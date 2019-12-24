ແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ສຳລັບການສື່ສານກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະຄອບຄົວ ນັ້ນ ແທ້ຈິງແລ້ວ ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອສອດແນມ ນຳໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງພວກຜູ້ນຳໃຊ້ແອັບນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມສະບັບນຶ່ງ.
ລັດຖະບານາສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໃຊ້ແອັບ ToTok ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງການສົນທະນາກັນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ພາບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕັ້ງແອັບດັ່ງກ່າວໃສ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ໜັງສືພິມ ນິວຢອກໄທມສ໌ ໄດ້ລາຍງານໂດຍອ້າງອີງເຖິງ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ຮູ້ຈັກດີ ກັບການປະເມີນເອກກະສານລັບ ແລະການສືບສວນສອບສວນ ຂອງໜັງສືພິມເອງດ້ວຍ.
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ຍັງໄດ້ກີດກັ້ນລະບົບ FaceTime ຂອງແອັບໂປ WhatsApp ຂອງເຟສບຸກ ແລະແອັບອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ໂທຫາກັນ ມາເປັນເວລາຍາວນານ. ສື່ມວນຊົນຂອງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໄດ້ລາຍງານສົ່ງເສີມແອັບ ToTok ວ່າ ເປັນທາງເລືອກສຳລັບພວກຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ເພື່ອໂທດກັບຄືນໄປບ້ານເກີດ ຫາຄົນຮັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຫຍັງເລີຍ.
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າ ແອັບ ToTok ຫາກໍອອກມານຳໃຊ້ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນແລະໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງລົງໃສ່ໃນໂທລະສັບ ຫຼາຍລ້ານເທື່ອ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດກັບສະຫະລັດ ແລະສະຫະພັນ 7 ປະເທດອານາຈັກທີ່ປົກຄອງໂດຍເຈົ້າອາຣັບ ຢູ້ໃນແຫຼມອາຣາເບຍ.
ການສອດແນມຂອງລັດຖະບານຢູ່ໃນສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ແມ່ນມີຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະປະເທດນີ້ຍັງໄດ້ຖືກສົງໄສໃນການໃຊ້ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ວັນເລກສູນຫາຍ” ທີ່ຊອກຫາຈຸດອ່ອນຂອງພວກນັກເຂື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະພວກກຸ່ມອື່ນໆ ເພື່ອເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ.
ການຊອກຫາຈຸດອ່ອນ ໂດຍວັນເລກສູນນັ້ນ ສາມາດມີລາຄາແພງ ທີ່ຈະເອົາມາໄດ້ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດມືດ ຍ້ອນວ່າ ພວກມັນ ເປັນຈຸດອ່ອນຂອງໂປຣແກຣັມ ຫຼື ຊອບແວຣ ທີ່ຍັງບໍ່ມີການແກ້ໄຂສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ເທື່ອ.
ໜັງສືພິມຍັງໄດ້ອະທິບາຍອີກວ່າ ແອັບ ToTok ເປັນທທາງນຶ່ງທີ່ອຳນວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນໄດ້ໂດຍຟຣີ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ ແມ່ນຍິນດີຕິດຕັ້ງແອັບໃສ່ໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ແອັບດັ່ງກ່າວເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຮູ້ຈັກໂຕເລີຍ.