ທ້າວປີເຕີ ຈິນດາວົງ ນັກສຶກສາ ຟູລໄບຣ ສອນພາສາອັງກິດ ທີ ສປປ ລາວ

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີີເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບທ້າວປີເຕີ ຈິນດາວົງ ນັກສຶກສາອາເມຣິ
ກັນເຊື້ອສາຍລາວເກີດຢູ່ລັດຟລໍຣິດາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ Fulbright ຫຼືທຶນແລກປ່ຽນວັດທະ
ນາທໍາ ໄປສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ທ້າວປີເຕີ ກໍໄດ້ຮຽນພາສາລາວ ແລະວັດທະນາທຳລາວກັບພວກນັກ
ຮຽນລາວ ແລະກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເກີດໃຫຍ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສ່ວນຫຼາຍ
ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກັບພາສາລາວວັດທະນາທຳລາວພໍປານໃດ ເພາະເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ
ບັນຍາກາດ ຂອງປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ ແລະປົກຄຸມ ໄປດ້ວຍການໃຊ້ພາສາອັງ
ກິດແລະປະເພີນີອາເມຣິກັນ. ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າອາດເຂົ້າ ໃຈພາສາລາວດີພໍສົມຄວນ ແຕ່ບໍ່
ສາມາດປາກເວົ້າໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ. ແຕ່ວ່າ ມີບາງຄອບຄົວລາວອາເມຣີກັນທີ່ສັງເກດ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພໍ່ແມ່ພະຍາຍາມເວົ້າພາ ສາລາວ ກັບພວກລູກເຕົ້າເປັນປະຈຳ ເວລາຢູ່ບ້ານ.
ບັນດາຊາວໜຸ່ມຈຳພວກ ນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດເວົ້າພາສາ
ລາວ ໄດ້ດີສົມຄວນ ພ້ອມທັງສຳນຽງອັນເອກກະລັກ ທີ່ມາຈາກບ້ານເກີດຂອງພໍ່ແມ່
ອີກດ້ວຍ.
ທ້າວປີເຕີ ຈີນດາວົງ ອາຍຸ 27 ປີ ເກີດຢູ່ທີ່ເມືອງ ເຊນ ປີເຕີສເບີກ (Saint Petersburg)
ລັດຟລໍຣິດາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ສຸດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ ສະຫະລັດ. ຕັ້ງແຕ່ເກີດ
ມາລາວສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາລາວ ແລະປາກພາສາ ລາວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ. ຫຼັງຈາກລາວ
ໄດ້ຮັບທຶນແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳຟູລໄບຣ (Fulbright) ໄປສອນພາສາອັງກິດຢູ່ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ທ້າວປີເຕີ ໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ຮຽນຂຽນ ຮຽນອ່ານກັບພວກ
ນັກຮຽນຂອງລາວແລະ ໄດ້ປັບປຸງພາສາລາວຂອງລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ດັ່ງທີ່ທ້າວປີເຕີ
ໄດ້ເລົ່າເຖິງ ໂຄງການ ແລະການສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ້າວປີເຕີ ໄດ້ກ່າວເຖິງການສອນ ແລະລະດັບການສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ ພວກນັກ
ຮຽນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສູ່ຟັງວ່າ:
ທ້າວປີເຕີ ມີຄວາມຕົກໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມຍາກລຳບາກຂອງພວກນັກຮຽນ ທີ່ບໍ່ ສາມາດ
ເອົາໃຈໃສ່ແຕ່ນໍາການຮຽນເທົ່ານັ້ນ ເພາະເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊ່ວຍ ທາງດ້ານຄອບ
ຄົວ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເວລາຮຽນຢ່າງເຕັມທີ່. ທ້າວປີເຕີ ໄດ້ ລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ
ລາວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ພວກນັກຮຽນລາວພາກັນໂຊກດີ ທີີ່ໄດ້ທ້າວປີເຕີ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໄປເປັນຄູ
ສອນພາສາອັງກິດເພາະວ່າລາວສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາລາວພໍສົມຄວນ ທີ່ບໍ່ຄືກັບນາຍຄູ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນເຊື້ອສາຍລາວ. ທ້າວປີເຕີ ອ່ານແລະຂຽນພາສາ ລາວບໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນພື້ນ
ຖານດ້ານພາສາອັງກິດແລະພາສາລາວທີ່ລາວເວົ້າ ໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ້າວປີເຕີ ໃນການ
ສອນ ແລະແລກປ່ຽນການສົນທະນາໄດ້ ດີ ດັ່ງທີ່ທ້າມວປີເຕີ ອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ:
ທ້າວປີເຕີ ຈິນດາວົງ ເປັນໜຸ່ມນ້ອຍ ເຊື້ອສາຍລາວທີ່ຫາຍາກ. ປີເຕີສຳເລັດ ການສຶກສາ
ຝ່າຍເຄມີ (Chemistry) ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ (Psychology) ໂດຍສະເພາະມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງວ່າ ພາສາລາວ ແລະວັດທະນາທຳລາວ ຈະ ຫາຍສາບສູນໄປໃນອະນາຄົດ ຖ້າ
ຫາກພວກຊາວໜຸ່ມບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຊຶ່ງ ທ້າວປີເຕີ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍ ສູ່ວີໂອເອ
ຟັງດັ່ງນີ້:
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ້າວປີເຕີ ຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະກຳລັງ ພິຈາລະນາວ່າ
ຈະກັບຄືນໄປສອນເພື່ອໃຫ້ເສັດສິ້ນ ການສອນທີ່ໄດ້ຄ້າງຄາບໍ່ັ ທັນເສັດສິີນເທືອນັ້ນ
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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