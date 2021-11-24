ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂປແລນ, ທ່ານມາເຕີສ ມໍຣາວຽກກີ (Mateusz Morawiecki) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ທາງດ້ານການທູດກັບເທີກີ, ບັນດາປະເທດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະກັບ ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍສະຖານະການຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງໂປແລນ ກັບເບລາຣຸສ, ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ຍັງມີສັນຍານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວິກິດການ "ຈະບໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງໄວວາ."
ເປັນເວລາຫລາຍອາທິດແລ້ວ ທີ່ໂປແລນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ກ່າວຫາ ລັດຖະບານຂອງທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັນໂກ (Alexander Lukashenko), ປະທານາທິບໍດີຂອງເບລາຣຸສວ່າ ເອົາເລື້ອງຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານມາເປັນອາວຸດ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກທະວີບອາຟຣິກາ, ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະອັຟການິສຖານ, ໂດຍການເຊື້ອເຊີນເອົາພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນເບລາຣຸສ ແລະນໍາເຂົາເຈົ້າໄປໄວ້ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນໂປແລນ, ຊຶ່ງບາງຄັ້ງ ກໍໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບ.
ຜູ້ນຳໂປແລນ ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບເຊື່ອວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ເປັນການ ຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານລູກາເຊັນໂກ (Lukashenko) ຕໍ່ການລົງໂທດທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງອອກ ຍ້ອນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ຫຼັງຈາກການມີເລືອກຕັ້ງປະທານາ ທິບໍດີເບລາຣຸສໃນປີກາຍນີ້. ເບລາຣຸສໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫານັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານມໍຣາວຽກກີ (Morawiecki), ກ່າວໃນຮັງກາຣີ ຫລັງຈາກການພົບ ປະກັບຜູ້ນໍາຂອງປະເທດໃນເຂດພາກກາງຢູໂຣບ ວ່າ ການສົນທະນາທີ່ທ່ານແລະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານກັບຜູ້ນໍາໃນເທີກີ, ພາກຕາເວັນອອກກາງແລະອຸສເບັກກິສຖານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຢູ່ຊາຍແດນໂປແລນກັບເບລາຣຸສ ຫຼຸດລົງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂປແລນ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານດຽວນີ້ແມ່ນ “ໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນທີ່ຮອດຂີດສູງສຸດຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ເຂົ້າມາ ໃນປະ ມານນຶ່ງເດືອນກ່ອນ, ຫຼືສອງຫາສາມອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າ ມັນເປັນບາດກ້າວທໍາອິດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນວິກິດການທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ໂດຍເບລາຣຸສນັ້ນລົງ."
ທ່ານມໍຣາວຽກກີ (Morawiecki) ໄປຮັງກາຣີເພື່ອພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັງກາຣີ, ທ່ານວິກຕໍ ອໍແບນ (Viktor Orban) ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊັກສ໌, ທ່ານອານເດຣ ບາບິສ (Andrej Babis), ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ ສະໂລວາເກຍ, 4 ປະເທດໃນເຂດວີເຊກຣາດ (Visegrad) ໃນພາກກາງຂອງຢູໂຣບ.
ທ່ານມໍຣາວຽກກີກ່າວວ່າ ທ່ານແລະຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກເຊັກສ໌ ແລະຮັງກາຣີ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການເບລາຣຸສ ແລະຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ ກັບໂປແລນ.
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