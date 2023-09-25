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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຟີ​ລິບ​ປິນ ປະ​ນາມ ການ​ວາງ​ເຄື່ອງ​ກີດ​ຂວາງ ທາງ​ນ້ຳ ໃສ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້

ຮູບ​ຖ່າຍ​ວັນ​ທີ 22 ກັນ​ຍາ 2023 ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ຈີນ ພວມ​ຂັດ​ຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ກົມ​ປະ​ມົງ​ແລະ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ບໍ່​ໃຫ້​ແລ່ນ​ໄປ​ໃກ້​ທາງ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຫາດດອນ​ຊາຍ​ສ​ກາ​ໂບ​ຣັບ ທີ່​ຈີນ​ຄວບ​ຄຸມ ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ.

ຟີ​ລິບ​ປິນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຈີນ​ວ່າ ວາງ “ເຄື່ອງ​ກີດ​ຂວາງ​ທາງ​ນ້ຳ” ໃສ່​ບໍ​ລິ​ເວນ ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຊາວ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​ເຂົ້າ​ໄປ ແລະ​ຫາ​ປາ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ແລະ​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ມົງ​ແລະ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທາງ​ນ້ຳ ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ “​ປະ​ນາມ​ຢ່າງ​ແຮງ” ຕໍ່​ການ​ວາງ​ເຄື່ອງ​ກີດ​ຂວາງ ​ໃສ່​ບາງ​ເຂດ ຂອງ​ຫາດ​ດອນ​ຊາຍ​ ສ​ກາ​ໂບ​ຣັບ (Scarborough) ພົນ​ເຮືອ​ຈັດ​ຕະ​ວາ ເຈ ທາ​ຣີ​ເອ​ລາ (Jay Tarriela) ໂຄ​ສົກ​ ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ X ຊຶ່ງ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ເອີ້ນ​ທວີດ​ເຕີ້ນັ້ນ.

ເຄື່ອງ​ກີດ​ຂວາງນີ້ “ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ຫາດດອນຊາຍ ແລະ​ກີດ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫາ​ປາ​ ແລະ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ” ໂຄ​ສົກ​ກ່າວ.

ສະ​ຖານ​ທູດ​ຈີນ​ຢູ່​ມະ​ນີ​ລາບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຕອບ​ໃດໆໃນ​ທັນ​ທີ​ຕໍ່​ການ​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ.

ຈີນ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ 90 ເປີ​ເຊີນ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ກວມ​ກັນ​ກັບ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສະ​ເພາະ​ຂອງວຽດ​ນາມ ມາ​ເລ​ເຊ​ເຍ ບ​ຣູ​ນາຍ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍແລະ​ຟີ​ລິບ​ປີນ ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ຢຶດ​ເອົາ​ຫາດ​ຊາຍ​ສ​ກາ​ໂບ​ຣັບ​ໃນ​ປີ 2012 ແລະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຊາວ​ປະ​ມົງ​ຈາກ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ໄປ​ໄກ​ຕື່ມ ເພື່ອ​ຫາ​ປາ​ທີ່​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ລົງ.

ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຊາວ​ປະ​ມົງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາດດອນ​ຊາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວ​ລາ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຣດ​ຣີ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ​ ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ. ແຕ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຄືນ​ອີກນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຟີ​ດີ​ນານ ມາ​ໂກ​ສ ຈູ​ເນຍ ໄດ້​ເຂົ້າ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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