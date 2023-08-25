ກອງທັບຟີລິບປິນ ແລະກອງທັບອອສເຕຣເລຍ ຈັດການຊ້ອມລົບ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້

ກອງທັບຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະກອງທັບຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ຈັດການຊ້ອມລົບໃນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃກ້ກັບຈຸດເຄັ່ງຕຶງໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຖືກອ້າງກຳມະສິດໂດຍຈີນ, ເຊິ່ງປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານເຟີດີນານ ມາໂກສ ຍ້ອງຍໍວ່າ ເປັນຕົວ ຢ່າງຂອງການຮ່ວມມືໃກ້ຊິດ “ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ.”
ຈີນ ສົ່ງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ, ກອງທັບເຮືອ ແລະກຳປັ່ນອື່ນໆອີກຫຼາຍຮ້ອຍລໍາ ໄປລາດຕະເວນ ແລະເສີມກໍາລັງທະຫານ ຕາມແນວຫິນປະກາລັງ ໃນຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄໍາຕັດສິນຂອງສາກົນວ່າ ການອ້າງກຳມະສິດຂອງພວກເຂົານັ້ນ ບໍ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍກໍຕາມ.
ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຮ່ວມກັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຖານທັບເຮືອ ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 240 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງຫາດ ສະກາໂບໂຣ (Scarborough), ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເປັນຂົງເຂດການປະມົງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ໂດຍ ຈີນ ໄດ້ຢຶດເອົາຈາກ ຟີລິບປິນ ໃນປີ 2022 ລຸນຫຼັງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ເຄັ່ງຕຶງ.
ທ່ານມາໂກສ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຈາກການພິຈາລະນາເຖິງເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີ້, ການຝຶກຊ້ອມແບບນີ້, ລັກສະນະຂອງການຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດທີ່ໃກ້ຊິດລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ.”