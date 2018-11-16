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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ທ. ແພັນ​ສ໌ ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ອາ​ຊຽນເລັ່ງ ການ​​ສ້າງກົດ​ ແຫ່ງ​ ການ​ປະ​ພຶດ ​ຢູ່​ ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ໃຫ້ສຳ​ເລັດ

ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ແພັນ​ສ໌​, ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ຮ່ວມ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ສິງ​ກະ​ໂປ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ພະ​ຈິກ 2018

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ແພັນ​ສ໌ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສະ​ມ​າຄົມ​ປະ
​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຫລືອາ​ຊຽນ​ເຮັດໃຫ້​ການ​ສ້າງກົດ​ແຫ່ງ​ການ
​ປະ​ພຶດ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມສຳ​ເລັດ. ແຕ່​ວ່າ ດັ່ງ​ທີ່ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​
ໃນ​ກຸ່ມ​ອາ​ຊຽນຮູ້ຢູ່​ແລ້ວ, ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວທີ່​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເຄີຍ​ປາ​ກົດວ່າໄດ້​ກ້າວ​ໄປໃກ້​ຄວາມ​
ສຳ​ເລັດແລ້ວ ແຕ່​ວ່າ ດຽວນີ້ກຳ​ລັງປະ​ເຊີນ​ກັບການ​ເຈ​ລະ​ຈາທີ່ມີ​ບັນ​ຫາ​ທີ່ບໍ່​ຕົກ​ແຕກ​
ກັນ​ໄດ້ ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ປີ​ແລ້ວ.

ຢູ່​ໃນ​ການໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່ທ່ານຫລີ ຊຽນ ​ລຸງ (Lee Hsien Loong) ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ
​ຕີຂອງສິງ​ກະ​ໂປໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ນັ້ນ ທ່ານ ແພັນ​ສ໌ ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ
​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ "ຈະ​ຕ້ອງ​ສາ​ມາດ​ຄົ້ນຫາແລະ​ພັດ​ທະ​ນາແຫລ່ງຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຂອງ
​ຕົນ ແລະ​ກຳ​ກັບການ​ສັນ​ຈອນ​ໄປ​ມາຢູ່ໃນ​ເຂດ​ໜ່ານ​ຂອງ​ຕົນໄດ້."

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ແພັນ​ສ໌ (ຊ້າຍ), ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ຊາດ, ທ່ານ ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ (ຂວາ) ເຂົ້າຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ເຊົ້າ ທີ່​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​ນຳ ທີ່ຈັດ​ໂດຍ​ນາ​ຍົກ ຫລີ ຊຽນ​ ລຸງຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສິງ​ກະ​ໂປ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ພະ​ຈິກ, 2018
ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ແພັນ​ສ໌ (ຊ້າຍ), ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ຊາດ, ທ່ານ ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ (ຂວາ) ເຂົ້າຮ່ວມ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ເຊົ້າ ທີ່​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​ນຳ ທີ່ຈັດ​ໂດຍ​ນາ​ຍົກ ຫລີ ຊຽນ​ ລຸງຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສິງ​ກະ​ໂປ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ພະ​ຈິກ, 2018

