍອມຮັບກັນແລ້ວ. ບໍ່ມີຫຍັງອີກທີ່ບຸກຄົນອື່ນໆສາມາດເຮັດໄດ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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