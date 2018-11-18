ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີິ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນ
ຈະສືບຕໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບຮ່າງຄວາມສຳພັນກັບໄຕ້ຫວັນ “ແລະ” ນະໂຍບາຍຈີນດຽວ”
ຫຼັງຈາກການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ສິດກັບການພົບປະກັບ ທ່ານ ມໍຣຣິສ ຈັງ ຜູ້ຕາງໜ້າກອງ
ປະຊຸມຂົງເຂດເສດຖະກິດໃນ ປາປົວ ນິວກີເນຍ.
ທ່ານແພັນສ໌ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຈັງ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງການຮ່ວມມື
ເສດຖະກິດເອເຊຍປາຊິຟິກ (APEC) ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນເມືອງພອຣຕ໌ ໂນແຣສບີ
ທີ່ມີການພົບປະນອກກອງປະຊຸມເທື່ອທຳອິດຂອງສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳສູງສຸດ
ສະຫະລັດ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດໄຕ້ຫວັນ ລະຫວ່າງການ ເຕົ້າໂຮມ ລະດັບສູງກ່ຽວ
ກັບເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດປີນີ້.
ທ່ານແພັນສ໌ ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະສອງຝ່າຍຕ່າງຫາກ ກັບປະທານປະເທດຈີນ
ທ່ານສີ ຈິນຜິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ APEC ເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມພວກ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ເຫັນວ່າສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍເນັ້ນຢໍ້າສາຍພົວພັນກັບຈີນ.
ທ່ານແພັນສ໌ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຈັງ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງການຮ່ວມມື
ເສດຖະກິດເອເຊຍປາຊິຟິກ (APEC) ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນເມືອງພອຣຕ໌ ໂນແຣສບີ
ທີ່ມີການພົບປະນອກກອງປະຊຸມເທື່ອທຳອິດຂອງສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳສູງສຸດ
ສະຫະລັດ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດໄຕ້ຫວັນ ລະຫວ່າງການ ເຕົ້າໂຮມ ລະດັບສູງກ່ຽວ
ກັບເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດປີນີ້.
ທ່ານແພັນສ໌ ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະສອງຝ່າຍຕ່າງຫາກ ກັບປະທານປະເທດຈີນ
ທ່ານສີ ຈິນຜິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ APEC ເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມພວກ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ເຫັນວ່າສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍເນັ້ນຢໍ້າສາຍພົວພັນກັບຈີນ.
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