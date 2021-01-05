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ແຜນການສ້າງເຂື່ອນ ຈີນ ຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າ ເອເຊຍໃຕ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນ ອິນເດຍ ແລະ ບັງກລາແດັສ

ນັກເຄື່ອນໄຫວ ອິນເດຍ ຮ້ອງຄຳຂວັນ ແລະ ຖືປ້າຍ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນເມືອງ ກວາຮາຕີ, ອິນເດຍ. 21 ມີນາ, 2012. ພວກນັກເຂື່ອນໄຫວປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ຈີນ ໃນກາງແມ່ນໍ້າພົມມະບຸດ ຫຼື ບຣາມາປູຕຣາ ຫຼື ຢາລຸງ ຊາງໂປ.

ແຜນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ຈີນ ຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ ໄຫຼເຂົ້າສູ່ ອິນເດຍ ແລະ ບັງກລາແດັສ ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງກັບ ລັດຖະບານ ນິວ ເດລີ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງໃນ ບັງກລາແດັສ, ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສແມ່ນໍ້າດັ່ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບການສະໜອງນໍ້າຈືດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອານຈະນາ ປາຣິສຈາ ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ແຜນການສ້າງເຂື່ອນ ຈີນ ຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າ ເອເຊຍໃຕ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນ ອິນເດຍ ແລະ ບັງກລາແດັສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂື່ອນທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍໃນແມ່ນໍ້າ ຢາລຸງ ຊາງໂປ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ພົມມະບຸດ ຫຼື ບຣາມາປູຕຣາ ໃນ ອິນເດຍ, ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາໂດຍບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງພະລັງງານຂອງ ຈີນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມມັນກໍບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເທື່ອ.

ບັນດານັກວິເຄາະໃນ ອິນເດຍ ໄດ້ໝາຍເຕືອນອັນຕະລາຍຫຼາຍຄັ້ງ, ເຂົາເຈົ້າ ຢ້ານວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ຫຼື ການຂາດແຄນນໍ້າ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພເວົ້າວ່າ ເຂື່ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນທີ່ມີກອງທັບປະຈຳການຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນຂອງ ຈີນ ກັບ ອິນເດຍ ຈະເຮັດໃຫ້ ປັກກິ່ງ ມີອຳນາດທາງຍຸດທະສາດໃນຂະນະທີ່ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຍ້ອນການຜິດຖຽງກັນໃນພູຫິມະໄລ.

ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ ທິເບດ, ຢູ່ຕາມແລວຂອງແມ່ນໍ້າໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບລັດ ອາຣູນາຈາລ ປຣາແດັສ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ອິນເດຍ, ເຊິ່ງ ປັກກິ່ງ ອ້າງວ່າເປັນ ທິເບດໃຕ້. ມັນອາດຜະລິດພະລັງງານເຖິງ 60 ກິກາວັດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ລັດຖະບານ ຈີນ, ມີຂະໜາດເກືອບ 3​ ເທົ່າຂອງເຂື່ອນ 3 ຮ່ອມພູ ຂອງ ຈີນ ຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າ ຢາງ ຊີ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂື່ອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

“ສຳລັບ ອິນເດຍ, ບັນຫາຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນການກະທຳໂດຍຝ່າຍດຽວຂອງ ຈີນ ທີ່ ຈະດຳເນີນໂຄງການ ທີ່ປະກອບກັບການພະຍາຍາມຄວບຄຸມການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າລະຫວ່າງປະເທດ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຈາການາດ ປານດາ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາການປ້ອງກັນ ມາໂນຮາ ປາຣິກາ ແລະ ການວິເຄາະໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ.

ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຜນການຕ່າງໆສຳລັບການເປີດຕົວໂຄງການໃນເວລາທີ່ການປະເຊີນໜ້າທາງທະຫານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຊຸດໂຊມລົງກວ່າເກົ່າ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈີນ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງບັນຫານໍ້າກັບຄວາມຂັດແຍ້ງເຂດຊາຍແດນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອກົດດັນ ອິນເດຍ.”

ພະລັງງານທີ່ຖືກຜະລິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ ປັກກິ່ງ ບັນລຸເປົ້າໝາຍພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນໍ້າ, ອີງຕາມທ່ານ ຢານ ຊີຢອງ, ປະທານ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງພະລັງານຂອງ ຈີນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອີ້ນໂຄງການນັ້ນວ່າ “ໂອກາດຄັ້ງປະຫວັດສາດ.”

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະຫານໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ແນວໃດກໍຕາມ, ໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນນັ້ນວ່າເປັນຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສຳລັບ ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບ ການມີເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.

ພົນຈັດຕະວາ ອາຣຸນ ຊາກາລ ຈາກກຸ່ມນະໂຍບາຍ ເດລີ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມວິໄຈ ໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວລາ ຈີນ ສ້າງສະຖານທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ແບບນີ້, ເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງລະບົບອາວຸດທາງອາກາດໄປ, ພັດທະນາຫົນທາງ, ແລະ. ເມືອງໃໝ່ກໍຈະປາກົດຂຶ້ນ.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້ານຳເອົາການພັດທະນາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄປຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ, ມັນຈະກາຍເປັນເສັ້ນສີແດງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຈະບີບບັງຄັບ ອິນເດຍ ໃນທຸກສະ ຖານະການທາງທະຫານ.”

