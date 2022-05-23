ປະທານາທິບໍດີ ໂປແລນ ທ່ານ ແອນເດຣສ ດູດາ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງຢູເຄຣນໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ປະຕິເສດຄຳແນະນຳວ່າ ກີຢິບ ຄວນຍົກພາກສ່ວນໃນເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເພື່ອສິ້ນສຸດການບຸກລຸກດົນສາມເດືອນຂອງມົສກູ.
ທ່ານ ດູດາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຢູເຄຣນ, ໂດຍອ້າງເຖິງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນວ່າ “ສຽງທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໄດ້ປາກົດອອກມາ, ທີ່ເວົ້າວ່າ ຢູເຄຣນ ຄວນຍອມທຳຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ປູຕິນ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມ, ຕໍ່ການຢືນຕົບມືໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາວ່າ “ມີແຕ່ຢູເຄຣນມີສິດທີ່ຈະຕັດສິນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບເຈົ້າຖ້າບໍ່ມີເຈົ້າ.”
ທ່ານດູດາ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສດ້ວຍຕົນເອງຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພານັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມົສກູ ຖອນກອງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກເຂດແດນຂອງຢູເຄຣນທັງໝົດ.
ທ່ານດູດາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າຢູເຄຣນແມ່ນໄດ້ທຳການເສຍສະຫຼະ ເພື່ອເຫດຜົນດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ຄວາມທະເຍີທະຍານດ້ານການເມືອງ, ແມ່ນກະທັ້ງນຶ່ງຊັງ ຕີແມັດຂອງເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ມັນຈະເປັນຄວາມເສຍຫາຍຄັ້ງໃຫຍ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບປະເທດ ຢູເຄຣນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຈະເປັນສຳລັບໂລກຕາເວັນຕົກ ທັງໝົດ.”
ຜູ້ນຳໂປແລນ, ເຊິ່ງປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບຢູເຄຣນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນທີ່ຫຼົບໜີຈາກສົງຄາມນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ຈະບໍ່ພັກຈົນກວ່າຢູເຄຣນກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດູດາກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ, ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງພາກພື້ນດອນບາສຂອງຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນໂຮງງານເຫຼັກ ອາຊອຟສຕອລ ໃນເມືອງທ່າເຮືອ ມາຣີອູໂປລ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ ແລະ ທຳການໂຈມຕີມດ້ວຍລູກສອນໄຟໃສ່ໝາກຫົວໃຈດ້ານອຸດສາຫະກຳຂອງຢູເຄຣນ, ບ່ອນທີ່ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍຣັດເຊຍ ໄດ້ປະທະກັບກອງກຳລັງຂອງກີຢິບ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຍຶດແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍມົສກູ ໃນປີ 2014.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ ເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ສະຖານະການໃນພາກພື້ນດອນບາສ ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກເປັນຢ່າງຍິ່ງ,” ແຕ່ວ່າຄວາມສາມາດຂອງປະເທດຂອງທ່ານ ເພື່ອຕ້ານຢັນຕໍ່ສົງຄາມເຕັມອັດຕາກັບຣັດເຊຍເກືອບສາມເດືອນນັ້ນ “ແມ່ນຂ່າວດີ.”
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທຸກວັນທີ່ທະຫານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຍັບຢັ້ງແຜນການໂຈມຕີຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍ, ທຳລາຍພວກເຂົາ, ແມ່ນການປະກອບສ່ວນທີ່ແຂງແກ່ນຕໍ່ການປະຕິບັດການຂອງວັນທີ່ສຳຄັນ. ວັນທີ່ປາຖະໜາ ທີ່ພວກເຮົາຫວັງຢາກໄດ້ ແລະ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອມັນຄື ວັນແຫ່ງໄຊຊະນະ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ມີສະມາຊິກ 27 ປະເທດຄວນພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ.