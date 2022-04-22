ບັນດາຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ປະກາດທ່າທີທີ່ແຂງກ້າກວ່າເກົ່າຕໍ່ຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ບັນດາຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງຟີລິບປິນ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາທ່າທີທີ່ແຂງກ້າຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ຈີນ ໃນຂໍ້ຂັດແຍ້ງເລື້ອງດິນແດນຂອງປະເທດ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບັງຄັບໃຊ້ຄຳຕັດສິນຂອງສານສາກົນ ໃນປີ 2016 ທີ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການກ່າວອ້າງກຳມະສິດຂອງປັກກິ່ງ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບ ພະຍາກອນ ຖ້າຫາກໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ກຳລັງນຳໜ້າໝູ່ ຄືທ່ານ ເຟີດີນານ ຫຼື “ບົງບົງ” ມາໂກສ ຈູເນຍ ຜູ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງມື້ລາງຈອມຜະ ເດັດການ ກໍຍັງຄົງເປັນມິດກັບຈີນຢູ່. ຜູ້ວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ທ່ານອາດຈະສືບຕໍ່ ນະໂຍບາຍໃນການຍິນຍອມຕໍ່ຈີນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ.
ໃນການໂຕ້ວາທີຂອງບັນດາຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນນີ້ ບັນດາຜູ້ສະໝັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຟີລິບປິນ ຕ້ອງທ້າທາຍ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍອິດທິພົນດ້ານການທະຫານຂອງປັກກິ່ງ ຢູ່ໃນທະເລຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິບປິນ ຊຶ່ງເປັນຊື່ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດຂອງຟີລິປິນ.
ທ່າທີ່ຂອງບັນດາຜູ້ສະໝັກທັງຫຼາຍ ແຕກຕ່າງຈາກທ່າທີການຍິນຍອມຕໍ່ຈີນຂອງທ່ານດູເຕີເຕຢ່າງສິ້ນເຊີງໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄຳຕັດສິນຂອງສານສາກົນຢູ່ນະຄອນ ເຮກ ປະເທດເນເທີແລນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທາງດ້ານກົດໝາຍນັ້ນ ໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບການຊ່ອຍເຫຼືອພັດທະນາຈຳນວນນຶ່ງຈາກປັກກິ່ງ.
ຈີນ ຟີລິບປິນ ຫວຽດນາມ ມາເລເຊຍ ບຣູນາຍ ແລະໄຕ້ຫວັນ ຕ່າງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວ ຍຊັບພະຍາກອນ ຊຶ່ງເຂດເປັນນ່ານນ້ຳອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ເລນີ ໂຣເບຣໂດ ຜູ້ທີ່ເປັນຮອງໃນອັນດັບສອງ ຂອງທ່ານມາໂກສ ໃນການຢັ່ງຮາງສຽງຄວາມນິຍົມ ໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຄັ້ງຫຼ້າສຸດນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຟີລິປິນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ນຳສະມາຄົມປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໃນການຈັດຕັ້ງກົດລະບຽບການດຳເນີນການລະຫວ່າງອາຊຽນແລະຈີນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເຫັນວ່າ ເປັນການພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຜ່ອນ ຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ທ່ານນາງ ໂຣເບຣໂດ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການໂຕ້ວາທີ ວ່າ “ມັນເປັນຄວາມທ້າທ້າຍ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງກົດລະບຽບ ໃນການດຳເນີນການ ໃນເມື່ອປະເທດອື່ນໆບໍ່ສະແດງການຄັດຄ້ານແຕ່ຢ່າງໃດ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຟີລິບປິນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ ນຳ ໃນທີ່ນີ້ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາມີຄຳຕັດສິນ ທາງດ້ານກົດໝາຍ.”