ແຕ່​ວ່າກາ​ນ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນແມ່ນ​ຍາກ​ທີ່​ຈະເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ເພາະ​ວ່າຈີນໄດ້ປິດ​ລ້ອມ 4 ປະ​ເທດ
​ຄູ່​ແຂ່ງຢູ່ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ທີ່​ອ້າງເອົາ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ດັ່ງ
​ກ່າວບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປເຂດນັ້ນໄດ້ໂດຍ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄ​ງ​ລ່າງ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງວ່ອງ​
ໄວ, ຊຶ່ງ​ບາງ​ອັນ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ທະ​ຫານ, ຢູ່​ເທິງ​ໝູ່​ເກາະ​ນ້ອຍໆ ທີ່​ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍ​
ການ​ຖົມ​ດິນ​. ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກົດ​ປະ​ພຶດ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ລົງໄດ້ແມ່ນ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ
ກວ່າ​ ທີ່​ຄັ້ງ​ນຶ່ງຄົນເຄີຍຄິດ​ໄວ້ເຊັ່ນ​ກັນ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ໃນ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ ເລື້ອງ​ການ​ອ້າງ
​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕໃນ​ເຂດນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຈີນແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ
​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ທີ່ການຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ໃນ​ເລື້ອງ​ເຂດນ້ຳ​ແດນ​ດິນຢູ່​ເຂດທະ​ເລ​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີ​ໄປ
​ດ້ວຍ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນໄດ້ສິ້ນ​ສຸດລົງ​ໃນ​ປີ 2017 ນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​
ສາ​ມາດຮັບຜ່ານ​ກົດປະ​ພຶດນີ້​ໄດ້ພາຍ​ໃນ​ປີນີ້ ຊຶ່ງຈະ​ມີ​ການວາງວິ​ທີ​ທາງຫລີກ​ລ້ຽງ​ການກໍ່
​ໃຫ້​ເກີດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດອອກ​ມາ. ​ກົດ​ປະ​ພຶດດັ່ງ​ກ່າວຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂອ​ກາດທີ່​ຈະເກີດ​ການ​ປະ
​ທະ​ກັນ, ​ດັ່ງ​ທີ່​ເຫັນຢູ່ໃນຕົວ​ຢ່າງ ການ​ປະ​ທະ​ກັນທາງ​ທະ​ເລ ​ສັ້ນໆ ທີ່ປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍລະ
​ຫວ່າງຈີນ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ໃນ​ປີ 1974 ແລະ​ປີ 1988 ນັ້ນຫລຸດ​ລົງ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ຫລີເກີ້​ຈ​ຽງຂອງ​ຈີນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນຢູ່​ສິງ​ກະ​ໂປ ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ພະ​ຈິກ 2018
ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ຫລີເກີ້​ຈ​ຽງຂອງ​ຈີນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນຢູ່​ສິງ​ກະ​ໂປ ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ພະ​ຈິກ 2018

ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເຫດ​ການ​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ ແຕ່ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ
​ປະພຶດດັ່ງ​ກ່າວລະ​ຫວ່າງຈີນ​ກັບ 10 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງສະ​ມາຄົມ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​
ເອ​ເຊຍຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຫລື ອາ​ຊຽນ​ ກໍໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່ຄ້າງ​ຄາດ້ານ
​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ປະ​ທິ​ປະ​ໄຕ ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ເຊື້ອ​ເພີງແລະ​ບັນ​ຫາ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແ​ຍ້ງ​
ກັນ ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດແກ້​ໄຂ​ກັນ​ໄດ້​ໃນເວ​ລາ​ອັນ​ໄວ​ກວ່ານີ້. ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຫລີເກີ້​ຈ​ຽງຂອງ
ຈີນເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ພະ​ຈິກນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2021.

ແຜນ​ທີ່​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ກຳ​ມະ​ສິດຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ນັ້ນ
ແຜນ​ທີ່​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ກຳ​ມະ​ສິດຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ນັ້ນ

​ທ່ານ​ເກ​ຣັກ​ກໍ​ຣີ ໂພ​ລ​ລິງຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ກຸ່ມ​ລິ​ເລີ້ມ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ​ທາງ​ທະ​ເລ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສູນ​ກາງວິ​ເຄາະ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ວ່​າ “ທຸກ​
ຝ່າຍ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ ໃກ້​ຈະຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໄດ້​ແລ້ວ ກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼາຍໆຈຸດ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເລີ້ມ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ເຊັ່ນວ່າ ຂອບ​ເຂດ​ໃນ​ດ້ານ
​ພູມ​ສາດ ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃນ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ຫຼືກົນ​ໄກ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ
​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ.”

ກ່ຳ​ປັນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ຈີນ ແລ່ນ​ໄປ​ໃກ້​ເຮືອ​ຫາ​ປາຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ກັນ​ຍາ 2015
ກ່ຳ​ປັນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ຈີນ ແລ່ນ​ໄປ​ໃກ້​ເຮືອ​ຫາ​ປາຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ກັນ​ຍາ 2015


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