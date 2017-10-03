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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຕຳຫຼວດ ຄົ້ນຫາ ສາເຫດ ການຍິງສັງຫານ ຝູງຊົນ ທີ່ນະຄອນ Las Vegas

ຕຳຫຼວດປິດເທັບ ຫ້າມເຂົ້າ ທີ່ບ້ານຂອງທ້າວ Stephen Craig Paddock ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2017, ໃນເມືອງ Mesquite, Nev.

ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນ Las Vegas ລັດ Nevada ທາງ​ພາກຕາ​ເວັນຕົກຂອງ​ສະຫະລັດ ​
ໄດ້​ກວດ​ພົບປືນ 23 ກະບອກ ​ໃນຫ້ອງ​ໂຮງ​ແຮມ ​ທີ່ Las Vegas ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ
ໄດ້​ຍິງ​ກາດ​ເຂົ້າ​ໃສ່ຝູ​ງຊົນ ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ​ ​ໂດຍ​ມື​ປືນ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ​ໃນປະຫວັດ​ສາດ
​ສະຫະລັດ ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້. ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ ປືນອີກ 19 ກະບອກ ​ໃນເຮືອນ​
ຫຼັງນຶ່ງ​ຂອງ​ລາວ ​ແລະ​ໄດ້​ອອກຄົ້ນຢູ່​ເຮືອນ​ອີກ​ຫຼັງ​ນຶ່ງ.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ​ໄດ້​ລະບຸ​ມື​ປືນຄົນ​ດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ທ້າວ Stephen Paddock
ໄວ 64 ປີ ຈາກ​ເມືອງ Mesquite ລັດ Nevada. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ
​ວານ​ນີ້​ວ່າ ມີ 59 ຄົນ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ 527 ຄົນ ​ບາດ​ເຈັບ.

ເບິ່ງວີດີໂອ: ການຍິງສັງຫານ ທີ່ນະຄອນ Las Vegas

Police in Las Vegas Have No Clues As To Shooter's Motives
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ສິ່ງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ນັ້ນ ​ຄື​ວ່າ ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ໃຫ້ມື​ປີນ ທີ່ຢູ່ຊັ້ນ​ທີ 32
ຂອງໂຮງ​ແຮມ​ Mandalay Bay ​ໄດ້​ຍິງ​ກາດເຂົ້າໃສ່ຝູງ​ຊົນ ປະມານ 22 ພັນ​ຄົນ
ທີ່​ໄປ​ຊົມ ​ການສະ​ແດງ​ດົນຕີຂອງ​ນັກ​ຮ້ອງ​ດັງລູກ​ທົ່ງ​ອາ​ເມ​ຮິ​ກັນ Jason Aldean
ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

“ພວກ​ເຮົາ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ຕາມ​ລ່າ ​ແລະ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ໃດໆ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ປະຫວັດ​
ຊີວິດ​ ​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາຂອງຜູ້ກ່ຽວ,” ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຮອງ​ຫົວໜ້າ
​ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ເຂດ ​ເມືອງ Clark ທ່ານ Todd Fasulo ທີ່​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​.

ບັນດານັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງລັດ Nevada ທີ່ Las Vegas ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອໄວ້ອາໄລ, 2 ຕຸລາ 2017, ທີ່ນະຄອນ Las Vegas.
ບັນດານັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງລັດ Nevada ທີ່ Las Vegas ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອໄວ້ອາໄລ, 2 ຕຸລາ 2017, ທີ່ນະຄອນ Las Vegas.

​ທ່ານ Fasulo ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເຊື່ອ​ວ່າ ທ້າວ Paddock ​ແມ່ນໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​
ພຽງລຳພັງ​ຄົນ​ດຽວ ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ໃດ​ໆ ຕໍ່​ນະຄອນ Las Vegas.