ສະຖານທູດ ຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າການພັດທະນາທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນ “ການວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສາທິດ.”

ຈີນ “ມັກຈະສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ການໃຊ້ແມ່ນໍ້າຂ້າມເຂດຊາຍ ແດນ”, ອີງຕາມການກ່າວໂດຍຖະແຫຼງການຂອງສະຖານທູດ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ທຸກໂຄງການຈະຕ້ອງຜ່ານການວາງແຜນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການສາທິດດ້ວຍການພິຈາລະນາຢ່າງເຕັມທີ່ ສຳລັບຜົນກະທົບໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງບັນດາປະເທດໃນເທິງ ແລະ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າ.”

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມອຸ່ນໃຈແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວຕໍ່ ນິວ ເດລີ.

ທ່ານ ປານດາ, ໄດ້ກ່າວຕື່ມໃນລະຫວ່າງການປະເຊີນໜ້າ ທີ່ຮຸນແຮງທາງທະຫານລະຫວ່າງທັງ ສອງປະເທດຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2017, ເຊິ່ງ ປັກກິ່ງ ບໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານອຸຕຸນິຍົມກັບ ນິວ ເດລີ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພະຍາກອນນໍ້າຖ້ວມ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອກັບ ອິນເດຍ ວ່າ “ການໃຊ້ຄຳເວົ້າກ່າວຖະແຫຼງໃດໆຈະບໍ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງ.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ຈີນ ອາດໃຊ້ຕຳແໜ່ງເທິງແມ່ນໍ້າຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບອິດທິພົນທາງຍຸດທະສາດ.

ໃນຂະນະທີ່ ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ ບໍ່ສາມາດມີສົນທິສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການນຳກັນ ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງປັນນໍ້ານັ້ນ, ສອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນດັ່ງກ່າວ ມີີຂໍ້ຕົກລົງສອງສະບັບ ກ່ຽວກັບ ການແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງນໍ້າ. ປັກກິ່ງ ແມ່ນໄດ້ສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງປະມານ 12 ແຫ່ງໃສ່ເທິງແມ່ນໍ້າ ຢາລຸງ ຊາໂປ ແລ້ວ.

ລຸນຫຼັງການປະກາດຂອງ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຄັ້ງຫຼ້າສຸດນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິນເດຍ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ນິວ ເດລີ ກໍຢູ່ໃນຂັ້ນການສະຫຼຸບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ແມ່ນໍ້າ ພົມມະບຸດ ເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານ ທີ ເອັສ ເມຣາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນກະຊວງນໍ້າຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Press Trust ຂອງ ອິນເດຍ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ຈີນ.”

ບົດລາຍງານນຶ່ງ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ ໂດຍສະຖາບັນ ໂລວີ (Lowy) ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາກ່າວວ່າ ອິນເດຍ ຕ້ອງປະເມີນວິທີທີ່ ຈີນ ອາດໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖານະເປັນ “ຜູ້ຖືກຳມະສິດຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າ” ຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນໍ້າ.

ໂຄງການ ຈີນ ດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ໃນ ບັງກລາແດັສ, ເຊິ່ງຢ້ານວ່າເຂົາເຈົ້າອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າ ອິນເດຍ ອີກ.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຢ້ານວ່າ ແຜນການສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະລົບກວນການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງແມ່ນໍ້າທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການຄໍ້າຈູນຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ກະສິກຳໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນໍ້າ ກ່ອນໂຄງການຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ມາລິກ ຟີດາ ຄານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງສູນກາງເພື່ອການບໍລິການ ຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມສາດໃນນະຄອນຫຼວງ ດາກາ ກ່າວວ່າ “ໃນລະດູແລ້ງ, ແມ່ນໍ້າ ພົມມະບຸດ ຈະທຳການປະ ກອບສ່ວນ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ ບັງກລາແດັສ.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າເຂື່ອນດັ່ງກ່າວອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະລິມານການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງນໍ້າ.

ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຕະກອນຕົກຄ້າງ, ເຊິ່ງແມ່ນຝຸ່ນທີ່ໄຫຼມາຈາກຕົ້ນແມ່ນໍ້າ ແລະ ນັ້ນຈະມີຜົນກະທົບຂະໜາດໃຫຍ່ຕໍ່ລະບົບນິເວດ.”

ນີ້ບໍ່ແມ່ນໂຄງການເຂື່ອນພະລັງງານນໍ້າແຫ່ງທຳອິດໃນ ຈີນ ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນ.

ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຈີນ ໄດ້ປະເຊີນກັບການກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ວ່າ ເຂື່ອນຫຼາຍແຫ່ງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂາດນໍ້າຢ່າງຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ ປັກກິ່ງ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລາຍງານນັ້ນ.

ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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