ສຫລ ໃກ້ຈະຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ບັນດາຜູ້ເຮັດນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນ “ໃກ້ຫຼາຍແລ້ວ” ໃນການອອກຍຸດທະ
ສາດໃໝ່ ທາງທະຫານໃນອັຟການິສຖານ ແລະເອເຊຍໃຕ້ ແຕ່ທາງເລືອກ ຍັງເລີ້ມແຕ່
ການຖອນ ໄປຫາການເພີ້ມ ການກາງຕໍ່ອາໄສການກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຈາກ
ພວກສັນຍາຈ້າງເອກກະຊົນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາໃກ້ແລ້ວ" ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Jim Mattis
ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຕອນແຫລງວັນຈັນວານນີ້ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບທາງ
ເລືອກຕ່າງໆ ທີ່ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເລືອກເອົາທາງເລືອກແຕ່ລະຢ່າງແບບລະມັດລະວັງ ເພື່ອ
ທ່ານສາມາດເຫັນ ທັງທັາງບວກແລະທາງລົບຂອງແຕ່ລະຢ່າງ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ສະຫະລັດມີທະຫານປະມານ 8,400 ຄົນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ເພື່ອໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອແກ່ກຳລັງສູ້ລົບອັຟການິສຖານກັບພວກຕາລິບານ ໃນຂະນະ ທີ່ຍັງແນເປົ້າ
ໝາຍໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບພວກ al-Qaida ແລະພວກກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍລັດອິສລາມ.
ແຜນການທີ່ຈະສົ່ງທະຫານໄປຕື່ມອີກ 4,000 ຄົນເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມສະຫະ
ລັດຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທີ່ໄດ້ມີການຊັກຊ້າໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ວາງແຜນທະຫານທີ່ທຳນຽບຂາວ
ທົບທວນເບິ່ງທາງເລືອກຕ່າງໆ.
ອັນນຶ່ງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ລາຍງານກ່າວວ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແກ່ປະທານາທິບໍດີ
ກໍແມ່ນຂໍ້ສະເໜີທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນການກາງຕໍ່ອາໄສຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ກຳ ລັງທະຫານ
ຂອງຕົນ ແລະຫັນໜ້າໄປໃຊ້ພວກສັນຍາຈ້າງເອກກະຊົນແທນ.
ແຜນນຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມຈະຊຸກຍູ້ໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພເອກກະຊົນ
ທີ່ຮູ້ກັນໃນອະດີດວ່າ Blackwater ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົດແທນທະຫານສະຫລັດ ດ້ວຍພວກ
ສັນຍາຈ້າງປະມານ 5,000 ຄົນ ຜູ້ໜູນຫລັງໂດຍເຮືອບິນ 90 ລຳ ທີ່ເປັນກຳລັງອາກາດ
ເອກກະຊົນ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Blackwater ທ່ານ Erik Price ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກ ອັຟການິສ
ຖານວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ສະຫະລັດ ກຳລັງໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍກວ່າງົບປະ ມານປ້ອງການປະ
ເທດທັງໝົດຂອງອັງກິດ ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນອັຟການີສຖານ. ແລະສະຫະລັດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ດຳເນີນຕະຫລອດໄປ.”
ທ່ານ Prince ໄດ້ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດຂອງວໍຊິງຕັນ ໃນປັດຈຸບັນວ່າ “ສົບສົນທີ່ສຸດ
ແລະບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງ” ແລະກ່າວວ່າແຜນຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ວຽກການເປັນທີ່ສຳເລັດ
ໜ້ອຍກວ່າ 10 ພັນລ້ານຕໍ່ປີ.
ລັດຖະບານອັຟການິສຖານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີ. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂັ້ນສູງຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ “ແຜນດັ່ງກ່າວມີບັນຫາດ້ານກົດໝາຍ
ແລະໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຄວາມປອດໄພຮ່ວມກັບສະຫະລັດ.
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