ຊາວມໍຣິເຕເນຍ ພາກັນໄປປ່ອນບັດໃນວັນເສົາວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອທຳອິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຢູ່ຕຳແໜ່ງ ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ນັບແຕ່ການເຮັດລັດຖະປະຫານໃນປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆໄດ້ພາກັນອັດລົງໃນເວລາ 7 ໂມງແລງ ທົ່ວປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທະເລຊາຍຊາຮາຣາແຫ່ງນີ້ ແລະຜົນການນັບຄະແນນສຽງໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຄາດກັນວ່າ ຈະມີການເປີດເຜີຍໃນຕອນແລງວານນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການປຸກລະດົມໃຫ້ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດພາກັນໄປໃຊ້ສິດໃຊ້ສຽງ ຊຶ່ງມີການເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນເລື້ອງສຳຄັນ ສຳລັບປະຫວັດສາດປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຫຼາຍຄົນຍັງສົງໄສຢູ່ວ່າຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຫຼື CENI ຊຶ່ງໃນຕົ້ນປີນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພວກນັກສັງເກດການຕ່າງປະເທດນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ຈັດການເລືອກຕັ້ງ
ທີ່ຍຸຕິທຳ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳມໍຣິເຕເນຍ ທ່ານ Michael Dod-man ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງ 10 ຄະນະອອກໄປນັບແຕ່ການປ່ອນບັດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເວລາ 7 ໂມງເຊົ້າມື້ນີ້ເພື່ອສັງເກດການເບິ່ງໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆໃນທົ່ວຕົວເມືອງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະລໍຖ້າແລະເບິ່ງວ່າຜົນການເລືອກຕັ້ງເປັນແນວ ໃດ ພວກເຮົາຈະລໍຖ້າແລະເບິ່ງວ່າພວກນັກຊ່ຽວຊານ ຈະເວົ້າແນວໃດ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງແຕ່ພຽງວ່າ ມັນຈະເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າຢ່າງສັນຕິ ວ່ອງໄວແລະການໂອນອຳນາດນີ້ ທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນບາດກ້າວໃນທາງບວກ ສຳລັບປະຊາທິປະໄຕໃນມໍຣິເຕເນຍ.”
ພ້ອມໆກັນກັບພວກພະນັກງານສະຖານທູດສະຫະລັດນັ້ນ ພວກນັກສັງເກດການທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ໄປຍັງໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ນັກກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ ຟາຕີມາ ແອັມເບ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ສັງເກດເຫັນມີການປະຕິບັດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຳນວນນຶ່ງ ເຊັ່ນວ່າຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດບາງຄົນໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ກັບບ້ານແລະບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສະເໜີນ້ຳເບີຈົດທະບຽນປ່ອນບັດແລະບໍ່ແມ່ນພຽງບັດປະຈຳຕົວເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານນາງແອັມເບກ່າວວ່າ ນ້ຳເບີດັ່ງກ່າວນີ້ ມີແຕ່ຮູ້ກັນທາງອອນລາຍນ໌ເທົ່ານັ້ນແລະບາງຄົນບໍ່ສາມາດຈົດເອົານ້ຳເບີດັ່ງກ່າວໃນເວລາທີ່ໄປປ່ອນບັດ.
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