Welcome to English in a minute, where we teach you all about idiom in American English.

ກັບ​ມາພົບ​ກັນ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງເນາະ​ທ່ານໃນ​ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

In the US. Pennies are the smallest unit of money’

ຢູ່ໃນສະຫະລັດ Pennies ຫລື ​ເງິນ​ຫລຽນເຊັນ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍເງິນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ. “Penny pincher”

This cannot be what this expression means.

ນີ້ບໍ່ສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ສຳ​ນວນນີ້ຫມາຍເຖິງ. ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າມັນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແນວ​ໃດ​ກັນ​ແທ້ ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຟັງ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້​ລົມ​ກັນ​ເບິ່ງ​ເນາະ.

Whoa. The music store just got a new shipment of bass guitars. I hope the one I want is on sale.

ໂອ້. ຮ້ານຂາຍ​ເຄື່ອງດົນຕີຫາກໍ່ຮັບກີຕ້າເບສທີ່​ເອົາ​ມາໃໝ່. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ອັນທີ່ຂ້ອຍຢາກ​ໄດ້ກຳ​ລັງ​ຂາຍຫລຸດ​ລາ​ຄາ.

Jonathan, don't be such a penny pincher. If you see the one you want, go ahead and buy it. Whether it's on sale or not.

Jonathan, ຢ່າເປັນຄົນຂີ້ໜຽວ​ຫລາຍ. ຖ້າເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າ​ຢາກ​ໄດ້ ກະ​ຢ່າ​ລໍ​ຊ້າ ຊື້​ມັນ​ໂລດ. ບໍ່ວ່າມັນ​ຈະຂາຍຫລຸດ​ລາ​ຄາ ຫຼືບໍ່.

I have to pinch my pennies. I might have purchased two or three other instruments last week.

ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ຢັດ​ຫຼຽນ​ເງິນ​ເຊັນຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍອາດຈະໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຫຼິ້ນ​ດົນ​ຕີ ຢ່າງ​ອື່ນ 2 ຫລື 3 ອັນ​ແລ້ວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

penny pincher ຖ້າ​ຈະ​ແປ​ຕາມ​ໂຕ​ກໍ​ແມ່ນຜູ້​ປະ​ຢັດ​ເງິນ​ແຕ່​ລະ​ເຊັນ. ສ່ວນ​ຄຳ​ວ່າ pinch pennies ​ໄຈ້​ເງິນ​ຫລຽນ​ລະເຊັນ.

To be a penny pincher or to pinch pennies means to be very careful with one's money. Even small amounts.

ການ​ເປັນ penny pincher ຫຼື pinch pennies ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຫຼາຍ​ກັບ​ເງິນ​ຂອງ​ຕົນ​ ແມ່ນແຕ່ວ່າໃນຈໍານວນນ້ອຍໆ​ກໍ​ຕາມ.

Jonathan, does not want to buy a new base at full price. He might not have much money left after buying that trumpet, keyboard, and accordion.

Jonathan, ບໍ່ຢາກຊື້ກີ​ຕາ​ຫລີ້ນ​ສຽງ​ຕ່ຳ ຫລື ເບ​ສ໌ ໃຫມ່ໃນລາຄາເຕັມ. ລາວອາດຈະ ບໍ່ມີເງິນເຫຼືອຫຼາຍຫຼັງຈາກຊື້ແກ, ເຄື່ອງ​ຫລິ້ນຄີ​ບອດ ແລະແຄນ​ຝ​ຣັ່ງ ຫລື accordion ນັ້ນແລ້ວ.

And that's English in a minute.