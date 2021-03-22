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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຟີລິບປິນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກໍາປັ່ນຂອງຈີນ ອອກຈາກ ເຂດທີ່ເປັນເກາະຫີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 7 ມີນາ, 2021 ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ/ໜ່ວຍສະເພາະກິດສໍາລັບປ້ອງກັນທະເລຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິປິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີກໍາປັ່ນຈີນ 220 ຈອດຢູ່ທີ່ເກາະຫີນ Whitsun ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້

ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກໍາປັ່ນຂອງຈີນຫຼາຍກວ່າ 200 ລຳທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ມີພວກທະຫານບ້ານຕິດອາວຸດຢູ່ໃນນັ້ນ ອອກຈາກບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມະນີລາອ້າງເອົາກໍາມະສິດວ່າເປັນຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວວ່າການມີໜ້າຂອງພວກເຂົາ ເປັນການກະທຳທີ່ກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນພື້ນທີ່ທາງທະຫານ.

"ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍຈີນຢຸດການບຸກລຸກ ແລະໃຫ້ຖອນກໍາປັ່ນດັ່ງກ່າວທີ່ລະເມີດສິດທິທາງທະເລຂອງພວກເຮົາ ແລະລ່ວງລໍ້າເຂົ້າໄປໃນເຂດແດນອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົານັ້ນ ກັບຄືນໄປໃນທັນທີ", ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານລໍເຣນຊານາ (Lorenzana) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິ ບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຟີລິບປິນຈະຍຶດໝັ້ນໃນສິດທິອະທິປະໄຕຂອງຕົນຫລືບໍ່.

ອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ຄວບຄຸມຂົງເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນກ່າວວ່າ ມີກໍາປັ່ນຂອງຈີນປະມານ 220 ລຳຈອດຢູ່ເກາະ ວິດສັນ (Whitsun Reef) ເຊິ່ງປັກກິ່ງກໍໄດ້ກ່າວອ້າງກຳມະສິດເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນວັນທີ 7 ມີນາຜ່ານມານີ້. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຂອງກໍາປັ່ນແລ່ນຄຽງຂ້າງກັນໄປ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ມີການທ້າທາຍກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂອງເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ເປັນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ.

ເກາະຫີນທີ່ມະນີລາເອີ້ນວ່າ ຈູລຽນ ເຟລິບ (Julian Felipe) ນັ້ນແມ່ນເຂດທີ່ເປັນຮູບໂຄ້ງ (Boomerang) ແລະເປັນເຂດທີ່ມີແກ້ງຕື້ນຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ປະມານ 324 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກເມືອງບາຕາຣາຊາ (Bataraza) ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຢູ່ໃນແຂວງພາລາວານ (Palawan) ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຟີລິບປິນ. ອົງການດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ມັນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງປະເທດອີ່ຫລີ, ເຊິ່ງຟີລິບປິນ “ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການຂຸດຄົ້ນ ຫຼືອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນໃດໆຢູ່ໃນນັ້ນ.”

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