ຟີລິບປິນ ສັ່ງການໃຫ້ກອງທັບ ເສີມຄວາມແຂງແກ່ນຕໍ່ການມີໜ້າ ຫຼັງຈາກ 'ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ' ຢູ່ໃກ້ເກາະຂອງຕົນ

ກະຊວງປ້ອກັນປະເທດຂອງຟີລິບປິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບເສີມຄວາມແຂງແກ່ນຕໍ່ການມີໜ້າຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຫຼັງຈາກທີ່ມີ “ການເຄື່ອນ ໄຫວຕ່າງໆຂອງຈີນ” ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ໃກ້ກັບເກາະຍຸດທະສາດແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຟີລິບປິນ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານັ້ນ ວ່າແມ່ນຫຍັງ ແລະຖະແຫລງການຂອງຕົນ ທີ່ອອກມາ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງໃສ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ 4 ແຫ່ງ ໃນບໍລິເວນໝູ່ເກາະສແປຣັດລີທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ແລະລາຍງານຂ່າວກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງໄດ້ປະຕິເສດວ່າ “ບໍ່ມີ ມູນຄວາມຈິງ.”
ການລ່ວງລ້ຳໃດໆ ຫຼືການກໍ່ສ້າງເກາະທຽມໃສ່ເທິງພື້ນທີ່ພາຍໃນບໍລິເວນ 321 ກິໂລແມັດ ໃສ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຟີລິບປິນ “ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມ ໝັ້ນຄົງຂອງເກາະປາກາຊາ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນທີ່ມີອະທິປະໄຕຂອງຟີລິບປິນ” ທີ່ກະຊວງໄດ້ກ່າວ ໃນຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຊ້ຊື່ໃນພາສາຟີລິບປິນ ສຳລັບເກາະທີຕູ.
ຖະແຫລງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຈີນຢ່າງແຂງຂັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຂອງສາກົນ ແລະຫລີກເວັ້ນຈາກການກະທຳໃດໆ ທີ່ຈະເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.”
ສະຖານທູດຈີນໃນນະຄອນຫຼວງມານີລາ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ຈີນປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຕາມການເຫັນດີເຫັນພ້ອມທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນໃນພວກຜູ້ກ້າວອ້າງກຳມະສິດ ທີ່ບໍ່ລວມທັງການກໍ່ສ້າງໃສ່ເກາະຫີນປະກາລັງ ແລະເກາະຕ່າງໆບໍ່ມີີຄົນອາໄສຢູ່.
ເມື່ອຖືກຂໍໃຫ້ຕອບຕໍ່ຖະແຫລງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ ຈີນກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດ ຈະ “ຈັດການກັບບັນຫາຕ່າງໆທາງທະເລ ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງເປັນມິດ.”
ຈີນອ້າງເອົາກຳມະສິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງສິນຄ້າມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ຖືກສົ່ງຜ່ານນ່ານນ້ຳດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະປີ. ບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ ຕ່າງກໍຍັງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ກວມກັນຕໍ່ເກາະດອນ ແລະພື້ນທີ່ໃນທະເລທັງຫຼາຍ ອີກດ້ວຍ.
ເກາະທີຕູ ເປັນເຂດຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງເກົ້າພື້ນທີ່ ທີ່ຟີລິບປິນຢຶດຄອງໃນໝູ່ເກາະສແປຣັດລີ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ ເກາະຫີນປະກາລັງຊູບີ (Subi Reef) ອັນເປັນນຶ່ງໃນເຈັດເກາະທຽມ ທີ່ຈີນໄດ້ສ້າງ ບາງແຫ່ງໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟຈາກພາກພື້ນດິນສູ່ອາກາດ ອູ່ເກັບ ແລະທາງແລ່ນສຳລັບເຮືອບິນ.