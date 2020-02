ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ ຟີ​ລິບ​ປິນ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ບໍ​ລິສັດ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ ແລະ ໂທ​ລະ​ພາບລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຄື ບໍ​ລິ​ສັດ ABS-CBN, ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ແລະ ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວ່າ​ ເປັນການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເພື່​ອ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ສື່ມວນ​ຊົນ​ອິດ​ສະຫຼະ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ບັນ​ເທີງ ແລະ ສື່ມວນ​ຊົນ​ອາ​ຍຸ 66 ປີ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ໂມ​ໂຫ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ ໂຣ​ດ​ຣິ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2016 ນັ້ນ, ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ມະ​ສິດ ແລະ ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ “ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຢ່າງແຮງ.”

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ທ່ານ ດູ​ເຕີ​ເຕ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ໂອ​ກາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ເພື່ອ​ຕໍ່​ອາ​ຍຸບໍ​ລິ​ສັດ ABS-CBN, ເຊິ່ງວ່າ​ຈ້າງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກືອບ 7,000 ຄົນ ແລະ ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ໃນ​ວິ​ທະ​ຍຸ, ໂທ​ລະ​ພາບ ແລະ ຂ່າວ​ອອນ​ໄລ​ນ໌.

ທ່ານ ໂຮ​ເຊ ຄາ​ລີ​ດາ ຮອງ​ອະ​ທິ​ການ​ບໍ​ດີ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ທ່ານ ດູ​ເຕີ​ເຕ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າບໍ​ລິ​ສັດ ABS-CBN ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໂລບ​ມາ​ໂລ​ພາ​ ແລະ ແລະ​ ການ​ລະ​ເມີດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ນັ້ນ​ມາ​ດົນ​ໂພດ​ແລ້ວ.

ທ່ານ ຄາ​ລີ​ດາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ສິ້ນ​ສຸດ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ​ ຈະ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ABS-CBN ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ຄວາມ​ໂລບ​ມາກ​ໂລ​ພາ ດ້ວຍການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ບໍ​ລິ​ສັດ ABS-CBN ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ນັ້ນ ແລະ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນດັ່ງ​ກ່າວ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ “ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ບໍ​ລິ​ສັດ ABS-CBN ຕໍ່​ຄວາມ​ອັກ​ຄະ​ຕິ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຟີ​ລິບ​ປິນ ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ.

ທ່ານ ດູ​ເຕີ​ເຕ ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ປີ​ວ່າ​ ຈະ​ທຳ​ລາຍ​ການ​ຕໍ່​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ ABS-CBN, ເຊິ່ງ​ທ່ານ ດູ​ເຕີ​ເຕ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່ບໍ່​ຮັບ​ອອກ​ໂຄ​ສະ​ນາການ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ.

The Philippine government on Monday urged the Supreme Court to cancel the franchises of the country's top broadcaster, ABS-CBN Corp, a move slammed by opposition lawmakers and activists as an attack designed to intimidate independent media.



The government said the 66-year-old entertainment and media conglomerate, which drew the ire of President Rodrigo Duterte during his 2016 election campaign, had violated ownership laws

and was involved in "highly abusive practices".



Duterte's opponents said the complaint was timed to deny Congress the chance to renew the franchise of ABS-CBN, which employs nearly 7,000 people and engages hundreds of celebrities

in radio, television and online content.



Solicitor-General and staunch Duterte loyalist Jose Calida said ABS-CBN had for too long shown greed and abuse of what was a privileged franchise.



"We want to put an end to what we discovered to be highly abusive practices of ABS-CBN benefiting a greedy few at the expense of millions of its loyal subscribers", Calida said in a statement.



ABS-CBN denied that and said the complaint appeared to be "an effort to shut down ABS-CBN to the serious prejudice of millions of Filipinos".



Duterte's has threatened for three years to torpedo the franchise renewal of ABS-CBN, which Duterte accuses of refusing to air his campaign commercials.