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ວັນສຸກ, 27 ມັງກອນ 2023
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ຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ ກຽມພ້ອມຈະໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແກ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່າມກາງການເກາະຜິດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ແຟ້ມພາບ - ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ລີ ຈອງ-ຊັບ (Lee Jong-sup) ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ຫຼື Pentagon, ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2022, ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບເລື້ອງການປົກປ້ອງ​ດ້ວຍ​ຮົ່ມນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງທີ່ສຳຄັນ ໃນການເດີນທາງ ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງທ່ານລອຍດ໌ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ລັດຖະມົນຕີກະ​ຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆນີ້.

ທ່ານອອສຕິນ ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງ​ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ນີ້ ຄາດວ່າ ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.

ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ທ່ານຢູນ ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວ ເມື່ອທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ນຳອາວຸດນິວເຄລຍມາປະຈຳການຄືນ ຫຼືແມ່ນກະທັງ ຕົນຈະພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ຖ້າສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານຢູນ ກໍໄດ້ຖອນຄຳເຫັນເຫຼົ່ານັ້ນຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ເປັນເລື້ອງທີ່ເນັ້ນໜັກເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງຊາວເກົາ ຫຼີໃຕ້ເປັນຫ່ວງ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຄັງແສງອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການປ້ອງກັນໄລຍະຍາວ ຂອງພັນທະມິດຕົນ ເຊັ່ນວ່າ ສະຫະລັດ.

ຮອງໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານນາງຊາບຣີນາ ຊິງ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະ ຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ການເດີນທາງຂອງທ່ານອອສຕິນ ຈະເນັ້ນຢ້ຳ “ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຂົງເຂດນັ້ນ” ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງຄົງ “ແຂງແກ່ນບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ.”

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