​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດທ່ານ Joseph
Lombardo ​
ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຄິດ​ອ່ານ ​ໃນ​ສະໝອງ​ຂອງ​
ມື​ປືນ ​ທີ່ເປັນ​ໂຣກຈິດ ​ໃນ​ຂະນະ​ນີ້.”

ທ້າວ Eric ຜູ້​ເປັນນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ ທ້າວ Paddock ​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ເວົ້າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່
​ຕຳຫຼວດ​ສອບຖາມ​ເຖິງ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍແມ່ນ “ຫວາດ​ກົວ ​ແລະຕົກໃຈ ງຸນງົງ​ໄປ​ໝົດ.”

ປະມວນພາບຂອງການໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກສັງຫານ ໃນນະຄອນ Las Vegas

ປະມວນພາບຂອງການໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກສັງຫານ ໃນນະຄອນ Las Vegas

ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຖານະ​ດີ ​ແລະ​ບໍ່​ຊາບ​ເຖິງ​ຊີວິດ​
ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ແລະ​ສາ​ສະໜາທີ່​ລາວ​ນັບຖື ຫຼື​ພົວພັນນຳ, ບໍ່​ມີ​ການ​ພົວພັນ
​ກັບ​ກຸ່ມ​ຜີວ​ຊາວ​ຫົວຊາດ​ນິຍົມທີ່​ຖື​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ວິ​ເສດ​ນັ້ນ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ປະຫວັດທາງ
​ດ້ານ​ໂຣ​ກຈິດ​ໃດ​ໆ.

“ລາວ​ເອົາປືນ​ກົນ ພວກ​ນີ້ ມາ​ຈາກ​ໃສ? ລາວ​ແມ່ນ​ຄົນ​ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດເມືອງ
Mesquite ​ແລະ​ຂັບ​ລົດ​ລົງໄປຫຼິ້ນ​ການ​ພະນັນ ​ໃນ Las Vegas,” ຊຶ່ງ​ທ້າວ
Eric Paddock ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

ທ້າວ Eric Paddock ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ​ເຄີຍໄດ້​ປຸ້ນ
ທະນາຄານ​ມາ​ແລ້ວ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ຊື່​ທີ່​ທາງ​ການ​ຕ້ອງການ​ຕົວທີ່​ສຸດ
ຫຼື​ Most Wantedຂອງ​ອົງການ​ສືບ​ລັບສັນຕິບານ​ກາງ ສະຫະລັດ ຫຼື FBI.
ທາງ​ອົງການ FBI ເອີ້ນລາວ​ວ່າ ​ເປັນ​ໂຣກຈິດ ​ແລະ​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ, ​ແຕ່​ວ່າ
ອ້າຍ​ຂອງ​ລາວ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນກ່ຽວ ຂ້ອງ ​ກັບ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ກ່ຽວ​.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຢືນຄຽງຂ້າງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ Melania Trump, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Mike Pence ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ທ່ານນາງ Karen (ຂວາ) ຢືນກົ້ມຫົວຄຳນັບໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການຍິງກາດໃສ່ຝູງຊົນ ທີ່ Las Vegas ໃນທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 2 ຕຸລາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຢືນຄຽງຂ້າງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ Melania Trump, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Mike Pence ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ທ່ານນາງ Karen (ຂວາ) ຢືນກົ້ມຫົວຄຳນັບໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການຍິງກາດໃສ່ຝູງຊົນ ທີ່ Las Vegas ໃນທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 2 ຕຸລາ 2017.

ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ມື​ປືນ​
ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ “ທະຫານ” ​ຂອງ​ຕົນແລະ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ເຂົ້າ​ມານັບຖືສາ
ສະໜາ​ອິສລາມ​ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້. ອົງການ FBI ກ່າວ​ວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ
ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່ວ່າ ທ້າວ Paddock ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ​ແລະກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ
​ຮ້າຍ​ນາໆ​ຊາດ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ເຫດຍິງກັນ ທີ່ນະຄອນ Las Vegas

Trump Describes Las Vegas Shooting as 'Act of Pure Evil'
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